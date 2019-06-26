На «ЮЗТС» в июне собран станок для завода в Самаре и отгружены заказчикам ещё три станка

Первый месяц лета стал горячей порой для кубанских станкостроителей. В начале июня «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС, создан на базе завода им Г. М. Седина) отгрузил токарно-карусельный станок для одного из заводов в Риге, тем самым начав поставки в страны Евросоюза.

В течение месяца два станка были отправлены заказчику в Белгороде. А в последнюю неделю июня новый токарно-карусельный станок с боковым суппортом был принят специалистами отдела технического контроля для последующей передачи заказчикам из Самары. Все станки предназначены для обработки изделий разной сложности из черных и цветных металлов.

Кроме того, на завод начали поступать первые базовые детали для изготовления инновационного токарно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра VC32/28 Gantry Machine. Это новейшая разработка краснодарских специалистов, относящаяся к так называемым портальным станкам. Они применяются для точной обработки сложнейших крупногабаритных деталей, которые используются, например, для постройки атомных электростанций и космических кораблей.

На 20-й международной отраслевой выставке «Металлообработка-2019» в мае, на которой ЮЗТС представлял кубанских станкостроителей, завод подписал несколько контрактов на поставки новых станков. В настоящее время в производстве на «Южном заводе тяжелого станкостроения» находятся более 10 станков для заказчиков из Белгорода, Самары, Тольятти, Гусь-Хрустального, Шахт, Лабинска, а также два станка для поставки за рубеж.

Источник сайт Российского союза промышленников и предпринимателей в Краснодарском крае: rsppkuban.ru/news-landing.php?ELEMENT_ID=1506



Сборочный цех ООО "Южный завод тяжёлого станкостроения" (ЮЗТС)

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Токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Белгорода

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Одностоечный токарно-карусельный станок с ЧПУ для заказчика из Риги

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Одностоечный токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Самары

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Демонтаж токарно-карусельного станка с боковым суппортом для заказчика из Белгорода

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Ползун токарно-карусельный станок с боковым суппортом для заказчика из Белгорода готов к отгрузки

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Пульт одностоечного токарно-карусельный станок с ЧПУ для заказчика из Риги

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