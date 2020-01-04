Новые мосты в 2019-м году

В обзор включены мосты протяженностью более 100 м

Россия завершила возведение своей части ж/д моста через Амур

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Россия завершила работы по возведению своей части российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) через реку Амур. Об этом сообщается на сайте правительства китайской провинции Хэйлунцзян.

Первый в России аэромост построили в Шереметьево

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Мост возвели в рамках проекта по строительству третьей взлётно-посадочной полосы ваэропорту Шереметьево. Путь к ней лежит через Шереметьевское шоссе и реку Клязьму. Чтобы самолёты могли преодолеть эти преграды, было решено построить путепровод, рядом с ним поменьше — для спецтехники.

Длина моста 420 метров, ширина — 65 метров и он может выдержать нагрузку в 740 тонн.

Новый автомобильный мост открыли в Удмуртии

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23 января, в Балезинском районе Удмуртии состоялось открытие нового автомобильного моста через реку Чепцу на автодороге Балезино — Сергино.

Предыдущий 100-метровый мост на этом месте был построен более полувека назад. Из-за аварийного состояния его снесли, а в 2017 году начали строить новый, более длиный и широкий, рассчитанный на большие нагрузки и растущий поток автотранспорта.

В Приморье открыли новый мост через реку Литовку

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Движение транспорта по новому мосту через реку Литовка на автомобильной дороге Артем-Находка-Порт Восточный открыто по двум полосам.

Мост через реку Литовка имеет две полосы для движения шириной по 3,75 метра и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составляет 760 метров, самого моста — 144 метра.

На БАМе открыт 2-й мост через Лену

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Открыто движение по второму главному пути на перегоне Лена-Восточная — Предленский Восточно-Сибирской железной дороги с мостом через реку Лена. Церемония прошла в воскресенье в рамках празднования 45-летия БАМа.

После ввода в эксплуатацию нового моста провозная способность железной дороги на этом участке будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.

Строительство второго железнодорожного моста через реку Лена велось в рамках программы развития Восточного полигона, затрачено около 600 млн рублей. Одновременно на прилегающих перегонах велось строительство вторых железнодорожных путей.

Построенный в 1975 году однопутный железнодорожный мост через Лену сдерживает увеличение объемов грузовых перевозок.

Общий объем инвестиций в развитие Восточного полигона до 2020 года составляет 562,4 млрд рублей.

На дублере Остафьевского шоссе в Новой Москве построили мост через реку Молодцы

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В Новой Москве завершено возведение автомобильного моста через реку Молодцы на строящемся дублере Остафьевского шоссе. Это искусственное сооружение является сложным элементом трассы, сообщает пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы.

Новый мост через приток Десны — реку Молодцы — протяженностью 200 метров состоит из четырех полос движения, по две в каждом направлении. Ширина сооружения 30 м. Ширина крайних полос в каждую сторону рассчитана для автобусов. Также по обе стороны движения имеются тротуары.

В Иркутской области открыт пешеходный мост через реку Чуна

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В июне 2019 года в Октябрьском муниципальном образовании Чунского района Иркутской области открылся пешеходный мост через р. Чуна.

Пешеходный мост соединил п. Хоняки и административный центр муниципального образования — п. Октябрьский. Протяженность моста 256,5 метров, ширина — 2,25 м.

Это первый объект, реализованный в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства». Данная подпрограмма реализуется с 2017 года.

Стоимость строительства — более 100 млн рублей.

В Башкирии открыли новый мост через реку Уфу

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17 октября в Караидельском районе Башкирии открыто автомобильное движение по мосту через реку Уфу и по девятикилометровому участку дороги.

Новый мост открыли в рамках строительства автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке обхода села Караидель. Протяженность моста составила 328 метров. Ширина его проезжей части — 9 метров. Сооружение отвечает третьему классу пропускной способности.

В Алтайском крае после реконструкции открыли мост через Чумыш и дорожную развязку

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8 ноября открыто движение на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (со 150 по 158 километр): здесь построили новый мост через реку Чумыш и две транспортные развязки.Новый мост в три раза шире старого — около 30 метров.

Теперь этот стратегически важный для транспортного потока объект может пропускать в три раза больше машин.

Стоимость проекта превысила 3 млрд рублей.

