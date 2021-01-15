Сдан специальный токарный станок для ремонта колёсных пар

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Рязанским станкостроительным заводом ПКФ «Станкосервис» сдан новый специальный тяжелый токарный станок для вырезания бандажа колёсных пар. Станок создан на базе тяжелого универсального токарно-винторезного станка РТС317-3 (РТ317).

Специальный токарный станок для вырезания бандажа колёсных пар © www.stankoservice-rzn.ru

Станок предназначен для железнодорожных ремонтных мастерских и применяется для вырезания бандажа и извлечения бандажных колец колесных пар локомотивов и вагонов за один установ.

Колесная пара зажимается в центрах. Крутящий момент передаётся специальным поводковым устройством, что обеспечивает быструю смену ремонтируемого изделия и точное позиционирование. Обработка производится с помощью специального двухстороннего резцедержателя.

Заводские испытания станка:

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Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают высокую жёсткость и точность при больших нагрузках резания.

В данной модификации отсутствуют штурвал, ходовой винт и ходовой вал. Управление подачами осуществляется частотным приводом с пульта оператора.

Пульт оператора (Станок в консервации) © www.stankoservice-rzn.ru

Основные технические характеристики РТС317:

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 3000 мм

Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1900 мм

Диаметр обработки над суппортом — до 1500 м

Масса станка с оборудованием около 16 тонн

Специальный токарный станок для вырезания бандажа колёсных пар © www.stankoservice-rzn.ru