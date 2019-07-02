В Калуге выпустили сотую машину, входящую в береговые комплексы

АО «Тайфун» выпустило сотую машину, входящую в береговые комплексы. К серийному производству машин на калужском предприятии приступили в 2007 году. В настоящее время береговые комплексы АО «Тайфун» занимают достойное место в системах защиты побережья на всех флотах военно-морских сил России.





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К выпуску таких машин на АО «Тайфун» приступили в начале 1980-х годов, первым стал комплекс «Рубеж». Со временем значительные изменения претерпели не только сами береговые комплексы, но и условия их производства — на предприятии была проведена модернизация, создан цех, специализирующийся исключительно на выпуске данной продукции, сделаны первые собственные разработки, получившие достойную оценку на самом высоком уровне. Коллектив авторов, работающих над новыми моделями, в 2011 году стал лауреатом премии Правительства России. АО «Тайфун» носит почетное звание «Трудовая слава Калужской области».

Генеральный директор предприятия Андрей Петраков: «Наши корабельные радиолокационные и береговые комплексы дали нам возможность успешно развиваться. К настоящему событию коллектив предприятия шел, проявляя настойчивость, доказывая право на выпуск этой продукции, ее дальнейшую модернизацию, при этом четко выполняя контракты и обязательства. Впереди — новые планы».

Справочно:

Основная производственная деятельность предприятия была ориентирована на изготовление радиолокационных станций для надводных кораблей различного водоизмещения и береговых ракетных комплексов.

В 80-х г. г. «Тайфун» стал одним из первых предприятий, которому удалось наладить серийный выпуск радиотехнических систем и комплексов различных типов, в автоматизированном режиме, обеспечивающих освещение надводной и воздушной обстановки, сопровождение воздушных и надводных целей, целераспределение и выдачу данных целеуказания системам управления стрельбой ударного ракетного, зенитно-ракетного и артиллерийского вооружения. Продукцией предприятия оснащены ракетные крейсера, авианесущие, малые и большие противолодочные корабли, ракетные катера и береговые ракетные комплексы, в том числе иностранных государств.

В 1994 г. приборостроительный завод «Тайфун» преобразован в акционерное общество открытого типа и приступил к глубокой модернизации изделий и выполнению намеченных стратегических планов по созданию радиолокационных систем нового поколения. Благодаря практической поддержке ведущих НИИ разработчиков РЭС, проектантов и строителей кораблей, предприятие развивает и совершенствует научно-производственную базу.

В результате этих работ были созданы:

• корабельная радиолокационная станция «Позитив-МЭ1», которая по результатам всесторонних испытаний и эксплуатации на кораблях различных проектов показала высокие технические и эксплуатационные характеристики

• береговой ракетный комплекс «Бал-Э», обеспечивающий решение задач по контролю проливных зон и территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на десантно-опасных направлениях.

В 2002 г. став научно-производственным предприятием, ОАО «Тайфун» осуществляет модернизацию изделий «Позитив-МЭ1», «Позитив-МЭ1.2» и «Минерал-МЭ». Корабельный радиолокационный комплекс «Минерал-МЭ» объединяет функционирование трех аппаратных частей: активного радиолокационного канала, пассивного радиолокационного канала и канала взаимного обмена информацией и взаимного ориентирования. Его технические характеристики позволяют эффективно организовывать боевую работу контура УРО как одиночного корабля, так и соединения кораблей.

В развитие береговой тематики предприятием разработан береговой комплекс обнаружения надводных и воздушных целей «Монолит-Б», предназначенный для выработки и выдачи целеуказания системам управления ракетного оружия различных береговых комплексов.

В настоящее время ведется активная работа по созданию многофункциональных радиоэлектронных комплексов и систем нового поколения, предназначенных для решения боевых задач как одиночных кораблей, так и кораблей тактической группы, береговых комплексов в едином информационно-тактическом поле. При этом обеспечивается сопровождение изделий на всех стадиях их жизненного цикла.