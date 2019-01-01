Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть I)
В Самаре открылся госпиталь «Мать и дитя»
Во Владикавказе открылась онкополиклиника
В городской больнице Мичуринска Тамбовской области открыт новый корпус
Новая детская больница в г. Вольск Саратовской области приняла первых пациентов
Онкорадиологические центры в Подольске и Балашихе Московской области введены в эксплуатацию
Центр женского здоровья открылся в Иваново
В Чувашии открыт медицинский центр
В Тамбове начал работу перинатальный центр
Центр радиологии с шестым в России гамма-ножом открыт на территории Калужской области
Современный медицинский центр открылся на юге России
Новая детская поликлиника Чистопольской центральной районной больницы открыта в Татарстане
Новый диализный центр открыт в Кабардино-Балкарии
Сельская поликлиника в Иркутской области получила новое здание
Новый инфекционный корпус Республиканской детской клинической больницы открыт во Владикавказе
Медицинский центр Уралвагонзавода открыт в Свердловской области
Новый корпус Мариинской больницы открылся в Санкт-Петербурге
В Ульяновской области открыт перинатальный центр
В Самаре открылся лечебно-реабилитационный центр
Детская поликлиника открыта в Ставропольском крае
Новая детская поликлиника открыта в Санкт-Петербурге
Детский реабилитационный центр открыт в Якутии
Одна из самых больших поликлиник на Юге России открыта в Ставрополе
Центр лучевой медицины открыт в Самаре
Две поликлиники открыты в подмосковной Балашихе
Центр реабилитации детей-инвалидов открыт на Сахалине
В Самарской области открылся второй центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи»
В Якутске открылся перинатальный центр
Центр гемодиализа открыт в Алтайском крае
В Московской области введена в эксплуатацию новая поликлиника
Два центра гемодиализа открыты в Оренбургской области
В Калиниградской области открылся Центр женского здоровья
В Старом Осколе Белгородской области открыт новый кардиоцентр
В Элисте открыт «Республиканский центр флебологии и проктологии профессора С. И. Ларина»
Реабилитационный центр «Хокуто» открыт во Владивостоке
Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)
Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
- termometrix
- 01.01.201919:53
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01.01.1920:42:13
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