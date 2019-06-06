В обзор вошли объекты введенные в эксплуатацию в период с 1 декабря 2018 по 30 мая 2019.

Открыта автотрасса «Южный обход Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»





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В Калуге на 21 километр дороги стало больше. Открыта одна из самых масштабных строек региона — Южный обход Калуги. Это четырёхполосная трасса в объезд города и новый мост через реку Оку. Стоимость Южного обхода Калуги — почти 11,5 млрд рублей. Финансировали целиком из федерального бюджета.

В Орловской области после реконструкции открыта автодорога Шаблыкино — Юшково





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29 ноября в Шаблыкинском районе Орловской области после реконструкции открыли автодорогу Шаблыкино — Юшково. Протяженность дороги составляет почти 13 км. Стоимость работ по контракту — 240,7 млн рублей, в том числе 139 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Открыто движение по отремонтированному мосту через Оку в г. о. Коломенский в Подмосковье





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В г. о. Коломенский в Московской области открыто движение по мосту через реку Ока на дороге регионального значения «М-5 «Урал» — Коломна — М-5 «Урал». К ремонту сооружения подрядчик приступил в 2017 году. Ремонт объекта завершился почти на год раньше запланированного срока. За это время специалисты отремонтировали опорные части переправы, дренажную систему, переходные плиты и плиты проезжей части моста. Обновленный мост может пропускать порядка 20 тыс. машин в сутки.

Шестиполосный мост через залив открыт в центре Чебоксар после реконструкции





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Реконструированный Московский мост через Чебоксарский залив открыт для движения в столице Чувашии 14 декабря.

Реконструкция моста велась с 2015 года и проходила в два этапа. Сначала были выполнены работы по строительству нового моста рядом с существующим, затем проводилась реконструкция старой части. В результате мостовой переход был расширен до шести полос движения.

Мост был построен ещё в 1965 году и соединяет два крупных района Чебоксар в исторической части города.

В Подмосковье раньше срока завершился ремонт четырех мостов





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Ремонт четырех мостов завершили в Московской области раньше на полгода. Стоимость работ составила 136 миллионов рублей. Ремонтные работы завершились в Домодедове на мосту через реку Северка, в Истре на мостовом переходе у деревни Вельяминово, в Шатуре на мосту через реку Летовка у села Середняково и в Одинцовском районе на мосту через реку Молодня у села Каринское.

В Краснодарском крае открыли новую дорожную развязку на трассе Анапа — Крым





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Упрдор «Черноморье» завершило строительство важного автодорожного объекта — транспортной развязки в разных уровнях в районе села Джигинка на 73-м км трассы А-290 Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае.

Работы на объекте велись в течение двух лет.

Открыто рабочее движение первой очереди трассы «Таврида»





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29 декабря открыт для рабочего движения первый из четырех участков трассы «Таврида», запланированных к открытию до конца года. Открыты две полосы трассы на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска.

Первая очередь трассы «Таврида», двухполосный участок дороги от Симферополя до Керчи протяженностью 190 км, будут открывать поэтапно. 30 декабря планируется запустить движение транспорта на участке от Белогорска до Феодосии, а 31 декабря — оставшийся участок трассы от Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту под Керчью.

На Сахалине ввели новый участок трассы Южно-Сахалинск — Оха





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В Поронайском районе открыли движение по новому участку трассы Южно-Сахалинск — Оха в районе села Лермонтовка. Дорожные работы на участке трассы в районе Сахалинской ГРЭС велись больше года — с июня 2017-го по октябрь 2018 года.

Участок длиной в 2,5 километра был отстроен заново. Ранее эта дорога располагалась над берегом моря. Во время шторма или дождей дорожное полотно размывалось. Было решено отстроить новый участок дороги в удалении от прибрежной зоны. Новая дорога отвечает всем современным требованиям. При ее строительстве использовались материалы, которые позволят увеличить срок службы дороги.

На Волоколамском шоссе в Москве открыта новая разворотная эстакада





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При сооружении эстакады построили 511 метров дорог, часть из которых подъездные. Кроме того, во время работ реконструировали основной ход Волоколамского шоссе с разворотом у МЦК, а также местные проезды и подземный пешеходный переход в районе улицы Академика Курчатова.

Всего во время работ на этом участке построили и реконструировали 3,64 километра дорог. Кроме того, на прилегающей территории высадили 109 деревьев и 654 кустарника.

В Ленинском районе Подмосковья дан старт движению по новой эстакаде





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2 марта 2019 состоялось открытие эстакады «Дрожжино — Боброво — Лопатино».

Это первая эстакада в Московской области, которая полностью построена за счет средств инвесторов. Стоимость строительства составила 1,75 млрд рублей.

Дорога начинается от улицы Новое шоссе и продолжается до микрорайона Восточное Бутово. Два километра дороги существенно улучшат дорожную ситуацию в новых микрорайонах и обеспечат транспортное сообщение с Варшавским шоссе. Проект имеет большое социальное значение для жителей микрорайонов Восточное Бутово, Бутово Парк 2, Щербинка.

Обход Симферополя. Трасса «Дубки-Левадки». Запустили движение! Видео от «Капитан Крым»

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Введены в эксплуатацию первый и второй подэтапы Северного обхода Калининграда





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Введены в эксплуатацию первый и второй подэтапы Северного обхода Калининграда. Завершить работы на этих объектах удалось почти на год раньше установленного срока.

В Волгоградской области после ремонта открыли движение по мосту в Городище

В Волгоградской области завершен ремонт моста через реку Мечетку в рабочем поселке Городище. Дорожники обновили опоры и плиты, сопряжения с прилегающей дорогой, перенесли коммуникации, смонтировали систему водоотвода, построили новые лестничные сходы. Важно, что привели в порядок и подъездные пути к мосту.

В Москве завершено строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды





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Открыто автомобильное движение по новому участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от ул. Лосиноостровская до Открытого шоссе на востоке столицы.

Построена гигантская эстакада длиной 2,5 км, одна из крупнейших в городе. Этот участок значительно облегчит движение на Щелковском и Открытом шоссе, улучшит транспортное обслуживание жителей Метрогородка, где проживает около 40 тысяч человек.

Путепровод на автодороге А-108 в Серпуховском районе Подмосковья введен в эксплуатацию





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Сооружение избавило от пробок участок трассы у станции Шарапова Охота, где из-за высокой интенсивности движения поездов шлагбаум опускался на несколько часов в сутки. Теперь автомобилисты могут проезжать это место за считанные секунды, сообщает ФКУ «Центравтомагистраль».

Движение по новому путепроводу было открыто еще 5 марта текущего года. За минувшие два с половиной месяца строители закончили устройство съездов к садовым товариществам, разобрали технологическую дорогу с железнодорожным переездом, обустроили тротуары, нанесли разметку, завершили работы по благоустройству и озеленению придорожной полосы.