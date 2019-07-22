Добавить статью
Электроника и электротехника

Якутский Парк высоких технологий представил новые разработки

  •  © minvr.ru

«Парке высоких технологий «IT-парке» в городе Якутске размещены 39 компаний-резидентов. До конца года их число планируют увеличить до 100.

В IT-парке уже начали тестировать бионический протез кисти руки.

«Основная часть протеза — это экологически безопасный и биоразлагаемый пластик PLA. Часто используется для 3D-печати. В качестве приводов использовали доступные здесь сервоприводы. Основа электроники — популярная среди радиолюбителей и «самодельщиков» микроконтроллерная плата Arduino Nano. С помощью протеза можно уверенно держать стандартный стакан с водой объемом 0,2 литра, пол-литровую бутылку с водой. Также можно держать различные грузы весом до полутора килограммов», — рассказал автор проекта Айысхан Алексеев.

  •  © minvr.ru

«Я никогда не пользовалась функциональным протезом, у меня был просто косметический. Поэтому сейчас учусь, привыкаю. Этот протез управляется кнопкой. В будущем авторы хотят сделать его связанным с мышцами, на мышечном импульсе, тогда и джойстик не нужен. Вообще круто, что наши якутские ребята это придумали и сделали», — рассказала Ньургуйаана Попова, которая тестирует бионический протез.

  •  © minvr.ru

Еще одна разработка якутских стартаперов — спутниковый ошейник для сельхозживотных. Спутниковый мониторинг для оленьих стад и лошадей позволит существенно уменьшить потери животных, уверен Александр Кривошапкин. Его команда начала работать над ошейником по просьбе оленеводческих хозяйств. Аналоги стоят дорого, к тому же не справляются с северным климатом. Местная же разработка выдерживает до минус 60 градусов и стоит в 10-15 раз дешевле зарубежных ошейников.

«Потери поголовья — это проблема для хозяйств. По статистике, от общего поголовья — потери составляют до 6 процентов. Это много. А с помощью спутникового ошейника, можно в реальном времени увидеть, куда олени ушли. Например, неделю назад благодаря ошейнику увидели, что часть оленей ушла в Красноярский край. Вернули. На данный момент в двух улусах такие ошейники ввели уже», — рассказал Александр Кривошапкин.

  •  © minvr.ru

А партию роботов-уборщиков промышленных помещений уже заказали в Казахстан. Робот способен убирать до 1000 квадратных метров не заряжаясь. Встроена как сухая, так и влажная уборки. Включается робот от одной кнопки.

  •  © yk24.ru

«Аналоги стоят полтора миллиона рублей, а наш — 450 тысяч. Он весь из российских материалов, кроме одной платы. Робот моет быстро и без участия человека большие площади. Встроена функция дезинфекции методом ультрафиолетового облучения и экономичного использования воды. А еще ему не нужны отпуска и он не болеет», — рассказал автор проекта Николай Потапов

Деятельность Парка высоких технологий «ИТ-парк» заключается в оказании государственной поддержки в виде услуг для развития IТ-стартапов. На этапах проектирования, создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок, компаниям-резидентам предоставляются все необходимые для работы услуги, начиная с оборудования и заканчивая сопровождением проектов.

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://minvr.ru/press-center/news/21516/

Якутия, ИТ-парк
  • Human RS
    22.07.1900:41:09

    Он весь из российских материалов, кроме одной платы.

    Все круто, но это особенно приятно    

    Отредактировано: Human RS~00:41 22.07.19
    #1145174
    • Нет аватара
      22.07.1911:01:56

      В протезе самая важная часть, как и в беспилотниках, не механика, а электроника — связь. Самые продвинутые умеют работать с нервными окончаниями, если они остались.

      Вот когда будет связь, тогда это ого-го. Ардуинщики блин.

      #1145202
      • A S
        22.07.1911:20:42

        Я думаю очень не скоро это будет.

        Протезы, подключаемые к нервным окончаниям являются медицинскими устройствами и требуют сложной хирургической операции. Как следствие требуется внушительный объем исследований, испытаний и сертификации.

        Гораздо проще просто цеплять датчики на кожу в районе культи. Что все и делают. Такой протез по сути является носимым гаджетом и его может делать любая лавка в подвале у которой есть 3Д принтер. К тому же в качестве исходных данных все используют открытый проект OpenBionics. Кто-то его даже просто копирует, выдавая за свою разработку.

        Отредактировано: A S~11:21 22.07.19
        #1145207
  • Александр Жигульских
    22.07.1911:04:34

    Основная часть протеза — это … биоразлагаемый пластик

    Чтобы он разложился пока ты его носишь что ли? Это ж не пакет одноразовый. Ох уж эта модная псевдоэкология.

    Отредактировано: Александр Жигульских~11:07 22.07.19
    #1145203
    • A S
      22.07.1911:30:46

      Ладошка пластиковых протезов быстро приходит в негодность. Ее все равно придется снова печатать. Благо это недорого. Дешевле, чем делать протез из металла.

      К тому же к этому типу протезов надо относиться как к телефону. Поносил 2-3 года, выкинул купил новый — с mp3 плеером там или новым USB-разъемом.

      Отредактировано: A S~11:47 22.07.19
      #1145211
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,