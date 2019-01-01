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Медучреждения

Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть III)

Московской области открыто здание городской поликлиники № 2 Балашихинской ЦРБ

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В Московской области открылась новая поликлиника

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В Норильске открылся перинатальный центр

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В Гатчине Ленинградской области открылся перинатальный центр

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Перинатальный центр в Смоленске принял первых пациентов

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В Сочи открыт перинатальный центр

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В перинатальном центре Карелии приняли первые роды

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  •  © sdelanounas.ru

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Новая поликлиника открылась в поселке Молодежный Иркутской области

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Новые поликлиники открылись в Балашихе и Люберцах Московской области

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Новую многопрофильную поликлинику открыли в подмосковном Подольске

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Новая поликлиника открылась в Ростове-на-Дону

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Новый корпус Республиканского клинического психотерапевтического центра открыт в Уфе

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Открыт лечебно-реабилитационный центр в составе филиала № 2 «3-его ЦВГК имени А.А. Вишневского»

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В Ноябрьске (Ямал) открылась новая клиника

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В Белгороде открыт нейро-ортопедический центр

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  •  © sdelanounas.ru

В Ярославле открылась многопрофильная клиника

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  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

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модернизация здравоохранения, итоги 2018, новые медучреждения
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