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Электроника и электротехника

«Росэлектроника» разработала оборудование для радиосети дальнего радиуса действия стандарта Лораван

 © ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал оборудование для стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network — энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия), которое позволяет создавать энергоэффективные сети Интернета вещей дальнего радиуса действия. Новые приборы способны на расстоянии до 5 км осуществлять беспроводной сбор данных с различных периферийных устройств — например, датчиков дыма или счетчиков электроэнергии. Благодаря низкому энергопотреблению, изделия могут работать автономно до 10 лет.

В комплект оборудования, разработанного Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), входят два радиомодема, счетчик импульсов и датчики состояний. Радиомодемы предназначены для подсчета импульсов и сбора данных с последующим накоплением и передачей этой информации по протоколу LoRaWAN на базовую станцию. Счетчик импульсов и датчики состояний обеспечивают измерение постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 10 В и применяются для контроля технологических процессов. Датчики имеют встроенную систему защиты информации, которая позволяет обеспечить надежную передачу данных и нивелировать уязвимости протокола.

Разработанное оборудование может использоваться в качестве управляющих устройств, к которым подключаются до 5 различных периферийных приборов. Таким образом, аппаратура позволяет передавать данные со счетчиков электроэнергии и водоснабжения в управляющие компании или ресурсоснабжающие организации, с датчиков охраны — в охранные структуры, а с датчиков дыма или газа — в пожарную или газовую службы. Устройства также могут применяться при создании «Умных городов».

«Заложенный в разработанных нами устройствах функционал позволяет решать широкий объем задач, связанный со сбором данных и их беспроводной передачей. При этом для создания сети необходимо существенно меньшее количество считывающих устройств, чем при использовании зарубежных аналогов. Тем самым значительно повышается надежность системы и ее экономическая привлекательность. Мощности предприятия позволяют производить до 100 000 устройств в год. Серийное производство стартует в 2021 году», — отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.
Источник: https://ruselectronics.ru/news/2280...-dalnego-radiusa-deystviya-lorawan/

Омская область, Росэлектроника, Ростех, интернет вещей
  • Nelton Nelton
    29.04.2117:04:17

    Интернет вещей, повальная автоматизация всего и вся — это безусловно фактор прогресса. И кто быстрее будет внедрять — тот и будет опережать в развитии.

    А многим из отстающих придется закрыть лавочку.

    Нет автоматизации — издержки на персонал выше чем у передовиков — вместо прибыли убытки — вечная память.

    И вот тут производители таких систем — во первых, смогут шантажировать всех остальных, во вторых — оставить у себя ключик ко всем поставленным устройствам.

    #1231388
    • Clausson Clausson
      29.04.2118:08:23

      И кто быстрее будет внедрять — тот и будет опережать в развитии.

      Только смотря что считать инновациями. Если это ветросолнечная энергетика понатыканная совершенно без ума и повышающая себестоимость электроэнергии (которая есть кровь промышленности) то ваш путь это постепенная деградация промышленного потенциала страны и никакая автоматизация и роботизация вас уже не спасет.

      во вторых — оставить у себя ключик ко всем поставленным устройствам

      А вот это обязательно, это просто пренепременно именно так и будет. Более того, продажа подобных устройств без закладок просто будет запрещена. Ну вы же знаете, что во всем развитом мире на производство и продажу подобных устройств необходимо получить разрешение от компетентных органов — вот это оно и есть.

      #1231392
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