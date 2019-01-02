Инновации от РУСАЛа: алюминиевые поезда, настоящее и перспективы

Как РУСАЛ совместно с партнерамиразрабатывают инновационныеалюминиевыепоезда,





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Вагон дел

Первый проект РУСАЛа предусматривал создание инновационного хоппера — одного из наиболее востребованных типов вагонов для перевозки сыпучих грузов. Партнерами Компании выступили предприятие «Арконик СМЗ», поставщик алюминиевых листов и профилей, а также крупнейший в России вагоностроительный холдинг «РМ-Рейл». На входящем в его состав предприятии «Рузхиммаш» были построены 22 алюминиевых хоппера модели 19-1244, которые поступили в подконтрольную эксплуатацию компаниям-перевозчикам минеральных удобрений.





© Фото из открытых источников

Во время испытаний у вагонов проверялись ключевые узлы, изучались отзывы эксплуатантов, большое внимание уделялось внешнему виду. В итоге все ожидания оправдались — алюминиевый вагон по технико-эксплуатационным характеристикам превосходит аналоги. Так, грузоподъемность инновационного хоппера увеличилась до 79 тонн. Благодаря высокой коррозийной стойкости и свойствам алюминиевого сплава он долгое время сохраняет привлекательный внешний вид и не нуждается в дополнительной покраске. А ввиду сниженной массы тары вагона уменьшается его воздействие на рельсы, увеличивается срок эксплуатации основных узлов.

Вагон модели 19-1244 прошел сертификацию в соответствии с требованиями регламента Таможенного союза, после чего было принято решение о его запуске в серийное производство. Поставщиком алюминия выступает РУСАЛ, листы и профили будут изготавливаться на предприятии «Арконик СМЗ» в Самаре, сваркой отдельных секций займется чебоксарское предприятие «Сеспель». А окончательную сборку кузовов

и установку их на платформы будут осуществлять специалисты завода «Рузхиммаш». Для этого в Саранске перезапускается ранее законсервированная производственная площадка, на двух сборочных линиях устанавливается новейшее технологическое и сварочное оборудование, проводится набор и обучение персонала. Всего на данном производстве будут задействованы около 600 работников.

Первые серийные алюминиевые вагоны должны быть произведены в апреле 2019 года. Они пополнят парк подвижного состава РУСАЛа и будут задействованы для перевозки глинозема на алюминиевые заводы. Всего, согласно подписанным контрактам и утвержденным графикам, Компания до сентября будущего года получит от «РМ-Рейл» 200 новых вагонов модели 19-1244. Еще одним покупателем станет группа «ЕвроХим», которая убедилась в преимуществах алюминиевых хопперов в ходе подконтрольной эксплуатации. Для «ЕвроХима» изготовят 400 вагонов.

А в 2020 году производство алюминиевых хопперов-минераловозов планируют освоить и в Свердловской

области — на «Уралвагонзаводе». Первую партию — 350 вагонов — передадут РУСАЛу.

Сплошные плюсы

Почти одновременно на рынок и российские магистрали был выведен еще один инновационный алюминиевый продукт — железнодорожная цистерна для перевозки концентрированной азотной кислоты. От стабильных поставок этого сырья зависит работа целого ряда крупных промышленных предприятий. Российский парк цистерн для перевозки крепкой азотной кислоты и так невелик, около 300 единиц, а в ближайшие годы он мог сократиться в разы. Средний возраст используемых сегодня цистерн превышает 30 лет, а к 2022 году списанию подлежит 80% существующего парка.

Над решением проблемы работали специалисты РУСАЛа, Объединенной вагонной компании, Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий, «Арконик СМЗ», чебоксарское предприятие «Сеспель» и «Тихвинхиммаш». Получившаяся в итоге цистерна не имеет аналогов в мире по уровню инновационности, безопасности, экологичности, эксплуатационным и техническим характеристикам. Для ее создания использовался алюминиевый сплав, полностью инертный к перевозимому грузу. При изготовлении котла применялась лучшая технология сварки для алюминия и его сплавов — сварка трением с перемешиванием. Она, наря ду с другими техническими решениями, позволила обеспечить высокие эксплуатационные свойства металла. Сама емкость, как и система налива и слива груза, полностью герметична. Используемые бесконтактные радарные уровнемеры даже в условиях повышенной загрязненности и в химически активной среде обеспечивают точное измерение объема груза в широком диапазоне температур и давлений.





