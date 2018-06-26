4 аэропорта Германии оснастили российским навигационным оборудованием

Завершены работы по оснащению аэронавигационными системами СА УВД «Галактика», производства АО «Азимут», 4-х аэропортов Германии.

Компания оснастила своим оборудованием диспетчерские рабочие места аэропортов городов Зульт, Любек и Брауншвейг и Аугсбург, в первых трех закончены испытания, а в последнем оборудование уже полностью введено в эксплуатацию. Все работы выполнены по правилам и нормам Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO) и агентства Евроконтроль.

«Заканчивается значимый для Азимута проект в одной из крупнейших стран Евросоюза — Германии. Это первая работа нашей компании в Германии и первый опыт в учете национальных требований по авиационной безопасности страны Евросоюза. С удовольствием, отмечу оперативность и эффективность команды специалистов, которые смогли реализовать параллельную работу по оснащению нескольких аэропортов. Искренне надеюсь, что система управления воздушным движением „Галактика“ будет оценена профессионалами как надежная и удобная система в эксплуатации, а наше сотрудничество с Германией будет продолжено» — пояснил генеральный директор АО «Азимут»

Специалисты АО «Азимут» провели обучение диспетчерского и инженерного персонала согласно всем требованиям Европейских стандартов по авиационной безопасности, и успешно выполняли все операционные функции совместно с Немецким Регулятором.

Ранее такими системами специалисты компании оснастили аэропорты Армении и Египта .

Введенный в эксплуатацию комплекс средств автоматизации управления воздушных движением «Галактика» — новейшая разработка компании, проект начат в 2008 г, такой же комплекс установлен в Казани перед Универсиадой.

АО «Азимут» при содействии Госкорпорации «Ростех» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением.