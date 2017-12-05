«Тяжмехпресс» мировой лидер!

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В процессе изготовления любого современного автомобиля особую роль играет пресс, который превращает лист металла в элемент его конструкции, зачастую весьма прихотливой формы. Современный пресс — изделие сложное, работает он в весьма напряженном режиме и должен быть очень надежным. Воронежское предприятие «Тяжмехпресс» один из крупных мировых поставщиков такой продукции.

В 54 странах мира трудятся более 12 тысяч таких прессов. Прессы «ТМП» используют заводы Renault и Peugeot во Франции, Toyota и Mitsubishi в Японии, Samsung в Южной Корее, Tata Motors в Индии и многие другие.

Предмет особой гордости — кузнечные прессы, которые создают детали кривошипного механизма для двигателей. Во всем мире создано всего 17 прессов такого типа, с усилием более 10 тысяч тонн, и 8 из них имеют марку «ТМП». Так что, садясь в свою Mitsubishi или Peugeot, вы можете оказаться в машине, чьи детали изготовлены на воронежском прессе.

Источник: vk.com/wall-124699880_5777