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Фотофакты

Строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии

  •  © ic.pics.livejournal.com

В Москве завершается строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии метро, состоящего из 7 станций. В данной публикации собрана информация о ходе строительства станций.

1) «Мичуринский проспект»: завершена отделка платформы станции метро, завершается отделка фасадов, рабочие приступили к благоустройству территории вокруг станции, завершается строительство надземного пешеходного перехода через Мичуринский проспект."Мичуринский проспект" - необычная для столичной подземки. Она полуподземная, что связано с перепадом высот вдоль одноименного проспекта. Такой рельеф позволил сделать на западной путевой стене панорамное остекление.

  • _STA4617.jpg
  • _STA4617.jpg
  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © Фото из открытых источников

  •  © stroi.mos.ru

2) «Очаково»: завершена отделка платформы станции метро. Узнаваемой чертой станции «Очаково» (бывшее название «Озерная площадь») станут кувшинки и блики на воде. Архитекторы вдохновились Очаковскими прудами, которые находятся неподалеку. По оси платформы проходит ряд колонн, которые облицуют сине-зелеными металлокерамическими панелями с рисунками на тему водной растительности (фото не отражает нынешнее состояние станции).

  •  © Фото из открытых источников

  •  © stroi.mos.ru

3) «Говорово»: завершается отделка станции. Эта станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями расположена вдоль Боровского шоссе к востоку от улицы 50 лет Октября. По задумке архитекторов, образ «Говорово» должен отражать функцию транспортно-пересадочного узла, который построят на базе станции метро. Черный цвет, выбранный в качестве основного, придает станции дополнительную глубину и усиливает выразительность интерьера.Эффект зеркального потолка усиливает серый гранитный пол с поперечными бороздами для декоративной подсветки. Колонны станции облицуют плитами с декоративной перфорацией, которая заполнена кристаллическими вставками, подсвеченными изнутри.

  •  © i0.newstube.ru

  •  © stroi.mos.ru

  •  © stroi.mos.ru

  •  © Фото из открытых источников

4) «Солнцево»: завершается архитектурная отделка станции, а также благоустройство территории вокруг входных павильонов станции. Станция метро «Солнцево» удивит своих пассажиров оптической иллюзией. Поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры увидят появляющийся из-за горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпается на части.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © stroi.mos.ru

5) «Боровское шоссе»: завершается отделка, у станции начали благоустраивать территорию. Основные идеи отделки станции основаны на элементах, ассоциирующихся с магистралью — это контрастное сочетании предупреждающих цветов, навигационная разметка, прожекторы уличного освещения, светильники в виде корпусов машин. Например, гладкий потолок с насечками имитирует мокрое после дождя скоростное шоссе.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © stroi.mos.ru

6) «Новопеределкино»: на станции завершаются отделочные работы, идет монтаж инженерных систем и подготовка путей к пробному поезду. Станция расположена в районе Ново-Переделкино — на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова. Это станция мелкого заложения, с двумя вестибюлями с выходами в пешеходные переходы, ведущие на обе стороны Боровского шоссе. Оформление станции стилизовано под убранство теремов и палат старой Москвы. Главным украшением станут узорчатые плафоны.

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © stroi.mos.ru

7) «Рассказовка»: завершаются внутренние работы. Станция станет самой отдаленной от МКАД подземной станцией метро (7 км), по крайней мере, на несколько лет. Внутреннее оформление станции напоминает библиотеку. Путевые стены украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики картотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильного телефона можно скачать понравившееся произведение в дорогу.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © stroi.mos.ru

За фотографии и рендеры благодарность Департаменту строительства гор. Москвы, Александру Попову и сообществу MetroSunline. Запуск Солнцевского радиуса состоится летом.

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Метрополитен, Московский метрополитен, метро, КСЛ, Новопеределкино
  • Vikont Vikont
    07.06.1815:20:37

    Молодцы строители!

    #1043041
  • alex4spb alex4spb
    07.06.1815:24:57

    круто!    

    лет 15 назад жил в Ново-Переделкино.

    до ближайшего метро на автобусе в час пик… это было что-то!

    #1043044
  • girlek girlek
    07.06.1815:37:24

    В начале 70-х в Солнцеве жил, и добраться можно было только на 520 автобусе от Юго-Западной, а сейчас там уже метро. Круто!!!

    #1043049
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