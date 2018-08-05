В Калининградской области реконструирована инфекционная больница

Реконструкция в рамках федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года в инфекционной больнице, вошедшей в число четырех объектов медицинского сопровождения чемпионата мира по футболу — 2018, проводилась с августа 2017 года. Масштабные преобразования коснулись двух корпусов, которые являются объектами культурного наследия.

По словам главного врача учреждения на улице Фрунзе Владимира Бигулова, в корпусе литер «Г», который с 2010 года был закрыт из-за невозможности его эксплуатации, пристроен лифтовой подъемник, и пациентам теперь будет удобно подниматься на верхние этажи. Помимо этого, в здании оборудованы боксы, аналогов которым нет на территории региона. В каждом из них смонтирована автономная система вентиляции, что согласно современным требованиям является идеальным для обеспечения изоляции пациентов с особо опасными инфекциями.

Отдельно построено административное здание, и, таким образом, корпус литер «Б», где раньше размещался административный блок, будет полностью передан под детское отделение для лечения маленьких пациентов от шести лет. По окончании ремонтных работ в инфекционной больнице появилась возможность разукрупнения палат. Кроме того, оборудован новый рентген-кабинет с современной аппаратурой. Дополнительно увеличилось количество боксированных палат — на девять мельцеровских боксов. Также восстановлена галерея между двумя корпусами.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в больницу было поставлено новое оборудование на общую сумму 60 млн рублей, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких, рентгеновский диагностический комплекс, передвижной рентгеновский аппарат, рециркулятор. Общий объем финансирования мероприятий по реконструкции лечебного учреждения из федерального и регионального бюджетов составил более 445,4 млн рублей.

Помимо этого, оснащение больницы осуществлено за счет средств резервного фонда Президента РФ. Медицинское и лабораторное оборудование приобретено по шести наименованиям. В медицинской организации появились автоматический иммуноферментный анализатор, аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями, оборудование для хранения тромбоцитов, прикроватный монитор пациента, медицинская электрическая функциональная кровать. Самым внушительным по затратам приобретением стало комплексное оборудование для проведения полимеразной цепной реакции, стоимость которого составила около 16,4 млн рублей из более чем 22 млн, выделенных инфекционной больнице из резервного фонда Президента РФ в целом.

В течение года в больнице проводились тренировки по возможному приему и изоляции пациентов с особо опасными инфекциями в соответствии со всеми требованиями СанПиНа, и, как заверил губернатора Владимир Бигулов, медперсонал больницы в случае необходимости полностью готов к такому развитию событий.