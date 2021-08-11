У-УАЗ поставил вертолёт Ми-8АМТ ОГУП «Авиация Колымы»

© rhc.aero

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил многофункциональный вертолёт Ми-8АМТ ОГУП «Авиация Колымы» в рамках договора, заключенного в феврале 2021 года.

Это второй вертолёт, который предприятие поставляет ОГУП «Авиация Колымы», первая машина была передана в декабре 2019 года. Вертолёты Ми-8АМТ, изготовленные для «Авиация Колымы», позволят обновить имеющийся парк воздушных судов и будут способствовать развитию транспортной инфраструктуры отдаленных регионов Крайнего Севера.

«Использование Ми-8АМТ планируется во всем спектре вертолётных работ, в которых в текущий момент нуждается Магаданская область. Вертолёт обладает повышенной дальностью полёта и увеличенной грузоподъёмностью. Такая машина может решить целый ряд задач — перевозка людей, грузов, тушение пожаров, эвакуация пострадавших и оказание медицинской помощи в труднодоступных районах Колымы, в т. ч. по заданиям санитарной авиации», — отметил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Алексей Козлов.

Машина приобретена в лизинг по программе обновления воздушного транспорта и в целях повышения транспортной доступности региона.

Вертолет Ми-8АМТ оснащён двигателями ТВ3-117ВМ сер. 02, вспомогательной силовой установкой SAFIR 5K/G MI, усиленной трансмиссией и современной авионикой. Транспортные возможности вертолёта обеспечивают перевозку до 22 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Кроме того, данный вертолёт доработан под установку бортовой стрелы с лебедкой СЛГ-300 и медицинских моделей.

Оснащение вертолёта позволяет выполнять полеты в простых и сложных метеоусловиях. Вертолёты такой модели уже проходили испытания в суровых климатических условиях Сибири, Томской области и Магадана.