© Фото из открытых источников

Всего на предприятии «Тихвинхиммаш» изготовили 32 инновационных алюминиевых цистерны. Их преимущества в полной мере смогла оценить компания «Уралхим-Транс», которая в этом году осуществляла подконтрольную эксплуатацию нового подвижного состава.

— Мы получили уникальные вагоны, которые с советского времени вообще не выпускались, — отметил директор «Уралхим-Транс» Всеволод Ковшов. — Они оборудованы алюминиевым котлом. Это одно из высочайших достижений в сфере безопасности перевозок, поскольку конструкция цистерны полностью исключает контакт персонала при погрузке и разгрузке опасных грузов. У вагонов нового поколения много преимуществ. Во-первых, это увеличенная грузоподъемность. Во-вторых, увеличенный межремонтный пробег: 8 лет — это лучший показатель на рынке. Мы подсчитали, что после обновления парка цистерн мы сэкономим более 300 млн рублей в 2019 году и свыше 570 млн рублей — в 2021-м.

В скором будущем характеристики алюминиевых цистерн станут еще лучше. Сейчас специалисты Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ) разработали новый алюминиево-марганцевый сплав. Он позволит сократить на 13,5 мм толщину котла, тем самым уменьшится вес тары, а грузоподъемность и вместимость цистерн увеличатся. Листы из нового сплава уже переданы на завод «Сеспель». Завершение работ по данному проекту намечено на III квартал 2019 года.

Первая «Ласточка»

Огромные перспективы открываются для алюминия и в пассажирском вагоностроении. Тем более, что в России уже есть опыт и строительства, и эксплуатации алюминиевых пассажирских поездов.

Первой ласточкой стала… «Ласточка». Именно такое название получила линейка пассажирских электропоездов немецкой компании Siemens, адаптированных под российские условия. Контракт на поставку первых 54 составов, в которых кузова вагонов изготовлены из алюминия, РЖД заключили еще в 2009 году. А уже спустя два года производство «Ласточек» было локализовано на предприятии «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. Производство многих узлов и комплектующих для этих поездов организовано в России. А вот алюминиевый профиль для изготовления кузова экспортируется из Китая.

На сегодня построено уже порядка 180 составов «Ласточек», которые перевозят пассажиров в Москве, Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Перми, Иваново.

Из алюминия производятся кузова и других скоростных поездов, которые носятся по железным дорогам России, — «Сапсанов», «Стрижей», «Аллегро». Правда, их сборка осуществляется преимущественно за рубежом, при этом используются импортные детали и комплектующие. Например, двухэтажные поезда «Аэроэкспресс», которые курсируют между Москвой и столичными аэропортами, Stadler Rail Group собирает не только в Швейцарии, но и на своем заводе в Белоруссии. И в первом, и во втором случае алюминиевый профиль для сборки кузовов поставляет Constellium со своих европейских предприятий.

Почему в поездах, которые собираются в России и Белоруссии, не используется российский алюминий? Все очень просто. На отечественных экструзионных предприятиях просто нет оборудования, которое позволяло бы производить широкий алюминиевый профиль. В будущем РУСАЛ намерен исправить и эту ситуацию.

— Мы запускаем проект по организации выпуска широкого профиля, в котором будут задействованы КрАЗ как поставщик алюминиевых цилиндров и КраМЗ как производитель экструдированного профиля, — сообщил руководитель группы проектов по развитию потребления алюминия на железнодорожном транспорте Андрей Гаркавенко. — Составлена проектная документация, посчитаны все экономические показатели, срок окупаемости. Появления российских широких профилей ждет не только предприятие «Уральские локомотивы», но и Тверской вагоностроительный завод и МетроВагонМаш, специализирующийся на строительстве поездов метро. Есть заинтересованность и со стороны Stadler Rail Group, которая также хочет покупать нашу продукцию. Реализация этого проекта позволит нам развить импортозамещение, максимально осуществить локализацию производства алюминиевых пассажирских вагонов в России, а также увеличить внутреннее потребление алюминия.

Организация производства широкого профиля в Красноярске запланирована на 2020 год. А уже в следующем году запланирована опытная поставка партии профилей на завод «Уральские локомотивы» — для строительства «Ласточек».

Вестник Русала № 46 (718), 17-23 ДЕКАБРЯ 2018

Текст: Данил КЛЯХИН