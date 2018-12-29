Открыто движение на участке трассы Таврида

Две полосы трассы «Таврида» на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска открыты для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги, передает корреспондент ТАСС.

Первая очередь трассы «Таврида», двухполосный участок дороги от Симферополя до Керчи протяженностью 190 км, будут открывать поэтапно. В воскресенье планируется запустить движение транспорта на участке от Белогорска до Феодосии, а 31 декабря — оставшийся участок трассы от Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту под Керчью.

Как ранее сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма, на открытом участке «Тавриды» будет действовать ограничение скорости до 60 км/ч, дополнительные ограничения предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта, задействованного в строительстве. После ввода автодороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя составит 90 км/ч. Уточнялось, что на открытом для движения участке не будет новых АЗС и многофункциональных зон, что связано с продолжающимися строительными работами.

Трасса «Таврида» — это четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым — 237,5 км, по территории Севастополя — 13,2 км).