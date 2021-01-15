Сдан специальный токарный станок для ремонта колёсных пар
Рязанским станкостроительным заводом ПКФ «Станкосервис» сдан новый специальный тяжелый токарный станок для вырезания бандажа колёсных пар. Станок создан на базе тяжелого универсального токарно-винторезного станка РТС317-3 (РТ317).
Специальный токарный станок для вырезания бандажа колёсных пар © www.stankoservice-rzn.ru
Станок предназначен для железнодорожных ремонтных мастерских и применяется для вырезания бандажа и извлечения бандажных колец колесных пар локомотивов и вагонов за один установ.
Колесная пара зажимается в центрах. Крутящий момент передаётся специальным поводковым устройством, что обеспечивает быструю смену ремонтируемого изделия и точное позиционирование. Обработка производится с помощью специального двухстороннего резцедержателя.
Заводские испытания станка:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/So58WiOMA1o
Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают высокую жёсткость и точность при больших нагрузках резания.
В данной модификации отсутствуют штурвал, ходовой винт и ходовой вал. Управление подачами осуществляется частотным приводом с пульта оператора.
Пульт оператора (Станок в консервации) © www.stankoservice-rzn.ru
Основные технические характеристики РТС317:
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 3000 мм
- Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1900 мм
- Диаметр обработки над суппортом — до 1500 м
- Масса станка с оборудованием около 16 тонн
Специальный токарный станок для вырезания бандажа колёсных пар © www.stankoservice-rzn.ru
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