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Авиация

9-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полет

  •  © Фото из открытых источников

28 мая в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95188 и регистрацию 89125. Это уже 184-й взлетевший самолёт этого типа.

  •  © Фото из открытых источников

Даты первых полётов за 2019 год:

1. 16.01.19 95181 89135

2. 25.01.19 95180 89136

3. 06.02.19 95182 97016

4. 21.02.19 95183 97020

5. 11.03.19 95184 97011

6. 25.03.19 95185 89123

7. 05.04.19 95186 89124

8. 19.04.19 95187 97019

9. 28.05.19 95188 89125

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • Миша Мальцев Миша Мальцев
    28.05.1913:54:38

    Такой перерыв из-за происшествия в Шереметьево?

    #1132017
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    • Игорь Brick
      28.05.1915:00:16

      Какая такая «очередная»? Расскажи нам, о последователь Великого Навального, сколько и когда были предыдущие катастрофы?

      #1132035
    • goryachee_leto goryachee_leto
      28.05.1915:13:05

      Даже соответствие перджета сертификационным требованиям вызывает серьёзные сомнения

      Пока европейский сертификат не отозван, то и говорить не о чем.

      А эксплуатанты всегда будут переводить стрелки на производителей.

      #1132041
    • Юрий Липатов
      28.05.1915:16:44

      Да, мы производим и будем производить SSJ вопреки вашему укропскому поносу.

      #1132042
  • Нет аватара 1ogicandscience
    28.05.1914:51:53

    Сейчас, жуки навозные на свет белый вылезут, один уже выше отметился)

    #1132032
  • Александр Смирнов Александр Смирнов
    28.05.1915:01:53

    Хорошая новость,хотя вроде было обращение по поводу проведения повторной сертификации некоторых узлов,но радует что те кто принимают решения не руководствуются заказными статейками из СМИ

    #1132036
  • Нет аватара vlTepes
    28.05.1915:07:30

    Заходишь на викидот — раньше там не то что у всех взлетевших, но и весь ЦОС был расписан побортно какой в какую авиакомпанию.

    А теперь все взлетает и на склад в Жуковском — судя по вики в Жуковском минимум 10 новеньких готовых к поставке бортов (это не считая тех, про которые не известно прошли ли они уже кастомизацию в Ульяновске — таких еще минимум 7).

    Да даже простое сопоставление — взлетело 9, поставлено 3 показывает как все нехорошо с заказами.

    Производство работает на склад.    

    #1132037
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