Импортозамещение. Сентябрь 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1637 проектов импортозамещения!

1. Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации Ростех, представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» первый компьютер на базе российского процессора «Эльбрус-2С3», предназначенный для массового использования в нижнем ценовом сегменте.

2. В ночь с воскресенья на понедельник в Балтийском море завершили укладку «Северного потока — 2» и вторую нитку газопровода начали готовить к сварке «золотого» стыка, который ознаменует окончание строительства проекта. Из-за санкций США его задержали на полтора года.

Баржа «Фортуна» завершила укладку второй нитки «Северного потока — 2». В ночь на 5 сентября судно подошло к другому концу газопровода в немецких экономических водах Балтийского моря.

3. «ТМХ-Электротех» приступил к серийному выпуску агрегата переменного тока для тепловозов.

АТ2С-2800/400Б изготавливается в рамках программы импортозамещения и является альтернативой оборудованию, которое ранее приобреталось на Украине. Он предназначен для питания через выпрямитель тяговых электродвигателей постоянного тока, запуска дизеля, питания потребителей вспомогательных нужд и системы возбуждения тягового агрегата.

4. Продолжая развивать рынок самоходной малогабаритной дорожно-строительной техники ООО «ГРИНКОМ» в мае 2021 года на выставке BAUMA CTT в г. Москва представило новинку — малогабаритную бордюроукладочную машину на гусеничном ходу МБМ-250.

Это первый в России аналог импортной техники по укладке бордюроного камня. Малогабаритный бордюроукладчик МБМ-250 обеспечивает укладку бордюрного камня как стандартного бетонного так и гранитного.

5. «Невинномысский радиаторный завод» открыл две новые линии по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Общая мощность производства выросла с 2 до 4 млн секций в год.

Общие инвестиции в модернизацию литейного цеха завода составили 209 млн рублей. Половину из этих средств предприятие получило в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности (70 млн рублей) и регионального Фонда развития промышленности Ставропольского края (30 млн рублей).

По данным компании, около 65% алюминиевых и биметаллических радиаторов на российский рынок поставляются из-за рубежа, в основном из Китая. Запуск нового производства снизит долю импорта.

6. ЗАО «СММ» в рамках государственной программы по импортозамещению поставило свой самый высокопроизводительный портальный кран «Витязь» грузоподъемностью 124 тонны на территорию АО «Мурманский морской торговый порт». Новый «Витязь» полностью отвечает максимально возможным потребностям российских портов.

7. В Белорецке запустили серийное производство рессор. Инициатором импортозамещающего проекта выступил резидент ТОСЭР «Белорецк», научно-производственная фирма «Рессора», работающая на базе «Уральского пружинного завода».

Объем инвестиций в организацию нового производства составил 500 млн рублей, создано 98 рабочих мест. Мощности предприятия позволяют выпускать 4 тыс. тонн продукции в год, планируется, что оно сможет обеспечить ведущих российских производителей транспорта качественными автокомпонентами по конкурентным ценам.

8. Компания «РусТелеком» (входит в ГК «Макро Групп») дала официальный старт работе завода по производству электронных модулей в промзоне Обухово Санкт-Петербурга. Средства на организацию нового производства предоставил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ).

В новом помещении площадью 4 тысячи квадратных метров расположились две современные линии поверхностного монтажа, а также переехавшие из соседнего здания две действующие линии. За счет нового оборудования общая производительность выросла в три раза. Ежегодно предприятие будет производить до 500 тысяч вычислительных модулей, до 5 млн контроллеров «умных» счетчиков или до 10 млн модулей памяти в год.

На предприятии в течение двух лет будет создано 76 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Общие инвестиции в строительство завода превысили 600 млн рублей.

9. Незаметный переезд с Intel на «Эльбрусы»

Как выяснил CNews, знаковый для российского импортозамещения переход многофункциональных центров Орловской области на полностью российский стек «железа» и ПО ознаменовался примечательным недоразумением. Представители госзаказчика долгое время не замечали, что запланированная миграция с серверного решения на процессорах Intel на «железо», базирующееся на российских «Эльбрусах», уже состоялось. Не видя никаких перемен в производительности системы, они обратились к интегратору проекта с вопросом, когда же, наконец, им придется иметь дело с новыми чипами, что и обнаружило занятное недопонимание между сторонами.

10. Группа компаний «Дамате», реализующая в Ростовской области проект по производству мяса индейки, перешла на 100%-ную самообеспеченность инкубационным яйцом. В планах компании до конца 2021 года произвести свыше 40 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе. На сегодняшний день потребность компании в инкубационном яйце в Ростовской области составляет около 5 млн штук.

«Дамате» — единственный производитель индейки в России, создающий собственное родительское стадо в промышленном объеме. С этой целью «Дамате» полностью завершила формирование поголовья стада племенной птицы в размере 88 тысяч голов. Сейчас все производственные площадки племенного репродуктора производят инкубационное яйцо высокого качества. Их совокупная проектная мощность составляет порядка 10 млн штук в год. Этого объема достаточно, чтобы закрыть внутренние потребности в инкубационном яйце птицеводческого комплекса в регионе, а также частично обеспечить загрузку инкубаторов комплекса по производству индейки в Пензенской области.

11. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ) приступил к запуску первого российского производства сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли. Серийное производство новых изделий и поставки предприятиям ракетно-космической отрасли начнутся в январе 2022 года.

Проект направлен на импортозамещение и сокращение зависимости от зарубежной СВЧ аппаратуры для космической отрасли. В состав спутника входят до 20 усилителей сверхвысокочастотных сигналов, а также приемопередающее оборудование. Вся аппаратура связывается между собой СВЧ-переключателями, обеспечивающими передачу энергии с минимальными потерями.

«Запуск нового производства позволит заменить используемые в российских спутниках зарубежные СВЧ-переключатели. Уже заключены твердые контракты на поставку новых изделий. Всего на сегодняшний день ведутся переговоры с заказчиками о поставке более 600 единиц оборудования для установки на отечественные космические аппараты», — сообщил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Производство СВЧ переключателей развернется на саратовском НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»). Общий бюджет проекта по созданию нового производства составляет 344 млн рублей. Из них 250 млн рублей НПП «Алмаз» получил от ФРП в виде льготного займа по программе «Конверсия».