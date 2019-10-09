Ракетные рекорды в Крыму

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Экипаж подводной лодки Краснознамённого Черноморского флота «Колпино» из подводного положения выполнил пуски ракетами «Калибр» по береговой и морской целям в Черном море

Ракеты успешно поразили мишени на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов.

Впервые:

* пуск «Калибров» в Черном море осуществлялся с подводной лодки;

* ракетами «Калибр» поражены мишени на территории военного полигона в Крыму.

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Выполнение боевых упражнений и закрытие опасного района в целях безопасности обеспечили порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.