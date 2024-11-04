Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в сентябре-октябре 2024 года

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в сентябре-октябре 2024 года было открыто 20 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 5 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 12,7 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 16,5 млрд рублей (по 2 объектам объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 5

— молочные комплексы — 4

— хранение и переработка зерно, семеноводство — 3

— прицеводство — 2

— овоще- и фруктохранилища — 2

— свиноводство — 1

— овцеводство — 1

— тепличные комплексы — 1

— другое — 1

На егорьевской Кондитерской фабрике «Победа» открыли новую производственную линию

За один рабочий цикл на ней можно изготавливать пористый шоколад сразу с пористой начинкой. Такая линия пока единственная в мире, она была сделана специально для егорьевской фабрики ведущим немецким производителем и лидером в подобном производстве.

Инвестиции в запуск линии составили более 200 млн рублей. Производительность линии составляет 2,5 тонны в час.

Всего на Кондитерской фабрике «Победа» функционируют 30 производственных линий. Еще одна — по производству вафель в шоколаде — откроется уже в ноябре. Она будет состоять из оборудования разных производителей, которое скомпонуется в единый комплекс и позволит компании выпускать ещё один новый продукт.

На Лысогорской птицефабрике в Саратовской области ввели в эксплуатацию новый цех

На птицефабрике «Лысогорская», которая является частью агрохолдинга «Саратов-Птица», завершены капитальные ремонтные работы, и введен в эксплуатацию новый цех № 16 для производства куриных яиц, рассчитанный на 72 тысячи кур-несушек.

Кроме того, на территории птицефабрики были построены три новых ангара для хранения зерна с общей вместимостью 6 тысяч тонн. Теперь предприятие сможет закупать корма на целый год, что значительно повысит его устойчивость и экономическую эффективность. В ближайших планах — строительство нового кормоцеха.

Завод по производству рыбных кормов открылся под Нижним Новгородом

Автоматизированное производство продукции расположено в Павловском районе, а инвестором проекта стал агропромышленный холдинг «Русское поле».

Корм рассчитан на хозяйства, где разводят форель и осетровых.

Производство создано в здании комбикормового завода, открытого в 2023 году. Инвестиции в оборудование составили около 650 млн рублей. При выходе на полную мощность линия сможет производить до 15 тысяч тонн кормов в год. Это около 10% потребления кормов для рыбы в стране.

В Калининградской области ввели в эксплуатацию систему хранения зерна вместимостью 9 тыс тонн

Российский производитель пищевого и сельскохозяйственного оборудования — компания «Агропромтехника» — возвела и ввела в эксплуатацию новую систему хранения для ООО «ХК АГРО Маршальское». Мощность системы составляет 9 тыс тонн зерна единовременно.

Работы по реализации проекта в Калининградской области начались в марте текущего года. «Агропромтехника» построила систему хранения из трёх металлических силосов с плоским дном общей вместимостью 9 000 тонн.

Объект возводился с привязкой к действующему зернокомплексутранспортирующим оборудованием мощностью 100 тонн/час.

На ярославской птицефабрике открыли четыре новых птичника

11 сентября на птицефабрике «Ярославский бройлер» в Рыбинском районе открыли четыре новых корпуса для выращивания птицы.

По информации пресс-службы ярославского правительства, в этот проект инвестировали более 1,2 миллиарда рублей.

Каждый цех рассчитан на 125 тысяч цыплят.

Группа «Черкизово» запустила в Тульской области завод технических фабрикатов

Группа «Черкизово» объявила о начале работы завода технических фабрикатов, выпускающего мясокостную муку и другую продукцию для комбикормовых предприятий компании. Запуск завода — первый этап реализации проекта по созданию в Тульской области крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.

Завод технических фабрикатов расположен на территории ТОР «Ефремов» и специализируется на переработке побочных продуктов убоя. На четырех линиях предприятия выпускается мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также кормовой и технический жир.

При максимальной загрузке предприятие способно производить около 45 тысяч тонн продукции в год.

Инвестиции в строительство завода составили порядка 5 млрд рублей.

Предприятие полностью оборудовано для комфортной и эффективной работы более 170 работников и обладает развитой инфраструктурой.

Крупнейший в Адыгее производитель детского питания открыл новую линию по производству пюре

Предприятие «Комплекс-Агро» в Адыгее выпускает более 50 видов продукции под 12 торговыми марками. Новинка на предприятии — линия производства пюре для детского питания в упаковках-паучах.

Инвестиции в развитие «Комплекс-Агро» с начала года составили уже 115 млн рублей. Запуск новой линии позволил открыть 20 новых рабочих мест.

В Цивильском округе Чувашии открыт комплекс по выращиванию телят на 720 голов

Это первая часть площадки предприятия «ВДС» в деревне Медикасы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Она рассчитана на 720 голов.

Весь инвестиционный проект общей стоимостью 387 млн рублей рассчитан на 1440 голов.

Выход на проектную мощность запланирован в 2025 году. Это уже третий объект предприятия за три года.

В Адыгее запустили одно из первых в стране предприятий полного цикла, со 100% импортозамещением

Селекционно-семеноводческий центр RUSEED на первом этапе центр будет выпускать до 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год, с выходом на полную мощность — до 10 тысяч тонн. Это 25% от объема, высеиваемого в стране.

