Добавить статью
Медучреждения

Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть I)

В Самаре открылся госпиталь «Мать и дитя»

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Во Владикавказе открылась онкополиклиника

  •  © sdelanounas.ru

  •  © alania.gov.ru

В городской больнице Мичуринска Тамбовской области открыт новый корпус

  •  © sdelanounas.ru

Новая детская больница в г. Вольск Саратовской области приняла первых пациентов

  •  © sdelanounas.ru

Онкорадиологические центры в Подольске и Балашихе Московской области введены в эксплуатацию

  •  © oncoart.ru

  •  © inhimkicity.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Центр женского здоровья открылся в Иваново

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Чувашии открыт медицинский центр

  •  © sdelanounas.ru

В Тамбове начал работу перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Центр радиологии с шестым в России гамма-ножом открыт на территории Калужской области

  •  © sdelanounas.ru

Современный медицинский центр открылся на юге России

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Новая детская поликлиника Чистопольской центральной районной больницы открыта в Татарстане

  •  © sdelanounas.ru

Новый диализный центр открыт в Кабардино-Балкарии

  •  © sdelanounas.ru

Сельская поликлиника в Иркутской области получила новое здание

  •  © sdelanounas.ru

Новый инфекционный корпус Республиканской детской клинической больницы открыт во Владикавказе

  •  © alania.gov.ru

  •  © alania.gov.ru

Медицинский центр Уралвагонзавода открыт в Свердловской области

  •  © prv3.lori-images.net

  •  © sdelanounas.ru

  •  © t-digest.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Новый корпус Мариинской больницы открылся в Санкт-Петербурге

  •  © sdelanounas.ru

  •  © neva.today

  •  © sdelanounas.ru

  •  © kanoner.com

В Ульяновской области открыт перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Самаре открылся лечебно-реабилитационный центр

  •  © sdelanounas.ru

  •  © st.volga.news

Детская поликлиника открыта в Ставропольском крае

  •  © sdelanounas.ru

Новая детская поликлиника открыта в Санкт-Петербурге

  •  © sdelanounas.ru

Детский реабилитационный центр открыт в Якутии

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Одна из самых больших поликлиник на Юге России открыта в Ставрополе

  •  © sdelanounas.ru

Центр лучевой медицины открыт в Самаре

  •  © sdelanounas.ru

Две поликлиники открыты в подмосковной Балашихе

  •  © sdelanounas.ru

Центр реабилитации детей-инвалидов открыт на Сахалине

  •  © sdelanounas.ru

В Самарской области открылся второй центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи»

  •  © vademec.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Якутске открылся перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

Центр гемодиализа открыт в Алтайском крае

  •  © sdelanounas.ru

В Московской области введена в эксплуатацию новая поликлиника

  •  © sdelanounas.ru

Два центра гемодиализа открыты в Оренбургской области

  •  © sdelanounas.ru

В Калиниградской области открылся Центр женского здоровья

  •  © sdelanounas.ru

В Старом Осколе Белгородской области открыт новый кардиоцентр

  •  © sdelanounas.ru

В Элисте открыт «Республиканский центр флебологии и проктологии профессора С. И. Ларина»

  •  © mk.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Реабилитационный центр «Хокуто» открыт во Владивостоке

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://sdelanounas.ru/blogs/?id=104&page=5

модернизация здравоохранения, итоги 2018
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,