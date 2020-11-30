Добавить статью
Лого Сделано у нас
Информационные технологии

E8C-ATX на Эльбрус-8С. Самая большая из однопроцессорных

В данном выпуске сказ пойдёт о плате Е8С-АТХ на базе процессора Эльбрус-8С с 6 разъемами PCI-E на борту, описание по адресу: http://mcst.ru/e8c-atx

Типовые варианты применения:

  • многоместная рабочая станция;
  • графическая рабочая станция;
  • высокопроизводительный контроллер средств промышленной автоматизации;
  • сервер начального уровня;
  • вычислительный узел GPGPU.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7mf2mpQhaNU

  • Хэштэг: e2k
imaxai, МЦСТ, Эльбрус, процессор, российский компьютер
  • shigorin shigorin
    30.11.2020:44:58

    > многоместная рабочая станция;

    …она же Горыныч ;-)

    > графическая рабочая станция;

    …а точнее, спокойно встают две двухслотовых видеокарты (получат по PCIe gen2 x8) и остаются разъёмы под USB3-карточку (набортные порты -- USB2), возможно, NVMe и, возможно, ещё видеокарты попроще.

    Памяти до 64 Гб, если правильно помню (но не всякой).

    Отредактировано: shigorin~20:46 30.11.20
    #1216922
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,