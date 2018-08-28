Импортозамещение. Август 2018 года.

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1030 проектов импортозамещения!

1. Уральский производитель полипропиленовых труб и фитингов, ООО «ПК-Контур», запустил единственное в Свердловской области производство полимерных композиционных материалов, которые применяются в производстве напорных труб, бытовой техники, автокомпонентов, электротехники, пластиковой упаковки и пр. Новым производством управляет специально созданная дочерняя компания «Контур-Композит»; объем инвестиций в проект превысил 160 млн. рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/110472/

2. ЕВРАЗ НТМК запустил в эксплуатацию новый шаропрокатный стан. Здесь будут производиться семь типоразмеров шаров диаметром от 60 до 120 мм самой высокой, пятой группы твердости, которые ранее выпускали только за рубежом. Шары производятся из специальной легированной марки стали, они имеют высокую поверхностную и объемную твердость, равномерно сохраняют форму в период эксплуатации. Продукция в первую очередь предназначена для горно-обогатительных комбинатов и золотодобывающей промышленности. Мелющие шары с высоким уровнем твёрдости и износостойкости применяют для измельчения руд цветных металлов.

https://sdelanounas.ru/blogs/110635/

3. В Самарской области открылся уникальный завод глубокой переработки гороха, способный переработать 40.000 тонн сырья. Инициатор проекта компания «Евро Технологии». Это первое в России производство горохового протеина. Подобные продукты много лет используется в Европе как альтернатива рыбной муки, но пока еще являются новинкой для российского рынка. Уникальная технология позволяет получить натуральный продукт без ГМО с повышенным содержанием сырого протеина — 53% избавленный от балластных веществ. Протеин гороха обладает усваиваемостью аминокислот, в среднем 94% (EvonikAminoDat), а уровень лизина достигает 4,2%. В настоящее время высокоусваиваемые белки, так необходимые для производства престартерных и стартерных кормов, на 90% импортируются из стран Евросоюза и Америки.

https://sdelanounas.ru/blogs/110611/

4. Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начинает производство фетальных мониторов для отслеживания состояния здоровья матери и плода. Первая партия высокотехнологичного диагностического оборудования поступит на рынок в 4 квартале 2018 года. Стоимость мониторов будет в два раза ниже европейских аналогов.

Производство российских фетальных мониторов реализуется в рамках программы импортозамещения — совместно с южнокорейской компанией Bionet. На сегодняшний день емкость российского рынка фетальных мониторов оценивается в 1,3-1,5 тыс. аппаратов ежегодно, при этом 85% поставок приходится на долю зарубежного оборудования.

https://sdelanounas.ru/blogs/110610/

5. «БАРС Груп» протестировала свои решения на российских компьютерах.

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, и АО «Т-Платформы"протестировали технологическое взаимодействие своих решений. „БАРС Груп“ апробировала работу систем на персональном компьютере отечественного производства на базе процессора „Байкал-Т1“.

Теперь в рамках развития импортозамещения у государственных заказчиков, которые уже работают на компьютерах „Т-Платформы“ или планируют их закупить, появилась возможность использовать ряд комплексных решений на базе платформ „БАРС Груп“, которые в связке с отечественным „железом“ помогут автоматизировать типовые бизнес-процессы.

https://sdelanounas.ru/blogs/110729/

6. Ангстрем-Т отгрузил первую коммерческую партию MPW.

Ангстрем-Т продолжает развитие услуги Multi-Project Wafer (MPW) в рамках которой отгрузил первую коммерческую партию MPW1. В данной партии содержатся кристаллы, выполненные по технологии 250G. Заказчиками являлись российские дизайн-центры. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Суть услуги MPW в том, что на одной пластине 200 мм размещаются микросхемы нескольких заказчиков. До сих пор такую услугу оказывали только иностранные фабрики.

https://sdelanounas.ru/blogs/110725/

7. На Новочеркасском электродном заводе (Ростовская обл., входит в Группу „ЭНЕРГОПРОМ“) введена в работу новая линия пекопропитки для расширения производственных мощностей предприятия по выпуску самых востребованных в отечественной металлургии графитированных электродов для выплавки стали в электродуговых печах.

