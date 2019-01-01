Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть III)
Московской области открыто здание городской поликлиники № 2 Балашихинской ЦРБ
В Московской области открылась новая поликлиника
В Норильске открылся перинатальный центр
В Гатчине Ленинградской области открылся перинатальный центр
Перинатальный центр в Смоленске принял первых пациентов
В Сочи открыт перинатальный центр
В перинатальном центре Карелии приняли первые роды
Новая поликлиника открылась в поселке Молодежный Иркутской области
Новые поликлиники открылись в Балашихе и Люберцах Московской области
Новую многопрофильную поликлинику открыли в подмосковном Подольске
Новая поликлиника открылась в Ростове-на-Дону
Новый корпус Республиканского клинического психотерапевтического центра открыт в Уфе
Открыт лечебно-реабилитационный центр в составе филиала № 2 «3-его ЦВГК имени А.А. Вишневского»
В Ноябрьске (Ямал) открылась новая клиника
В Белгороде открыт нейро-ортопедический центр
В Ярославле открылась многопрофильная клиника
Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)
Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
- termometrix
- 01.01.201921:46
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