Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в сентябре-октябре 2024 года

Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в сентябре-октябре 2024 годаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в сентябре-октябре 2024 года было открыто 20 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.
В том числе запущено 5 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 12,7 млрд рублей).
Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 16,5 млрд рублей (по 2 объектам объём инвестиций неизвестен).
В обзор вошли предприятия:
— пищевая промышленность — 5
— молочные комплексы — 4
— хранение и переработка зерно, семеноводство — 3
— прицеводство — 2
— овоще- и фруктохранилища — 2
— свиноводство — 1
— овцеводство — 1
— тепличные комплексы — 1
— другое — 1
На егорьевской Кондитерской фабрике «Победа» открыли новую производственную линию
За один рабочий цикл на ней можно изготавливать пористый шоколад сразу с пористой начинкой. Такая линия пока единственная в мире, она была сделана специально для егорьевской фабрики ведущим немецким производителем и лидером в подобном производстве.
Инвестиции в запуск линии составили более 200 млн рублей. Производительность линии составляет 2,5 тонны в час.
Всего на Кондитерской фабрике «Победа» функционируют 30 производственных линий. Еще одна — по производству вафель в шоколаде — откроется уже в ноябре. Она будет состоять из оборудования разных производителей, которое скомпонуется в единый комплекс и позволит компании выпускать ещё один новый продукт.
На Лысогорской птицефабрике в Саратовской области ввели в эксплуатацию новый цех
На птицефабрике «Лысогорская», которая является частью агрохолдинга «Саратов-Птица», завершены капитальные ремонтные работы, и введен в эксплуатацию новый цех № 16 для производства куриных яиц, рассчитанный на 72 тысячи кур-несушек.
Кроме того, на территории птицефабрики были построены три новых ангара для хранения зерна с общей вместимостью 6 тысяч тонн. Теперь предприятие сможет закупать корма на целый год, что значительно повысит его устойчивость и экономическую эффективность. В ближайших планах — строительство нового кормоцеха.
Завод по производству рыбных кормов открылся под Нижним Новгородом
Автоматизированное производство продукции расположено в Павловском районе, а инвестором проекта стал агропромышленный холдинг «Русское поле».
Корм рассчитан на хозяйства, где разводят форель и осетровых.
Производство создано в здании комбикормового завода, открытого в 2023 году. Инвестиции в оборудование составили около 650 млн рублей. При выходе на полную мощность линия сможет производить до 15 тысяч тонн кормов в год. Это около 10% потребления кормов для рыбы в стране.
В Калининградской области ввели в эксплуатацию систему хранения зерна вместимостью 9 тыс тонн
Российский производитель пищевого и сельскохозяйственного оборудования — компания «Агропромтехника» — возвела и ввела в эксплуатацию новую систему хранения для ООО «ХК АГРО Маршальское». Мощность системы составляет 9 тыс тонн зерна единовременно.
Работы по реализации проекта в Калининградской области начались в марте текущего года. «Агропромтехника» построила систему хранения из трёх металлических силосов с плоским дном общей вместимостью 9 000 тонн.
Объект возводился с привязкой к действующему зернокомплексутранспортирующим оборудованием мощностью 100 тонн/час.
На ярославской птицефабрике открыли четыре новых птичника
11 сентября на птицефабрике «Ярославский бройлер» в Рыбинском районе открыли четыре новых корпуса для выращивания птицы.
По информации пресс-службы ярославского правительства, в этот проект инвестировали более 1,2 миллиарда рублей.
Каждый цех рассчитан на 125 тысяч цыплят.
Группа «Черкизово» запустила в Тульской области завод технических фабрикатов
Группа «Черкизово» объявила о начале работы завода технических фабрикатов, выпускающего мясокостную муку и другую продукцию для комбикормовых предприятий компании. Запуск завода — первый этап реализации проекта по созданию в Тульской области крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.
Завод технических фабрикатов расположен на территории ТОР «Ефремов» и специализируется на переработке побочных продуктов убоя. На четырех линиях предприятия выпускается мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также кормовой и технический жир.
При максимальной загрузке предприятие способно производить около 45 тысяч тонн продукции в год.
Инвестиции в строительство завода составили порядка 5 млрд рублей.
Предприятие полностью оборудовано для комфортной и эффективной работы более 170 работников и обладает развитой инфраструктурой.
Крупнейший в Адыгее производитель детского питания открыл новую линию по производству пюре
Предприятие «Комплекс-Агро» в Адыгее выпускает более 50 видов продукции под 12 торговыми марками. Новинка на предприятии — линия производства пюре для детского питания в упаковках-паучах.
Инвестиции в развитие «Комплекс-Агро» с начала года составили уже 115 млн рублей. Запуск новой линии позволил открыть 20 новых рабочих мест.
В Цивильском округе Чувашии открыт комплекс по выращиванию телят на 720 голов
Это первая часть площадки предприятия «ВДС» в деревне Медикасы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Она рассчитана на 720 голов.
Весь инвестиционный проект общей стоимостью 387 млн рублей рассчитан на 1440 голов.
Выход на проектную мощность запланирован в 2025 году. Это уже третий объект предприятия за три года.
