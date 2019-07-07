В России представили новую лазерную систему посадки воздушных судов

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Красногорский завод им. С.А. Зверева представил разработанную совместно со специалистами Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны лазерную курсоглиссадную систему посадки воздушных судов LLS 1A. Она предназначена для безопасной посадки самолетов и вертолетов в сумерках, ночью и при сложных метеоусловиях.

Лазерная система состоит из трех маяков: двух глиссадных и одного курсового. Благодаря лазерным лучам маяков экипаж способен визуально наблюдать идеальную траекторию захода на посадку, рассказали Mil.Press Военное разработчики системы. Это позволяет выдерживать безопасную высоту полета, практически исключающую возможность неконтролируемого касания поверхности земли, точную соосность с ВПП, а также определять точку выравнивания и визуально наблюдать рекомендуемую точку касания ВПП.

При этом, по словам создателей LLS 1A, для экипажа излучение безопасно на любом расстоянии от маяка, так как даже на выходе из лазерного модуля плотность луча в сорок раз меньше, чем у бытовой лазерной указки.

По словам советника директора научно-технического центра ПАО «КМЗ», почетного авиастроителя России Петра Сыгурова, испытания показали, что лучи системы в некоторых случаях можно обнаружить за 7 км от аэродрома при видимости вдоль ВВП на дальность, не превышающую 250 метров.





© Фото из открытых источников

Также Петр Сыгуров рассказал, что система полностью адаптирована для использования в условиях арктических аэродромов.

«Удлинение корпуса с одной из сторон сделано специально — в нем дефлекторы, которые не дают снегу забивать лазерные модули. Подогрев системы мы убрали, потому что при любом обогреве тает снег, происходит наращивание льда. Все это сделано специально, чтобы устанавливать маяки на острове Котельном, на Новой Земле, и в сложных условиях обозначивать идеальную траекторию захода на посадку. В условиях полярной ночи система очень хорошо себя проявляет», — рассказал специалист.





© Фото из открытых источников

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