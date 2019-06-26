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Производство

На «ЮЗТС» в июне собран станок для завода в Самаре и отгружены заказчикам ещё три станка

Первый месяц лета стал горячей порой для кубанских станкостроителей. В начале июня «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС, создан на базе завода им Г. М. Седина) отгрузил токарно-карусельный станок для одного из заводов в Риге, тем самым начав поставки в страны Евросоюза.

В течение месяца два станка были отправлены заказчику в Белгороде. А в последнюю неделю июня новый токарно-карусельный станок с боковым суппортом был принят специалистами отдела технического контроля для последующей передачи заказчикам из Самары. Все станки предназначены для обработки изделий разной сложности из черных и цветных металлов.

Кроме того, на завод начали поступать первые базовые детали для изготовления инновационного токарно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра VC32/28 Gantry Machine. Это новейшая разработка краснодарских специалистов, относящаяся к так называемым портальным станкам. Они применяются для точной обработки сложнейших крупногабаритных деталей, которые используются, например, для постройки атомных электростанций и космических кораблей.

На 20-й международной отраслевой выставке «Металлообработка-2019» в мае, на которой ЮЗТС представлял кубанских станкостроителей, завод подписал несколько контрактов на поставки новых станков. В настоящее время в производстве на «Южном заводе тяжелого станкостроения» находятся более 10 станков для заказчиков из Белгорода, Самары, Тольятти, Гусь-Хрустального, Шахт, Лабинска, а также два станка для поставки за рубеж.

Источник сайт Российского союза промышленников и предпринимателей в Краснодарском крае: rsppkuban.ru/news-landing.php?ELEMENT_ID=1506

  • Сборочный цех ООО "Южный завод тяжёлого станкостроения" (ЮЗТС)
  • Сборочный цех ООО "Южный завод тяжёлого станкостроения" (ЮЗТС)
  •  © rsppkuban.ru

  • Токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Белгорода
  • Токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Белгорода
  •  © rsppkuban.ru

  • Одностоечный токарно-карусельный станок с ЧПУ для заказчика из Риги
  • Одностоечный токарно-карусельный станок с ЧПУ для заказчика из Риги
  •  © rsppkuban.ru

  • Одностоечный токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Самары
  • Одностоечный токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Самары
  •  © rsppkuban.ru

  • Демонтаж токарно-карусельного станка с боковым суппортом для заказчика из Белгорода
  • Демонтаж токарно-карусельного станка с боковым суппортом для заказчика из Белгорода
  •  © rsppkuban.ru

  • Ползун токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Белгорода готов к отгрузки
  • Ползун токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Белгорода готов к отгрузки
  •  © rsppkuban.ru

  • Пульт одностоечного токарно-карусельный станок с ЧПУ для заказчика из Риги
  • Пульт одностоечного токарно-карусельный станок с ЧПУ для заказчика из Риги
  •  © rsppkuban.ru

  • Отгрузка одностоечного токарно-карусельного станка с ЧПУ заказчику в Риги
  • Отгрузка одностоечного токарно-карусельного станка с ЧПУ заказчику в Риги
  •  © rsppkuban.ru

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  • Алексей Кузнецов Алексей Кузнецов
    26.06.1911:00:53

    Ништяк!!!)

    #1139453
  • Алексей Шмидт
    26.06.1911:02:21

    Отличная новость   

    #1139456
  • Нет аватара Zzepp
    26.06.1911:29:28

    Обалдеть!

    Честно говоря, не верил, что им удастся реанимировать производство.

    Если не секрет, что там из импортных комплектующих?

    #1139458
    • Алексей Чуйков Алексей Чуйков
      26.06.1911:55:03

      Электроника в основном, но есть и наша Балт-Систем и СКБ ИС например…

      #1139460
    • Human RS Human RS
      26.06.1914:20:34

      Честно говоря, не верил, что им удастся реанимировать производство.

      Наоборот было бы странно, если бы не смогли, ведь в восстановлении самым активным образом участвовало государство.

      #1139500
  • Нет аватара Захарка
    26.06.1913:20:51

    А заказчик из Самары, смотрю, любит винтажный окрас и лампы накаливания    

    #1139481
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