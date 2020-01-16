ГК Агроэко ввела в эксплуатацию 2 селекционно-генетических комплекса в Воронежской области

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В Бобровском районе Воронежской области введены в эксплуатацию две площадки селекционно-генетического центра компании. Общий объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб.

Комплексы «Буравлянский» и «Морозовский» рассчитаны на 3500 голов свиноматок. Техническое решение объектов разработано с учетом лучших мировых практик и технологий, отвечает высокому уровню стандартов экологической безопасности.

Основные задачи СГЦ — устранение дефицита племенных ресурсов пород свиней интенсивного мясного типа (йоркшир, ландрас, дюрок), в том числе в рамках импортозамещения, повышение эффективности региональной селекционной программы по промышленному скрещиванию и гибридизации, оптимизация технологического процесса в части обеспечения производства свиньями собственной селекции.

- На протяжении пяти лет с момента основания секционно-генетического центра «АГРОЭКО» мы не прекращаем научные изыскания в области селекции и создания собственной генетической базы животных. Она позволит уменьшить зависимость от импорта, даст возможность обновлять стадо непрерывно и независимо от поставок животных из-за границы, наращивать экспортный потенциал. Запуск площадок — важный шаг в этом направлении и вклад в развитие перспективного направления в животноводстве на территории области. Благодаря проекту в Бобровском районе появилось 100 новых высокотехнологичных рабочих мест с возможностью привлечения к разработкам студентов и преподавателей ВУЗов, повышения квалификации специалистов отрасли, — отметил председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов.

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В 2015 году группа компаний «АГРОЭКО», объединив достижения высокопродуктивной генетики Genesus и свою культуру производства, создала селекционно-генетический центр (СГЦ), который находится на территории Бутурлиновского района Воронежской области и обладает чистопородным поголовьем свиней всей генетической пирамиды Йоркшир, Ландрас и Дюрок. Центр имеет самый высокий уровень биобезопасности, современные методы учета, идентификации, контроля продуктивности и определения племенной ценности животных с применением автоматизированной программы племенного учета Sigapig.