Два существующих горизонтальных пропиточных автоклава дополнили еще две установки. Стоимость проекта составила 172 млн рублей.

Проект новых автоклавов выполнен российскими производителями. Оборудование изготовлено на Волгодонском заводе металлургического и энергетического оборудования.

Создание в стране полного цикла производства графитированных электродов полностью соответствует вектору снижения зависимости отечественной металлургии от зарубежных поставщиков сырья.

https://sdelanounas.ru/blogs/110723/

8. Обществом „Фармстандарт-Лексредства“ внедрено в производство 51 наименование импортозамещающей продукции.

Из них два препарата освоено в текущем году, до конца года планируется начать производство еще восьми. Объем выпуска импортозамещающей продукции за шесть месяцев 2018 года составил около 1,5 млрд рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/110979/

9. Заводом „Авиаавтоматика“ им. В.В. Тарасова» в первом полугодии освоено производство 47 новых изделий, в том числе два импортозамещающих электромеханизма для кораблей.

https://sdelanounas.ru/blogs/110979/

10. Предприятия курской аккумуляторной площадки выпускают четыре новых типов свинцово-кислотных стартерных батарей, которые являются более дешевым аналогом импортных изделий и поставляются на автозаводы: УралАЗ, МАЗ, КАМАЗ и ЛиАЗ.

https://sdelanounas.ru/blogs/110979/

11. «Курскрезинотехникой» разработано 26 номенклатурных позиций импортозамещающих рукавов для сжатого воздуха и воды, а также минеральных масел.

Внедрение новых видов продукции НПО «Композит», в числе которых муфтовый гибкий трубопровод, позволило предприятию выйти на качественно новый уровень на мировой арене производителей трубопроводов и стать полноправным игроком на рынке транспортировки полезных ископаемых по воде. Предприятие экспортирует продукцию в США, Иран, Казахстан, Киргизию, Азербайджан и ряд других стран.

https://sdelanounas.ru/blogs/110979/

12. «Курскхимволокно» освоено производство пневмосоединенных нитей, поставка которых осуществляется на внутренний и внешний рынки. Объем выпуска импортозамещающей продукции в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3 раза и составил более 3 тыс. тонн.

https://sdelanounas.ru/blogs/110979/

13. Курским филиалом «Биаксплен» внедрены в производство 3 новых вида импортозамещающей пленки, обладающие высокой прочностью, до конца года планируется освоить еще два типа пленок.

https://sdelanounas.ru/blogs/110979/

14. АО «Сарапульский электрогенераторный завод» в Удмуртии освоило серийный выпуск новых двигателей для зенитно-ракетных комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».

Меньше года ушло у предприятия на освоение и подготовку к серийному производству новых асинхронных двигателей трехфазного тока. Двигатели ДАТ являются импортозамещающими агрегатами для комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».

Новые приводы с отечественными двигателями отличаются от импортного аналога улучшенным плавным пуском и регулированием скорости, а также более высокой степенью защиты от перегрузок.

https://sdelanounas.ru/blogs/110954/

15. Заемщик Фонда развития промышленности — компания «СуперОкс» — первым в России запустил производство инновационных токоограничивающих устройств на основе высокотемпературных сверхпроводников. Устройство способно за доли секунды остановить короткое замыкание при нештатных ситуациях: например, при ударе молнии, пробое высоковольтной изоляции, повреждении кабеля. Проект стоимостью 1,7 млрд рублей реализован в московском технопарке «Слава» с привлечением займа Фонда развития промышленности.

Применение разработки «СуперОкс» снимает необходимость установки в сеть сверхмощных выключателей, которые производятся только за рубежом (Германия, Швейцария) и имеют крайне высокую стоимость.

https://sdelanounas.ru/blogs/110909/

16. На заводе «Стройтехника» в Златоусте Челябинской области придумали, запатентовали и уже вовсю используют скоростной вибропресс. «Рифей-Прогресс». Разработка 2018 года, отличается высокой производительностью. Это обеспечивается за счет короткого цикла изготовления изделий (15 секунд минимум) и увеличенной зоны формования пресса, которая позволяет за один цикл формовать 3 бордюра, 9 камней или 30 плиток.

