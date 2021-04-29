«Росэлектроника» разработала оборудование для радиосети дальнего радиуса действия стандарта Лораван

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал оборудование для стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network — энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия), которое позволяет создавать энергоэффективные сети Интернета вещей дальнего радиуса действия. Новые приборы способны на расстоянии до 5 км осуществлять беспроводной сбор данных с различных периферийных устройств — например, датчиков дыма или счетчиков электроэнергии. Благодаря низкому энергопотреблению, изделия могут работать автономно до 10 лет.

В комплект оборудования, разработанного Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), входят два радиомодема, счетчик импульсов и датчики состояний. Радиомодемы предназначены для подсчета импульсов и сбора данных с последующим накоплением и передачей этой информации по протоколу LoRaWAN на базовую станцию. Счетчик импульсов и датчики состояний обеспечивают измерение постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 10 В и применяются для контроля технологических процессов. Датчики имеют встроенную систему защиты информации, которая позволяет обеспечить надежную передачу данных и нивелировать уязвимости протокола.

Разработанное оборудование может использоваться в качестве управляющих устройств, к которым подключаются до 5 различных периферийных приборов. Таким образом, аппаратура позволяет передавать данные со счетчиков электроэнергии и водоснабжения в управляющие компании или ресурсоснабжающие организации, с датчиков охраны — в охранные структуры, а с датчиков дыма или газа — в пожарную или газовую службы. Устройства также могут применяться при создании «Умных городов».

«Заложенный в разработанных нами устройствах функционал позволяет решать широкий объем задач, связанный со сбором данных и их беспроводной передачей. При этом для создания сети необходимо существенно меньшее количество считывающих устройств, чем при использовании зарубежных аналогов. Тем самым значительно повышается надежность системы и ее экономическая привлекательность. Мощности предприятия позволяют производить до 100 000 устройств в год. Серийное производство стартует в 2021 году», — отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.