В Адыгее запустили одно из первых в стране предприятий полного цикла, со 100% импортозамещением
Селекционно-семеноводческий центр RUSEED на первом этапе центр будет выпускать до 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год, с выходом на полную мощность — до 10 тысяч тонн. Это 25% от объема, высеиваемого в стране.
Общий объём инвестиций в проект превысил 1 млрд руб.
В перспективе в центре появятся линии для работы не только с подсолнечником, но и с другими культурами. В центре создается более 80 рабочих мест. Большинство сотрудников — жители Адыгеи.
В Крыму запустили выпуск изделий из шоколада
Новые мощности по выпуску шоколадных изделий запустили в Крыму, сообщается на портале регионального правительства.
Объём инвестиций составил 158,6 млн рублей.
В результате проведены реконструкция и строительство новых объектов комплекса, создание инфраструктуры, а также строительство склада готовой продукции и шоколадной фабрики.
В Крыму открыт новый тепличный комплекс
Новый тепличный комплекс площадь 2 га открыт в пос. Багерово в Ленинском районе на востоке Крыма.
Общий бюджет проекта составил 360 млн рублей.
За день здесь собирают до 300 кг малины.
В Ленинградской области запущен первый цех нового хлебозавода
Компания «Балтийский хлеб» ввела в эксплуатацию цех по приготовлению слоёных изделий в посёлке Порошкино Всеволожского района.
Цех по выпуску кондитерских изделий — тортов и пирожных — будет запущен до конца текущего года.
Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.
В ГК «Балтийский хлеб» входит сеть из 26 пекарен и действующее в Петербурге производство хлеба, выпечки и замороженной продукции.
Новый свинокомплекс запущен в Рязанской области
ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию свинокомплекс «Моловский в Кораблинском районе Рязанской области.
Заселение свинокомплекса началось в декабре 2023 года. К настоящему времени помещения заселены на 70%, поголовье превысило 50 тыс. голов.
Полностью заполнены участки воспроизводства, репродукции и доращивания, доукомплектовывают секции откорма.
Инвестиции в проект можно оценить в 4-5 млрд рублей.
Вторая очередь крупной молочной фермы запущена в Амурской области
Запущена вторая очередь молочной фермы в Ивановке Амурской области. Заселено 670 стельных коров. До конца года будет завезено ещё 300 коров голштинской породы.
Вторая очередь фермы включает не только коровник, но и ряд современных объектов, необходимых для эффективного ведения хозяйства. Важным элементом является склад, где будет храниться корм для животных. Правильное хранение кормов — залог их качества и, соответственно, здоровья коров.
Также были построены силосные траншеи для заготовки и хранения кормов.
Инвестиции в строительство и оборудование второй очереди составляют почти 1 млрд рублей.
Овощехранилище на 1,5 тыс. тонн открыли в Левашинском районе Дагестана
В селе Урма Левашинского района открыли новое овощехранилище мощностью 1,5 тыс. тонн.
Хранилище построено сельхозкооперативом «Махи» с использованием грантовых средств, полученных по линии Минсельхозпрода РД на развитие материально-технической базы. Оно также оснащено системой автоматической регулировки температуры, что позволит осуществлять реализацию продукции в среднем на сумму 240 млн рублей.
Новый доильный зал заработал в алтайском хозяйстве «Труд»
Больше 700 миллионов рублей за 5 лет получили сельхозпредприятия в качестве краевой поддержки на обновление оборудования в животноводческих проектах.
Один из таких проектов был реализован недавно в Тогульском районе. Сельхозпредприятие «Труд» запустило новый доильный зал с современным оборудованием. Улучшились и условия работы, и ее эффективность. Общий объем затрат составил 100 миллионов рублей.
Подмосковная кондитерская фабрика запустила новую линию по производству конфет
Компания «Машины сладости» запустила новую линию по производству конфет «Машуля» в городском округе Егорьевск. Создано 50 рабочих мест.
В оснащение и запуск новой производственной линии было инвестировано более 180 млн рублей.
В Карачаево-Черкесии открыли крупнейшую в СКФО площадку откорма овец
Крупнейший на Северном Кавказе комплекс по откорму овец мощностью 50 тыс. голов единовременного содержания открылся в Карачаево-Черкесии (КЧР). Площадка построена в поселке Ударном в рамках инвестпроекта компании «Дамате» по производству и переработке баранины в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.
После выхода объекта на производственную мощность в нем будут содержать до 50 тыс. овец единовременно. На сегодня на площадку завезено более 21 тыс. голов высокопродуктивных животных. <…> Поступление скота продолжается.
Инвестиции в проект составили 540 млн рублей.
Новая ферма введена в эксплуатацию в Амурской области
ООО «Амурский партизан» 21 октября ввело в эксплуатацию ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в селе Косицино Тамбовского района Амурской области.
На объекте построен телятник на 506 голов. Он рассчитан на содержание молодняка в возрасте от 10 до 24 месяцев.
Стоимость составила около 160 млн. рублей.
В Ростовской области открыли фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тонн
В Куйбышевском районе Ростовской области открыли вторую очередь фруктохранилища за 200 млн рублей.
Предполагается, что во второй очереди фруктохранилища может находиться до 2,7 тысячи тонн продукции. Всего, с учетом первой очереди, хранилища рассчитаны на размещение до 5,2 тысячи тонн продукции.
Это предприятие является градообразующим для Куйбышевского района.
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