Общий объём инвестиций в проект превысил 1 млрд руб.

В перспективе в центре появятся линии для работы не только с подсолнечником, но и с другими культурами. В центре создается более 80 рабочих мест. Большинство сотрудников — жители Адыгеи.

В Крыму запустили выпуск изделий из шоколада

Новые мощности по выпуску шоколадных изделий запустили в Крыму, сообщается на портале регионального правительства.

Объём инвестиций составил 158,6 млн рублей.

В результате проведены реконструкция и строительство новых объектов комплекса, создание инфраструктуры, а также строительство склада готовой продукции и шоколадной фабрики.

В Крыму открыт новый тепличный комплекс

Новый тепличный комплекс площадь 2 га открыт в пос. Багерово в Ленинском районе на востоке Крыма.

Общий бюджет проекта составил 360 млн рублей.

За день здесь собирают до 300 кг малины.

В Ленинградской области запущен первый цех нового хлебозавода

Компания «Балтийский хлеб» ввела в эксплуатацию цех по приготовлению слоёных изделий в посёлке Порошкино Всеволожского района.

Цех по выпуску кондитерских изделий — тортов и пирожных — будет запущен до конца текущего года.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

В ГК «Балтийский хлеб» входит сеть из 26 пекарен и действующее в Петербурге производство хлеба, выпечки и замороженной продукции.

Новый свинокомплекс запущен в Рязанской области

ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию свинокомплекс «Моловский в Кораблинском районе Рязанской области.

Заселение свинокомплекса началось в декабре 2023 года. К настоящему времени помещения заселены на 70%, поголовье превысило 50 тыс. голов.

Полностью заполнены участки воспроизводства, репродукции и доращивания, доукомплектовывают секции откорма.

Инвестиции в проект можно оценить в 4-5 млрд рублей.

Вторая очередь крупной молочной фермы запущена в Амурской области

© asn24.ru

Запущена вторая очередь молочной фермы в Ивановке Амурской области. Заселено 670 стельных коров. До конца года будет завезено ещё 300 коров голштинской породы.

Вторая очередь фермы включает не только коровник, но и ряд современных объектов, необходимых для эффективного ведения хозяйства. Важным элементом является склад, где будет храниться корм для животных. Правильное хранение кормов — залог их качества и, соответственно, здоровья коров.

Также были построены силосные траншеи для заготовки и хранения кормов.

Инвестиции в строительство и оборудование второй очереди составляют почти 1 млрд рублей.

Овощехранилище на 1,5 тыс. тонн открыли в Левашинском районе Дагестана

© mcxrd.ru

В селе Урма Левашинского района открыли новое овощехранилище мощностью 1,5 тыс. тонн.

Хранилище построено сельхозкооперативом «Махи» с использованием грантовых средств, полученных по линии Минсельхозпрода РД на развитие материально-технической базы. Оно также оснащено системой автоматической регулировки температуры, что позволит осуществлять реализацию продукции в среднем на сумму 240 млн рублей.

Новый доильный зал заработал в алтайском хозяйстве «Труд»

Больше 700 миллионов рублей за 5 лет получили сельхозпредприятия в качестве краевой поддержки на обновление оборудования в животноводческих проектах.

Один из таких проектов был реализован недавно в Тогульском районе. Сельхозпредприятие «Труд» запустило новый доильный зал с современным оборудованием. Улучшились и условия работы, и ее эффективность. Общий объем затрат составил 100 миллионов рублей.

Подмосковная кондитерская фабрика запустила новую линию по производству конфет

Компания «Машины сладости» запустила новую линию по производству конфет «Машуля» в городском округе Егорьевск. Создано 50 рабочих мест.

В оснащение и запуск новой производственной линии было инвестировано более 180 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии открыли крупнейшую в СКФО площадку откорма овец

Крупнейший на Северном Кавказе комплекс по откорму овец мощностью 50 тыс. голов единовременного содержания открылся в Карачаево-Черкесии (КЧР). Площадка построена в поселке Ударном в рамках инвестпроекта компании «Дамате» по производству и переработке баранины в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

После выхода объекта на производственную мощность в нем будут содержать до 50 тыс. овец единовременно. На сегодня на площадку завезено более 21 тыс. голов высокопродуктивных животных. <…> Поступление скота продолжается.

Инвестиции в проект составили 540 млн рублей.

Новая ферма введена в эксплуатацию в Амурской области

ООО «Амурский партизан» 21 октября ввело в эксплуатацию ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в селе Косицино Тамбовского района Амурской области.

На объекте построен телятник на 506 голов. Он рассчитан на содержание молодняка в возрасте от 10 до 24 месяцев.

Стоимость составила около 160 млн. рублей.

В Ростовской области открыли фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тонн

В Куйбышевском районе Ростовской области открыли вторую очередь фруктохранилища за 200 млн рублей.

Предполагается, что во второй очереди фруктохранилища может находиться до 2,7 тысячи тонн продукции. Всего, с учетом первой очереди, хранилища рассчитаны на размещение до 5,2 тысячи тонн продукции.

Это предприятие является градообразующим для Куйбышевского района.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