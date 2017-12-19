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Авиация

Тридцать пятый самолет Sukhoi Superjet 100 передан авиакомпании Аэрофлот

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19 декабря 2017 года тридцать пятый самолет SSJ100 пополнил парк российской авиакомпании Аэрофлот. Воздушное судно передано в рамках контракта на 20 самолетов, подписанного национальным перевозчиком с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на авиасалоне МАКС 2017.

Полученный SSJ100 с бортовым номером RA-89099, названный в честь балкарского поэта Кайсына Кулиева, стал пятым воздушным судном, переданным по новому контракту. Самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Аэрофлот в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации — на 87 пассажиров. Таким образом, база обслуживания новых воздушных судов не потребует значительных изменений.

Самолеты SSJ100 эксплуатируются авиакомпанией с июня 2011 года. Первый твердый контракт на поставку 30 самолетов SSJ100 был выполнен в прошлом году. Новые поставки позволят Аэрофлоту довести количество воздушных судов такого типа до пятидесяти в составе своего самолетного парка.В настоящее время Аэрофлот выполняет полеты на Sukhoi Superjet 100 по нескольким десяткам направлений в города России и Европы.

http://www.scac.ru/ru/mediacenter/aeroflot-takes-delivery-of-the-35th-sukhoi-superjet-10019-12-2017/2017/

ssj 100, Сухой, суперджет, Аэрофлот
  • Нет аватара Талабас
    19.12.1722:34:56

    Почему Sukhoi Superjet, а не Сухой Суперджет? Для россиян можно и на родной кириллице писать.

    #988513
    • Денис Урбан
      19.12.1722:49:17

      Вот вообще не главное, главное это развитие промышленности и авиапрома в частности. Не важно на каком языке написано, хоть на китайском.

      #988520
    • Нет аватара Русь
      19.12.1723:25:00

      Талабас, всем ненавистникам латиницы, в начале становления Советского государства, был план перевести русский язык на латинский алфавит)

      #988533
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