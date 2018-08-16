В Екатеринбурге открыли самую большую в Свердловской области школу

В Екатеринбурге в микрорайоне Академический введена в эксплуатацию вторая очередь школы № 23. В ней уже сформирован педагогический коллектив и полным ходом идет подготовка к учебному году.

С запуском нового здания суммарная численность учащихся учреждения составит около 3 тысяч человек. Вместе с первой очередью школа № 23 станет крупнейшей в Свердловской области.

По информации горадминистрации, инфраструктура второго корпуса включает в себя как общие, так и специализированные учебные классы, оборудованные самой современной техникой, просторный информационный центр, актовый зал, вмещающий 500 зрителей, столовую, способную одномоментно принять 300 учеников, медблок, спортзалы и многое другое. Также в новой школе есть хореографический зал, прекрасно оснащенный информационно-библиотечный центр, предусмотрен и научный блок с химической лабораторией, добавили в «РСГ-Академическое». Здание оборудовано лифтами, поручнями, пандусами и туалетными комнатами для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Оба корпуса школы связывает полноценный стадион, беговая дорожка, корт, гимнастический городок и площадка для сдачи норм ГТО.

пресс-служба «РСГ-Академическое»

Как заявил Виктор Кривошеин, «это уже четвертое школьное здание, возведенное в Академическом». «Мы построили его вместе с областной и муниципальной властью. Модель частно-государственного партнерства ведет к тому результату, который нужен жителям», — отметил генеральный директор компании «РСГ-Академическое».

"Хочу сказать слова благодарности строителям, которые в короткие сроки завершили строительство комплекса и всей необходимой инфраструктуры, сделав все, чтобы ребятам здесь было удобно и интересно учиться. Школа стала прекрасным подарком сразу к двум праздникам — 295-летию Екатеринбурга и к Дню знаний", — заявил Александр Якоб.