В Чечне ввели в эксплуатацию новый мост и участок трассы Р-217 «Кавказ»

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13 ноября на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан после масштабной реконструкции открыли движение по 14-километровому участку федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Речь идет об отрезке с 705 по 718 км, проходящем через села Верхний и Нижний Нойбер, Кошкельды и Герзель-Аул в Гудермесском районе Чечни, а также Хасавюртовскому и Новолакскому районам Дагестана.

В сельском поселении Герзель-Аул Гудермесского района состоялось открытие моста через реку Аксай. Длина нового моста 227 метров, ширина 25 метров, высота над уровнем реки 10 метров.

В Якутии открыт мост, открывающий круглогодичное движение на участке дороги «Вилюй»

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Мостовой переход через реку Марха на западе Якутии, открывающий круглогодичное транспортное сообщение на 756-м километре федеральной автодороги «Вилюй», ввели в эксплуатацию в Нюрбинском районе республики.

Сооружение имеет длину 560 метров, высоту 27,8 метров и ширину проезжей части 7 метров. Длина пролётов превышает 100 метров, поэтому под мостом могут беспрепятственно проходить крупные суда. В состав объекта также входят подходы общей протяжённостью больше 6 км и два средних моста через урочище Мар длиной 55 и 34 м.

Инвестиции в строительство составили 4,7 млрд рублей. Строительство началось в 2015 году.

Открытием нового моста через «Канал имени Москвы» завершено строительство Северо-Западной хорды

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В столице открылось движение по новому балочному мосту через шлюз № 9 канала имени Москвы. Его строительство велось с мая 2018 года и завершилось на год раньше контрактного срока.

Новый балочный мост — первое сооружение в России с пролетом больше 200 м без дополнительных поддерживающих конструкций. Длина — 1,4 километра.

В Приамурье открыли новый железнодорожный мост через реку Зея

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Введен в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Зея протяженностью 984 м, который стал одним из крупнейших в сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Строительство моста велось с 2016 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

Протяженность моста с учетом подходов составляет около 3,4 км.

Стоимость объекта составила 4,7 млрд рублей.

В Лебедяни Липецкой области открыли новый 173-метровый мост через Дон

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Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

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Ростехнадзор заявил о полной технологической готовности 19-километровой железнодорожной части Крымского моста.

Заключение о соответствии подтверждает — объект построен согласно проектной документации. Таким образом, возведение железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Россия и Азербайджан открыли движение по мосту через реку Самур

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Мост через реку Урух в РСО-Алании открыт после реконструкции

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Мост в селении Хазнидон через реку Урух открыт после реконструкции. Путепровод длиною 113 метров, а вместе с дорожными подходами почти полтора километра, ремонтировали с июня по декабрь текущего года. Сумма контракта составила 569,5 млн рублей.

В Москве открыт мост через Кожуховский затон

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Запущено движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, который соединил 2-й Южнопортовый проезд с Нагатинской поймой. Длина моста через Кожуховский затон — 680 метров, движение шестиполосное — по три полосы в каждую сторону.

В Ростовской области открылся новый мост через Донец

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30 декабря в Каменск-Шахтинском открылось движене по мосту через р. Донец.

Чуть больше года потребовалось строителям, чтобы воплотить проект в жизнь. Новый мост шире прежнего — 13,8 метров против 8 метров старого. Его длина вместе с подходами 1050 метров. Длина среднего пролета 40 метров. В случае необходимости этот пролет будет подниматься на 5-6 метров. Теперь движение по мосту будет осуществляться по двум полосам.

В Самаре открыли Фрунзенский мост

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31 декабря в Самаре для автомобилей открыли Фрунзенский мост.

Фрунзенский мост — это 6-полосная дорога через реку Самара, транспортная развязка, путепровод над автодорогой на улице Шоссейной, а также развязка на улице Фрунзе.

И немного мостов продолжительностью менее 100 метров:

В Башкирии открыт отремонтированный участок дороги с новым мостом через Малый Ик

После масштабной реконструкции в Чечне открыт мост через реку Гумс

В Абинском районе Краснодарского края открыли после реконструкции автомобильный мост

В Дубовском районе Ростовской области ввели в эксплуатацию мост через реку Сал

Открыто рабочее движение по мосту через реку Юхточка в Иркутской области

В Иркутской области ввели в эксплуатацию мост через реку Манзурка

В Липецкой области открыли новый мост

В Приамурье открыт мост через р. Каменушка

В Приморском крае открыли для проезда новый автомобильный мост

Новый мост через Узолу в Нижегородской области открыли для транспорта