Компании из Челябинска создали новую илососную машину на шасси «Урал NEXT 6×4»

Как сообщила пресс-служба АО «Автомобильный завод «УРАЛ», «Завод СпецАгрегат» совместно с автозаводом «УРАЛ» и ООО НТЦ «Таганай-Авто» (компания производит автоцистерны различного типа и назначения) выпустил новую модель вакуумной илососной машины ВМКД-2015 с объемом цистерны 6 м³ на шасси «Урал NEXT 6×4» (в конце октября 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске заводом новой комбинированной дорожной машины на шасси «Урал NEXT 6×4»).

Ранее на шасси «Урал NEXT 6×4» компания освоила выпуск бортовых автомобилей (Урал NEXT 4320-5111-73E5 6×6, Урал NEXT 4320-5911-74Е5 6×6 и Урал NEXT 4320-6952-74Е5 с КМУ 6×6), седельных тягачей (Урал NEXT 44202-5311-74Е5 6×6), вахтовых автобусов (Урал NEXT 32552-5013-71Е5 4×4, Урал NEXT 3255-5013-71Е5 6×6 и Урал NEXT 32551-5013-71Е5 6×6), самосвалов (Урал NEXT 55571-5121-72Е5 6×6 и Урал NEXT 55571-5121-74Е5 6×6).