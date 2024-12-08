Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в ноябре 2024 года

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в ноябре 2024 года было открыто 14 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 4 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего более 9,9 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 18,1 млрд рублей (по 1 объекту объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 7

— молочные комплексы — 3

— хранение и переработка зерна — 2

— прицеводство — 1

— овоще- и фруктохранилища — 1

Животноводческий комплекс на 500 коров открылся в Нижегородской области

Новый современный животноводческий комплекс построили в Нижегородской области при господдержке. Хозяйство на 500 коров открылось в Дальнеконстантиновском округе.

В реализацию данного проекта было вложено 112,6 миллиона рублей.

Комплекс состоит из помещения для содержания стада и доильно-молочного блока.

В Московской области открыли крупный завод по производству сыров

В Ленинском округе открылся завод «Рота-Агро» по производству премиальных сортов сыра.

На площади свыше 6 тыс. кв. м разместились цеха приемки и пастеризации молока, производства сыров, лаборатория биологической безопасности, климатические камеры созревания и просторные сырохранилища. Предприятие оснащено новейшим, в том числе, отечественным оборудованием. Ежегодно здесь планируют выпускать до 5 тыс. тонн сыра.

Инвестиции в производство составили более 1,5 млрд рублей.

На заводе сейчас работают 55 человек, а с выходом на проектную мощность персонал составит 200 сотрудников.

В Шарканском районе Удмуртии запустили новую ферму на 600 голов

АО «Ошмес» ввело в эксплуатацию второй коровник вблизи д. Сосновка. Ведутся работы земляные по строительству третьего коровника, также на 600 голов. Его планируют открыть к Новому Году.

В введённых коровниках установлены автоматизированные системы поения, проветривания и навозоудаления. До конца текущего года планируется заполнить всю новую ферму поголовьем и выйти на производство свыше 30 тонн молока в сутки. Также в комплекс входят родильное отделение и 5 телятников, два из которых введут в ближайшее время.

Всего в проект вложено более 500 млн рублей.

«Агропромкомплектация» запустила производство сгущенной сыворотки

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«Дмитрогорский молочный завод» (ДМЗ), который входит в ГК «Агропромкомплектация», ввёл в эксплутацию цех по сгущению творожной сыворотки.

Среднесуточный объем выработки продукта составит 15,6 тонн. В год ДМЗ будет производить порядка 5,7 тыс. тонн сгущенной сыворотки.

Технологический процесс включает очистку творожной сыворотки от жира, ее пастеризацию и сгущение по сухим веществам с 6,5% до 34%. Сгущенную сыворотку ДМЗ уже начал поставлять партнёрам, специализирующимся на производстве сухих молочных смесей.

Всего ГК «Агропромкомплектация» инвестировала 3,9 млрд рублей в расширение и усовершенствование технологических мощностей ДМЗ.

Калужская птицефабрика запустила обновлённый перерабатывающий комплекс

Крупный инвестиционный проект реализуется на Калужской птицефабрике. Он предполагает увеличение мощностей по содержанию и выращиванию птицы, существенное расширение перерабатывающего комплекса, развитие инфраструктуры для сотрудников предприятия. Общий объём инвестиций составит более 3 млрд рублей.

В рамках первого этапа на фабрике модернизирован перерабатывающий комплекс. Запущена новая технологическая линия по выпуску полуфабрикатов.

Новые инвестиции позволят калужской птицефабрике на 70 процентов увеличить производство всех видов кулинарии из мяса птицы — до 37 тыс. тонн в год. По предварительной оценке, общий объём производства готовой продукции превысит 60 тыс. тонн.

«ЭкоНива» запустила в Калужской области новый комбикормовый цех

Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» ввёл в эксплуатацию комбикормовый цех в Калужской области. Объект расположен в д. Аристово Ферзиковского района.

Инвестиции в проект составили около 470 млн руб.

Плановая мощность цеха составляет около 73 000 т в год. Каждый час объект способен производить 10 т комбикорма для дойного стада или 2 т гранулированного корма для молодняка.

«Дмитровский молочный завод» запустил 3 новых линии по производству мороженого в Подмосковье

«Дмитровский молочный завод» запустил 3 новые линии по производству мороженого, в рамках проекта по расширению мощностей.

Инвестиции составили 191 миллион рублей.

Благодаря запуску новых линий производство мороженого на молочном заводе будет увеличено на 15%. Также расширился ассортимент выпускаемой продукции и вкусовая линейка, появились мороженое в брикетах большого формата, брикеты на вафлях, бумажные стаканы и лотки семейного формата с различными фруктовыми наполнителями, топингами и орехами.

