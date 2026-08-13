Согласно публикциям «Сделано у нас» в июле 2026 года в стране открыты 8 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущены 3 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 26,5 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 28,3 млрд рублей.

В обзор вошли предприятия:

— молочные комплексы — 4

— пищевая промышленность — 1

— птицеводство —

— семенноводство — 1

— хранение и переработка зерна — 1

— тепличные комплексы — 1

В Шаблыкинском районе Орловской области запущен семенной комплекс

Торжественное открытие нового предприятия ООО «Курсар», роизводительностью 20 тысяч тонн семян в год, состоялось первого июля в рамках Аграрной недели Орловской области в поселке Шаблыкино. В строительство комплекса инвестировано более полумиллиарда рублей.

Основной вид деятельности предприятия — выращивание сельскохозяйственных культур с целью получения семенного материала для собственных и коммерческих целей.

Руководитель АО «Щелково Агрохим» отметил, что открывшийся в Шаблыкино семенной комплекс — уже третий на территории Орловской области.

В Подмосковье ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс мощностью 14 тысяч тонн молока в год

В городском округе Домодедово вблизи деревни Повадино, введена в эксплуатацию современная молочно-товарная ферма на 1 200 голов дойного стада.

Проект реализован АО Племзавод «Повадино» и направлен на укрепление сырьевой базы молочной отрасли Подмосковья. Мощность нового комплекса составляет 14 тысяч тонн молока в год.

Общий объем инвестиций примерно 900 миллионов рублей.

В рамках проекта построен производственный комплекс площадью около 30 тысяч кв. метров. Он включает два коровника на 640 и 560 голов, родильное отделение, склады кормов и другие объекты инфраструктуры.

Новый завод по переработке технических культур заработал в деревне Шадрино Новосибирской области

ООО «Биомасло» выпустило первые партии масла подсолнечника, рапсового масла и жмыха.

География поставок — Сибирь и юг Кузбасса, птицефабрики и комбикормовые заводы, сырье поступает из Новосибирской области, Алтайского края и от местных районных сельхозпроизводителей.

Новый молочный комплекс запущен в Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области успешно завершён проект строительства современного молочного комплекса, реализованный при поддержке инвестиций в размере 327 миллионов рублей.

Комплекс, рассчитанный на содержание 600 молочных коров, уже начал свою работу и произвел 736 тонн молока. Ожидается, что годовой объем производства достигнет 4,8 тысяч тонн молока.

В рамках проекта были построены ключевые объекты, такие как цех для сухостойных коров, родильное отделение, цех раздоя и коровник.

В Липецкой области открыт новый элеватор

Группа «АГРОИНВЕСТ» ввела в эксплуатацию новый элеватор в Усманском округе Липецкой области.

Мощности хранения зерна на площадке предприятия увеличены с 52 до 108 тысяч тонн.

На элеваторе установлено российское оборудование. Строители установили семь новых силосов Воронежского завода элеваторного оборудования.

В Удмуртии запущен крупный молочно-товарный комплекс

На предприятии «Дружба» в Увинском районе Удмуртии запущен молочно-товарный комплекс на 2000 голов с доильным залом «Карусель» на 60 мест.

Ферма построена по технологии закрытого типа, предотвращающей занос возбудителей заболеваний. Вентиляция, навозоудаление и доение полностью автоматизированы. Среди нестандартных решений — мягкое стойловое покрытие, дизельная электростанция для автономной работы при перебоях с электричеством, котельная на пеллетах.

Суммарный объём инвестиций в строительство современного животноводческого комплекса оценивается в 1,2 млрд рублей.

В Воронежской области запустили современный тепличный комплекс

16 июля в Бобровском районе состоялось торжественное открытие тепличного комплекса «Воронеж-Агро» — одного из крупнейших инвестиционных проектов Группы компаний «Династия» в сфере овощеводства защищенного грунта.

«Воронеж-Агро» — высокотехнологичный тепличный комплекс нового поколения общей площадью 38,87 гектара. Его проектная мощность составляет до 51 тысячи тонн овощей в год.

После выхода на полную производственную мощность предприятие обеспечит 755 рабочих мест.

Общий объём инвестиций в строительство превысил 22,7 млрд рублей.

На территории агрофирмы «Вельская» в Архангельской области открылся новый животноводческий комплекс

Животноводческий комплекс на две тысячи голов крупного рогатого скота расположен в деревне Тарасовской Вельского округа, где базируется одно из подразделений агрофирмы «Вельская».

Общий объём инвестиций в этот проект составил 2,67 миллиарда рублей.

Выход на полную проектную мощность животноводческого комплекса планируется в 2029 году.

Технологией здесь предусмотрено беспривязное круглогодичное содержание скота. Доение производится в зале, оборудованном доильной линией карусельного типа на 72 ското-места с автоматизированной системой управления и системой охлаждения молока.