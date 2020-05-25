«НЛМК-Калуга» произвел восьмимиллионную тонну стали

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Электрометаллургический завод нового поколения «НЛМК-Калуга» (входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы «НЛМК»), производитель широкого спектра сортового проката строительного назначения, выпустил восьмимиллионную тонну стали.

«НЛМК-Калуга» был запущен в июле 2013 года на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области в непосредственной близости от Москвы, крупнейшего строительного рынка в России. В основе проекта заложена концепция мини-завода, предполагающая создание комплекса электросталеплавильного и прокатного производства рядом с источниками сырья и потребителями готовой продукции.

Технологический процесс построен с применением инновационных решений, которые обеспечивают высокий уровень ресурсосбережения, качества продукции, промышленной и экологической безопасности. Ежегодно предприятие ставит рекорды на уровне лучших мировых практик по объемам выпускаемой продукции и продолжительности серии плавок.

«Предприятие постоянно совершенствует технологические процессы. Так, например, в марте этого года электросталеплавильный цех установил рекордный показатель по серийности разливки на одном промковше — 270 плавок. В апреле суммарный удельный расход огнеупоров составил 4,04 кг/т годной стали. Это одни из лучших показателей на аналогичных производствах», — отметил Виктор Гоменюк, начальник электросталеплавильного цеха «НЛМК-Калуга».

Высококачественная сталь используется предприятием для выпуска около 20 видов и типоразмеров сортового и фасонного проката, либо реализуется на рынке в виде квадратной заготовки.

Информация об «НЛМК-Калуга»

"НЛМК-Калуга" - металлургическое предприятие нового поколения, которое входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы «НЛМК». Пуск «НЛМК-Калуга», состоявшийся в июле 2013 года, был признан главным событием года в металлургии России на международной выставке «Металл-Экспо'2013» в Москве.

Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд рублей, из которых 7,5 направлены на внедрение передовых экологических технологий.

Производственные мощности «НЛМК-Калуга» по выпуску стали и сортового проката составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн проката в год, причем предприятие обладает уникальным оборудованием в России, позволяющим выпускать самую широкую линейку сортового проката строительного назначения премиальных марок.

«НЛМК-Калуга» по эффективности превосходит средние показатели аналогичных российских предприятий. Например, потребление электроэнергии на тонну готовой продукции на 10% ниже, расход природного газа на 18% ниже, эффективность использования сырья выше на 4%.

Запуск «НЛМК-Калуга» позволил создать 1250 новых мест на заводе и 600 рабочих мест на предприятиях обслуживания, а также обеспечить работой смежные бизнесы в Калужской области.