Первый в России завод по глубокой переработке амаранта открылся в Воронежской области

15 ноября состоялась официальная церемония запуска первой линии первого в России завода по глубокой переработке амаранта, который реализует в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области компания «Русская олива».

Инвестиции холдинга в первую очередь строительства завода составили 1,525 млрд рублей.

Первая очередь завода будет перерабатывать 6 тысяч тонн зерна амаранта в год.

Создано 149 рабочих мест.

С вводом в апреле 2025 года следующей очереди завода годовой объём переработки увеличится до 12 тысяч тонн, а количество рабочих мест возрастёт до 185.

В Челябинской области запустили племрепродуктор, который обеспечит птицей Южный Урал и Поволжье

Открыт новый племенной репродуктор по воспроизводству нового отечественного кросса кур «Уральский».

Сейчас завершён первый этап строительства репродуктора первого порядка. Начали работать 4 птичника на 32,5 тыс. птицемест. На площадке будут производить 625 тыс. племенных цыплят в год.

На строительство первой площадки с четырьмя птичниками было направлено 496 млн руб., общий объем инвестиций составит 4,1 млрд руб.

Общая мощность объекта — 2,7 млн племенных цыплят родительских форм в год — позволит удовлетворить потребности производителей мяса птицы на всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов и значительно снизить зависимость от импорта.

Новое оборудование — новые возможности: Дамате расширяет производство утиного мяса

Один из самых крупных отечественных производителей продукции из мяса птицы существенно поднял производство продукции из утки. Этого ему удалось добиться за счет установке нового оборудования на своем предприятии в Ростовской области. Таким образом, группа компаний «Дамате» существенно расширила объемы производства утиного мяса в газовакуумной упаковке под брендом «Озерка». Причём сразу на 40 процентов.

За счёт реализации программы модернизации оборудования удалось увеличить мощность производства продукции в газовакуумной упаковке на 90 тонн в месяц.

Во Владимирской области открылся новый животноводческий комплекс на 780 голов КРС

27 ноября ООО «Красное Заречье» ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Он ориентирован на производство молока и мяса.

Каждый из трёх новых корпуса предназначен для определённой возрастной категории животных. В корпусах размещены по 260 голов крупного рогатого скота стойлового содержания.

Общая сумма затрат на строительство и приобретение оборудования составила 390 млн. рублей.

В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод

В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию открыли на предприятии.

Этот завод будет выпускать в год 35 тысяч тонн. Первая производственная линия была запущена в феврале 2023 года, она производит более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год.

Также на предприятии будут перерабатывать другие масленичные культуры, такие как рапс, соя, лён.

«Инвестиции, которые были произведены, это порядка 150 000 000 рублей … Второй завод вот сейчас мы будем пускать, и также третий завод планируется, это комбикормовый завод на 40000 тонн переработки», — сказал инвестор проекта Павел Лебедев.

В Дагестане открыты плодохранилище на 5000 тонн и объект газификации

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В селе Джепель Магарамкентского района открылось плодохранилище КФХ «Сад» мощностью 5000 тонн. Это первая очередь проекта, рассчитанного на 10 000 тонн.

Хранилище состоит из 20 холодильных камер, каждая из которых вмещает 250 тонн фруктов. В них автоматически устанавливается газовая среда, наиболее благоприятная для конкретного сорта яблок, что позволяет хранить собранный урожай без потерь в течение года. Кроме того, в КФХ «Сад» оборудована сортировочная линия мощностью 12 тонн в час, распределяющая плоды по калибру, цвету и другим характеристикам.

В 2023 году инвестиции в проект оценивались в 800 млн рублей.

В настоящее время КФХ «Сад» реализует проект по созданию плодоовощного комплекса в республике. С 2018 года было заложено около 200 гектаров интенсивных яблоневых и грушевых садов.

В Волгоградской области запустили новые линии по переработке овощей

Производственная линия по обжигу (чистке) лука, оборудование для мойки, фасовки и упаковки овощей, новые хранилища — более 150 млн рублей в 2024 году направила компания «Кухмастер» на модернизацию и развитие предприятия в Ленинском районе Волгоградской области. В результате перерабатывающие мощности площадки вырастут на 75%.

Также в 2024 году «Кухмастер» запустил новую линию по чистке лука путем его обжига, современное оборудование по фасовке и упаковке производительностью 5 тонн в час.

Кроме того, приобрели круглогодичную мойку моркови, возведён ангар для хранения сельхозпродукции в объеме 2 тыс. тонн, установлены емкости для хранения сиропа и растительного масла. В настоящее время завершается пусконаладка холодильника емкостью 50 тонн для хранения полуфабрикатов.

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