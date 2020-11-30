E8C-ATX на Эльбрус-8С. Самая большая из однопроцессорных
В данном выпуске сказ пойдёт о плате Е8С-АТХ на базе процессора Эльбрус-8С с 6 разъемами PCI-E на борту, описание по адресу: http://mcst.ru/e8c-atx
Типовые варианты применения:
- многоместная рабочая станция;
- графическая рабочая станция;
- высокопроизводительный контроллер средств промышленной автоматизации;
- сервер начального уровня;
- вычислительный узел GPGPU.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7mf2mpQhaNU
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- Хэштэг: e2k
30.11.2020:44:58