Комплекс в Евпатории увеличил эффективность космических войск России на 30%

Об этом сообщил командир ОКИК полковник Роман Винокуров.

Евпаторийский ОКИК заступил на боевое дежурство в декабре 2016 года.

«С введением в контур управления нашего командно-измерительного комплекса боевая эффективность частей космических войск увеличивается на 30%. Если изложить лишь факты для широкого круга читателей, то мы на 30 минут увеличили зону управляемого нахождения космических аппаратов, а также дали возможность работать с аппаратами в западных точках стояния на геостационарной орбите. Фактически с вводом комплекса „космический горизонт“ стал шире и по управлению космическими аппаратами», — сказал Винокуров в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в среду.

По его словам, с 2014 года евпаторийский комплекс участвует в госпрограмме перевооружения до 2020 года, согласно которой выполняется техническое переоснащение ОКИК.

«Уже смонтированы все основные командно-измерительные системы, сейчас идет этап испытаний в составе наземного комплекса управления. Решается вопрос и о модернизации квантово-оптической системы „Сажень“. Линзы телескопов системы, по оценкам специалистов, находятся в очень хорошем состоянии, необходимо лишь внести некоторые технические корректировки по лазерным дальномерам. Это позволит изучать, проводить видео- и фотофиксацию состояния космических аппаратов на геостационарной орбите и на орбитах свыше 40 тысяч километров в оптическом диапазоне», — пояснил командир ОКИК.

Он отметил высокий научный потенциал личного состава комплекса. «В строю шесть кандидатов технических наук. При этом опытные офицеры, которые увольняются в запас, как правило, остаются здесь же в качестве гражданского персонала или представителей промышленности… Рассматриваем вопрос о привлечении студентов для прохождения преддипломной практики и трудоустройства», — добавил Винокуров.