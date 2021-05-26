Российский завод выпустил первый отечественный дисковый культиватор-подкормщик

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Грязинский культиваторный завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил новинку в своей линейке почвообрабатывающей техники, не имеющую аналогов российского производства, подкормщик дисковый ПД-12.

В связи с недостаточным количеством осадков за последние несколько лет большую популярность набирают жидкие и газообразные удобрения, демонстрирующие высокую эффективность по сравнению с аммиачной селитрой. На российском рынке машин для внесения аммиака были представлены в основном модели американского и европейского производства.

Новый дисковый подкормщик ПД-12 не уступает импортным аналогам, а стоит дешевле. Это своего рода универсальное орудие, потому что может вносить и жидкие, и газообразные удобрения. Технику можно эксплуатировать при нулевой технологии обработки почвы, вносить удобрения как перед посевом культур, так и делать подкормку всходов в междурядье.

Грязинский культиваторный завод специализируется на выпуске почвообрабатывающей техники более 60 лет. За это время завод занял устойчивое положение на рынке сельхозмашиностроения.