«Тяжмехпресс» мировой лидер!
- © https://www.youtube.com/embed/cDa95z6j4Qo
В процессе изготовления любого современного автомобиля особую роль играет пресс, который превращает лист металла в элемент его конструкции, зачастую весьма прихотливой формы. Современный пресс — изделие сложное, работает он в весьма напряженном режиме и должен быть очень надежным. Воронежское предприятие «Тяжмехпресс» один из крупных мировых поставщиков такой продукции.
В 54 странах мира трудятся более 12 тысяч таких прессов. Прессы «ТМП» используют заводы Renault и Peugeot во Франции, Toyota и Mitsubishi в Японии, Samsung в Южной Корее, Tata Motors в Индии и многие другие.
Предмет особой гордости — кузнечные прессы, которые создают детали кривошипного механизма для двигателей. Во всем мире создано всего 17 прессов такого типа, с усилием более 10 тысяч тонн, и 8 из них имеют марку «ТМП». Так что, садясь в свою Mitsubishi или Peugeot, вы можете оказаться в машине, чьи детали изготовлены на воронежском прессе.
Источник: vk.com/wall-124699880_5777
-
- Добрый Дракон
- 05.12.201702:43
- 14
05.12.1706:00:21
05.12.1710:05:19
05.12.1710:58:48
05.12.1716:49:16
05.12.1720:48:56
05.12.1718:00:40
05.12.1722:46:19
06.12.1706:38:03
05.12.1718:20:08
05.12.1720:44:27
05.12.1722:30:37
05.12.1723:26:24
06.12.1700:23:52
06.12.1709:22:34