E8C-ATX на Эльбрус-8С. Самая большая из однопроцессорных

В данном выпуске сказ пойдёт о плате Е8С-АТХ на базе процессора Эльбрус-8С с 6 разъемами PCI-E на борту, описание по адресу: http://mcst.ru/e8c-atx

Типовые варианты применения:

многоместная рабочая станция;

графическая рабочая станция;

высокопроизводительный контроллер средств промышленной автоматизации;

сервер начального уровня;

вычислительный узел GPGPU.

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