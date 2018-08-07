Быстринский ГОК отправил в Норильск первую партию золотосодержащий концентрат

Быстринский ГОК (БГОК) отправил первую пробную партию золотосодержащего гравитационного концентрата общим весом 8 т в Норильск на дальнейшую переработку. К отправке готовится вторая партия общим весом 12 т. После первичной переработки в Норильске концентрат будет отправлен на аффинаж в Красноярск.

Получение первого золотосодержащего концентрата — важная веха в истории предприятия и результат слаженной работы всего коллектива. Команда комбината интенсивно работает над завершением пуско-наладочных работ и последующим вводом предприятия в эксплуатацию.

БГОК построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. Комбинат работает в режиме пуско-наладки. Весной предприятие начало отгрузку медного и магнетитового концентрата в КНР.

После выхода на проектную мощность БГОК будет производить около 3 млн т магнетитового концентрата, 260 000 т медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота. Потенциальными рынками сбыта магнетитового и медного концентрата, помимо России и КНР, являются Япония и Южная Корея.

Золотосодержащий концентрат компания обогащает на собственных мощностях.

Первые образцы гравитационного концентрата были получены в первом квартале 2018 г. Объем наработанной продукции позволил сформировать две партии золотосодержащего концентрата для отправки на плавильные мощности «Норникеля». Вся продукция опробирована, упакована в специальную тару и имеет необходимые сертификаты.