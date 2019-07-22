Якутский Парк высоких технологий представил новые разработки

«Парке высоких технологий «IT-парке» в городе Якутске размещены 39 компаний-резидентов. До конца года их число планируют увеличить до 100.

В IT-парке уже начали тестировать бионический протез кисти руки.

«Основная часть протеза — это экологически безопасный и биоразлагаемый пластик PLA. Часто используется для 3D-печати. В качестве приводов использовали доступные здесь сервоприводы. Основа электроники — популярная среди радиолюбителей и «самодельщиков» микроконтроллерная плата Arduino Nano. С помощью протеза можно уверенно держать стандартный стакан с водой объемом 0,2 литра, пол-литровую бутылку с водой. Также можно держать различные грузы весом до полутора килограммов», — рассказал автор проекта Айысхан Алексеев.

«Я никогда не пользовалась функциональным протезом, у меня был просто косметический. Поэтому сейчас учусь, привыкаю. Этот протез управляется кнопкой. В будущем авторы хотят сделать его связанным с мышцами, на мышечном импульсе, тогда и джойстик не нужен. Вообще круто, что наши якутские ребята это придумали и сделали», — рассказала Ньургуйаана Попова, которая тестирует бионический протез.

Еще одна разработка якутских стартаперов — спутниковый ошейник для сельхозживотных. Спутниковый мониторинг для оленьих стад и лошадей позволит существенно уменьшить потери животных, уверен Александр Кривошапкин. Его команда начала работать над ошейником по просьбе оленеводческих хозяйств. Аналоги стоят дорого, к тому же не справляются с северным климатом. Местная же разработка выдерживает до минус 60 градусов и стоит в 10-15 раз дешевле зарубежных ошейников.

«Потери поголовья — это проблема для хозяйств. По статистике, от общего поголовья — потери составляют до 6 процентов. Это много. А с помощью спутникового ошейника, можно в реальном времени увидеть, куда олени ушли. Например, неделю назад благодаря ошейнику увидели, что часть оленей ушла в Красноярский край. Вернули. На данный момент в двух улусах такие ошейники ввели уже», — рассказал Александр Кривошапкин.

А партию роботов-уборщиков промышленных помещений уже заказали в Казахстан. Робот способен убирать до 1000 квадратных метров не заряжаясь. Встроена как сухая, так и влажная уборки. Включается робот от одной кнопки.

«Аналоги стоят полтора миллиона рублей, а наш — 450 тысяч. Он весь из российских материалов, кроме одной платы. Робот моет быстро и без участия человека большие площади. Встроена функция дезинфекции методом ультрафиолетового облучения и экономичного использования воды. А еще ему не нужны отпуска и он не болеет», — рассказал автор проекта Николай Потапов

Деятельность Парка высоких технологий «ИТ-парк» заключается в оказании государственной поддержки в виде услуг для развития IТ-стартапов. На этапах проектирования, создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок, компаниям-резидентам предоставляются все необходимые для работы услуги, начиная с оборудования и заканчивая сопровождением проектов.