Ракетные рекорды в Крыму
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lKyBZ
Экипаж подводной лодки Краснознамённого Черноморского флота «Колпино» из подводного положения выполнил пуски ракетами «Калибр» по береговой и морской целям в Черном море
Ракеты успешно поразили мишени на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов.
Впервые:
* пуск «Калибров» в Черном море осуществлялся с подводной лодки;
* ракетами «Калибр» поражены мишени на территории военного полигона в Крыму.
Выполнение боевых упражнений и закрытие опасного района в целях безопасности обеспечили порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.
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