Изначально завод «Стройтехника» планировал реализацию проекта в рамках программы импортозамещения (авторы идеи не скрывают — в Европе можно заказать подобный вибропресс, но обойдётся он в разы дороже). Однако известность «Рифей-Прогресс» быстро преодолела границы нашей страны.

https://sdelanounas.ru/blogs/111139/

17. Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ», Сарапул, Удмуртия) передал на летные испытания три светодиодные лампы-фары, предназначенные для замены устаревших устройств на российских вертолетах Ка-52 и Ка-226Т, а также на тяжелом военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А.

Новые российские светодиодные лампы-фары снижают импортозависимость отрасли в этом направлении, так как прежде светодиодную продукцию для отечественной авиационной техники в нашей стране не выпускали, а только приобретали у заграничных производителей, в том числе, на Украине.

https://sdelanounas.ru/blogs/111109/

18. В рамках форума «Армия-2018» Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) представит в демоцентре Концерна «Калашников» ряд новинок импортозамещения. Среди них, как следует из сообщения КМЗ, ЭКПА 2/150 — полностью отечественный аналог продукции украинского мелитопольского завода.

Компрессорная установка высокого давления ЭКПА-2/150 применяется для запуска дизель-электрических агрегатов и заправки баллонов дыхательных аппаратов.

https://sdelanounas.ru/blogs/111031/

19. Производство диметилового эфира высокой чистоты открылось в Дзержинске Нижегородской области. Данное производство организовала компания Аэрозолекс. Инвестиции в объект составили 650 млн. рублей. Завод станет выпускать 10 тыс. тонн диметилового эфира высокой чистоты. Диметиловый эфир высокой чистоты используется в качестве пропеллента при производстве аэрозолей косметического, бытового и строительного назначения, в качестве вспенивающего агента при производстве строительных и упаковочных материалов, в качестве хладагента и ряде иных применений.

Сейчас российские компании закупают ДМЭ в Германии и Нидерландах.

https://sdelanounas.ru/blogs/111307/

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Июнь 2015 года — 23 проекта.

Июль 2015 года — 18 проектов.

Август 2015 года — 24 проекта.

Сентябрь 2015 года — 33 проекта.

Октябрь 2015 года — 35 проектов.

Ноябрь 2015 года — 38 проектов.

Декабрь 2015 года — 28 проектов.

Январь 2016 года — 29 проектов.

Февраль 2016 года — 22 проекта.

Март 2016 года — 37 проектов.

Апрель 2016 года — 23 проекта.

Май 2016 года — 40 проектов.

Июнь 2016 года — 44 проекта.

Июль 2016 года — 52 проекта.

Август 2016 года — 53 проекта.

Сентябрь 2016 года — 47 проектов.

Октябрь 2016 года — 58 проектов.

Ноябрь 2016 года — 26 проектов.

Декабрь 2016 года — 64 проекта.

Январь 2017 года — 21 проект.

Февраль 2017 года — 25 проектов.

Март 2017 года — 15 проектов.

Апрель 2017 года — 27 проектов.

Май 2017 года — 18 проектов.

Июнь 2017 года — 15 проектов.

Июль 2017 года — 19 проектов.

Август 2017 года — 24 проекта.

Сентябрь 2017 года — 14 проектов.

Октябрь 2017 года — 15 проектов.

Ноябрь 2017 года — 21 проект.

Декабрь 2017 года — 27 проектов.

Январь 2018 года — 16 проектов.

Февраль 2018 года — 16 проектов.

Март 2018 года — 28 проектов.

Апрель 2018 года — 23 проекта.

Май 2018 года — 26 проектов.

Июнь 2018 года — 18 проектов.

Июль 2018 года — 16 объектов.

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Август 2018 года — 19 объектов: