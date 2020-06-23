В России создаётся система для замены иностранных соцсетей

Популярность соцсетей выросла до предела. Их влияние на нас огромно. Однако они не развивают, а лишь убивают время. А ведь столько всего полезного можно сделать вместо того, чтобы бесцельно бродить по просторам Интернета!

Всё изменится уже в августе 2020 года. В 2019 году в России стартовал проект SFERA, содержащий десятки сервисов, направленных на развитие и социализацию пользователей. Позвольте рассказать о возможностях уникальной платформы.

Платформа приложений SFERA © sfera.zone

Многие пользователи смартфонов вынуждены устанавливать сразу несколько мессенджеров, ведь в каждом из них есть что-то особенное, что делает это приложение незаменимым. Но что, если вам больше не придётся занимать память телефона кучей ненужных программ? SFERA предлагает мультифункциональный мессенджер ASAP, который объединяет все лучшие качества ранее известных приложений и предлагает собственные уникальные функции. Возможность скрывать чаты с помощью пароля поможет защитить данные и избежать утечки информации. Все диалоги вы можете разделить по сферам жизни, что также значительно облегчает пользование. Теперь вы точно не перепутаете адресата! Быстрая навигация позволит быстро найти нужный контакт, а благодаря удобному интерфейсу вы в один клик сможете создавать новые разделы. С помощью разработок российских программистов всем пользователям станет доступен видеозвонок с использованием сразу двух камер (фронтальной и основной). И приятный бонус от разработчиков: возможность настраивать внешний вид так, как вам захочется.

В последнее время знакомства в Интернете начали набирать популярность. SFERA предлагает пользователям один из немногих российских проектов для онлайн-знакомств — MeetNet. Умная система подбирает партнёра по 50 показателям и показывает только наиболее совместимых с вами пользователей. Для этого нужно всего лишь пройти тест и заполнить анкету. SFERA старается делать всё для вашего комфорта, поэтому можно использовать расширенные настройки поиска не только по возрасту, месту проживания и полу, но также и по социальному статусу, уровню образования, доходам и т. д. С помощью функции «Люди рядом» можно увидеть зарегистрированных пользователей, желающих познакомиться в радиусе 100 метров.

К тому же в современном мире мы начинаем забывать о живом общении. Поэтому SFERA выступает за личные встречи. Благодаря взаимосвязи с другими подприложениями пользователи могут начать переписку с понравившимся человеком через систему ASAP. Однако при долгом общении функция отключается, доступными остаются только голосовые сообщения и возможность назначить свидание. Так MeetNet подталкивает вас к действию. А чтобы свидание точно прошло великолепно, программа предложит лучшие места для встречи, ориентируясь на общие интересы.

© sfera.zone

Авторы проекта позаботились даже о поиске работы. Сервис Work & Business призван решить эту проблему. Вы увидете только те вакансии, которые вас интересуют. Никакой рекламы. Резюме копируется автоматически из основного профиля и содержит только важную для работодателей информацию. Work & Business — это не только приложение для поиска постоянной работы. Здесь вы можете найти заказчика и исполнителя, провести оплату с низкой комиссией, подтвердить место работы и составить профиль компании. Благодаря интеграции с приложением ASAP для вашего удобства все переписки по работе будут отсортированы по отдельным разделам. Пересылка сообщений, документов постановка задач и группировка переписок по сферам жизни — всё это уже доступно в тестовом режиме для пользователей IOS. А чтобы вы всегда оставались в курсе последних событий, в Work & Business добавлена лента отраслевых новостей.

Можно ли опросить миллионы за одну минуту? Основатели SFERA утверждают — да! Сервис Choose позволит быстро собрать мнение пользователей и получить ответ всего в один клик. Приложение с лёгкостью заменит скучные социальные опросы, делая их веселее и интереснее. Расширенные настройки помогут быстро определить целевую аудиторию и настроить интерфейс на свой вкус. Самые интересные вопросы попадают в ТОР, что позволяет еще быстрее получать результаты и опросить больше пользователей. А чтобы вы не заскучали, SFERA предлагает проверить свои знания и поиграть в игру BLITZ.

В России, по статистике, постоянно занимаются спортом лишь 9% граждан. В условиях бешеного ритма жизни у многих просто не хватает времени, чтобы позаботиться о своём здоровье и теле. SFERA выступает за здоровый образ жизни, поэтому специально для активных пользователей разработан сервис SPOR-T. Но ведь не всегда получается заставлять себя пробежать пару километров по парку или провести разминку после долгих часов работы за компьютером. Поэтому вы можете заключать пари с друзьями и выполнять задания. Теперь-то точно не получится отвертеться от занятий спортом! В SPOR-T вы также можете планировать график тренировок, подбирать персонального тренера и отслеживать свою активность в течение дня. Когда-то СССР был самой спортивной страной. Вместе со SFERA мы победим сидячий образ жизни и вернём себе звание самого подвижного государства.

© sfera.zone

Приложение «FM-Каналы» поможет всегда оставаться на позитивной музыкальной волне. Также любой пользователь имеет возможность создать свой собственный подкаст. Умная система поможет в продвижении благодаря встроенному анализу статистики и ленте комментариев. Создавайте качественный и увлекательный контент вместе со SFERA.

Если вы обожаете посещать с друзьями разные мероприятия в вашем городе. Приложение с электронной афишей мероприятий покажет вам все интересные события. Теперь вы не пропустите ни одного концерта любимой группы или киноновинки. Если же получилось так, что друзья неожиданно поменяли планы, то приложение с лёгкостью поможет вам подобрать компанию для похода на мероприятие.

В России очень много талантливых людей. Однако не все готовы рискнуть и показать свои умения всему миру. Приложение ART-Lab поможет вам реализоваться в творчестве. Здесь вы можете не только продемонстрировать всё, что умеете, но и многому научиться у других пользователей. SFERA помогает в творческом развитии и обучении!

Бывают такие ситуации, когда хочется поделиться всеми мыслями, что накопились внутри. Поэтому SFERA создала подприложение BlackBox, где каждый пользователь может задать анонимный вопрос или начать беседу. Здесь нет запретных тем и неудобных вопросов. Все, что требуется, — это выбрать интересующую тему и начать общение. Путешествуя по интерактивной карте, вы можете найти коробки с вопросами по всему миру. Не стоит стесняться и бояться ошибиться, ведь ваша личность остается полностью скрытой до тех пор, пока вы сами не пожелаете её рассекретить. При общении имена зашифровываются набором букв и цифр. Но если общение сложилось, то можно перейти в открытый диалог в ASAP.

На данный момент проекту SFERA важен каждый отзыв, потому что всё это делается для комфорта и удобства пользователей. Первое приложение ASAP доступно в пробной версии для операционной системы IOS. Уже в августе 2020 года платформа станет полностью доступна в App Store и Google Play.

Многие утверждают, что соцсети — это зло. Главная задача SFERA — социализация и развитие пользователей. Со слов авторов, платформа стремимся сделать нашу жизнь комфортнее, а поиск информации оперативным, достоверным и надёжным. Всю информацию можно найти на официальном сайте проекта.

А также последние новости о проекте публикуются в Instagram и на YouTube-канале компании:

https://www.youtube.com/channel/UCLGANL19M-5VbdjD70AxZ5w

https://instagram.com/projectsfera?igshid=10fpgdqoxi4sb

Важная ремарка! Проект действительно народный, каждый желающий может присоединиться к проекту и открыть для себя новые возможности!

Материал подготовлен специально для сайта «Сделано у нас».