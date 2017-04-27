Кемеровский «Азот» наладил производство инновационного удобрения

Кузбасский «Центр передового земледелия» (входит в КАО «Азот») приступил к оказанию коммерческих услуг по внесению жидких минеральных удобрений фермерам Сибирского федерального округа. Первым фермерским хозяйством, где развернулась работа по внесению удобрений, стало хозяйство, расположенное в Гурьевском районе Кузбасса.

Безводный жидкий аммиак здесь вносят на площади, превышающей тысячу гектаров, где в скором времени будет засеяна перспективная для Кемеровской области сельскохозяйственная культура — рапс. Ранее испытания удобрений, произведенных на опытных площадях ОАО «Ваганово» и ООО «Чебулинское», продемонстрировали хорошие результаты, в связи с чем сибирские фермеры обратили свое внимание на этот вид удобрений.

По словам директора «Центра передового земледелия» Рамиля Мужбатуллина, внесение в почву минеральных удобрений в жидком виде в конечном итоге должно быть выгодно сельхозпроизводителям. Это обусловлено тем, что стоимость таких удобрений в действующем веществе меньше на десять процентов, по сравнению с аммиачной селитрой. Кроме того, способ внесения и агрегатное состояние позволяют удобрениям проникать к корням растений и накапливаться в почве, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, — засуху или обильные осадки. В конечном итоге, кроме экономии на самих удобрениях аграрии Западной Сибири получают еще и рост урожайности минимум на двадцать процентов.

Также отметим, что «Центр передового земледелия» оказывает уникальные за Уралом услуги по внесению жидких минеральных удобрений. Таким образом, фермеру нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование для работ с удобрениями, а также беспокоиться о расчетах объемов вносимого вещества — за него все сделают эксперты центра. Они проведут анализ почвы и определят, сколько удобрений и какого состава необходимо вносить на тот или иной участок почвы с тем или иным видом сельскохозяйственной культуры.

Между тем, применение безводного жидкого аммиака имеет целый ряд преимуществ перед традиционными удобрениями. Азот из них не вымывается из почвы и усваивается на 90%. Они не боятся осадков, что позволяет увеличить срок полевых работ до 7-8 месяцев в год (против 5 месяцев, как это происходит сейчас).

Также использование жидких азотных удобрений снижает уровень нитратов в почве, очищает её от вредных бактерий и грибков, помогает растениям легче переносить высокие температуры и засухи, что благотворно сказывается на конечном продукте.

Значительно уменьшается вредное воздействие на окружающую среду. Удобрения полностью связывается с почвой, не позволяя нитратам попасть в грунтовые воды и исключая отравление животных и птиц.

Создание полной цепи оказания услуг, от производства удобрений, их доставки и хранения до внесения в почву, позволяет распространить имеющийся опыт не только на весь Кузбасс, но и за его пределы.