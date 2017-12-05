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«Тяжмехпресс» мировой лидер!

  •  © https://www.youtube.com/embed/cDa95z6j4Qo

В процессе изготовления любого современного автомобиля особую роль играет пресс, который превращает лист металла в элемент его конструкции, зачастую весьма прихотливой формы. Современный пресс — изделие сложное, работает он в весьма напряженном режиме и должен быть очень надежным. Воронежское предприятие «Тяжмехпресс» один из крупных мировых поставщиков такой продукции.

В 54 странах мира трудятся более 12 тысяч таких прессов. Прессы «ТМП» используют заводы Renault и Peugeot во Франции, Toyota и Mitsubishi в Японии, Samsung в Южной Корее, Tata Motors в Индии и многие другие.

Предмет особой гордости — кузнечные прессы, которые создают детали кривошипного механизма для двигателей. Во всем мире создано всего 17 прессов такого типа, с усилием более 10 тысяч тонн, и 8 из них имеют марку «ТМП». Так что, садясь в свою Mitsubishi или Peugeot, вы можете оказаться в машине, чьи детали изготовлены на воронежском прессе.

Источник: vk.com/wall-124699880_5777

https://vk.com/public124699880

Тяжмехпресс, Воронеж, станкостроение, мировой лидер,
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    05.12.1706:00:21

    удивительно что ТМП еще жив да и еще рекорды ставит, невероятно!

    #983125
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    05.12.1710:05:19

       

    #983154
  • Нет аватара С. Сержик
    05.12.1710:58:48

    Очень рад что такие предприятия есть у нас в стране    Ещё больше бы подобных.   

    #983171
  • Е.Юрий Е.Юрий
    05.12.1716:49:16

       Жив родимый! А то после отправки в Китай самого большого пресса в мире ничего не слышно о нем было. Кто-то сплетни разводил что не особо работа есть у них — думаю, что у них хорошо будет.

    #983320
    • Добрый Дракон
      05.12.1720:48:56

      Это не слухи, там были проблемы, собственники не ахти то же, но это жизнь, а вжизни разное бывает. Судя по сайту закрываться ребята не собираются.

      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: Добрый Дракон~20:49 05.12.17
      #983440
  • Брандышмыг Обыкновенный Брандышмыг Обыкновенный
    05.12.1718:00:40

    Даа, впечатляет. Это вам не аграрно-рапсовая «свехдержава» прыгающая на майдане за печеньки и клянчащая кредиты на западе. Не вышиванки, не самый большой тризуб из сала, не фальшивая мифическая «история» про копателей Чёрного моря, а высокие технологии в промышленности, тяжёлое машиностроение — вот что определяет вес страны в мире, её авторитет и статус.

    Отредактировано: Брандышмыг Обыкновенный~18:01 05.12.17
    #983361
  • Иван Симонов
    05.12.1718:20:08

    Видео только 2013 года как он сейчас то живет, слышал проблемы у него.

    #983371
    • Добрый Дракон
      05.12.1720:44:27

      Судя по современному сайту, линейке предложений на шести языках, предприятие работает и закрываться не собирается. А, что?

      В настоящее время ОАО «Тяжмехпресс» — крупнейшее предприятие в России, которое разрабатывает, изготавливаети поставляет оборудование для кузнечно- и листоштамповочных производств и цехов, —

      «Наши технические и производственные возможности характеризует и тот факт, что из семнадцати уникальных кривошипных горячештамповочных прессов усилием от 10 000 тс и более, изготовленных в мире, восемь имеют марку «ТМП"

      Постоянно совершенствуются конструкции и создаются прессы нового поколения, отвечающие высокому уровню требованийк технологии и оборудованию со стороны Заказчика. Новыми направлениями в деятельности предприятия являются разработка и производство оборудования для строительной индустрии и вагоноколесных мастерских, а также изготовление крупногабаритных металлоконструкций.

      Источник:

       http://www.tmp-press.ru/about/ 

      #983439
  • Нет аватара Prioskolje
    05.12.1722:30:37

    двадцать лет назад бывал в цехах ТМП. удручающее зрелище «умершего»? завода. в пустых цехах безмолвные деревянные саркофаги огромных невостребованных прессов. единственный живой арендатор — ритуальное агентство. и очень удивился когда несколько лет назад стали появляться сообщения об успехах предприятия на международном уровне

    #983497
  • Нет аватара FeniksHoly
    05.12.1723:26:24

    Молодцы нечего добавить.

    #983531
  • Нет аватара post0
    06.12.1700:23:52

    Пресс 16 500 000 кг!!!

    Это что же им можно прессовать?

    Просто нет слов.

    Гордость за наших инженеров и рабочих просто распирает.

    #983560
    • Нет аватара RIX
      06.12.1709:22:34

      Кузовные детали автомобилей штампуют пачками офигенной толщины.

      Соответственно и нагрузка.

      #983637
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