В Ульяновской области началось строительство завода по производству алюминиевых банок

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В индустриальном парке «Заволжье» началось строительство завода по производству алюминиевых банок американской компании Ball. В церемонии закладки первого камня в основание предприятия принял генеральный директор ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск» Руди Линардс.

Объём инвестиций составит свыше 13 млрд рублей. На новом предприятии будет трудоустроено до 200 ульяновцев, средняя зарплата составит 55-60 тысяч рублей. Ввод первой производственной линии в эксплуатацию планируется в середине 2023 года. Ежегодно завод будет производить более 1 миллиарда банок. Рынок поставок — Россия. Поставщиками для нового завода выступят партнеры Ball в России: производитель алюминиевого проката «Арконик СМЗ» и производитель первичного алюминия «РУСАЛ», сообщили в Корпорации развития Ульяновской области.

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Как отмечают в Корпорации развития Ульяновской области (КРУО, занимается привлечением инвестиций), на будущем производстве «будут задействованы самые современные технологии, доступные в отрасли». Юрлицом, которое будет заниматься строительством завода и дальнейшим производством упаковки от имении корпорации является обособленное подразделение ульяновский филиал ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск» (зарегистрировано на территории индустриального парка «Заволжье» 10 марта этого года). Сама компанияя ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск» зарегистрирована в Наро-Фоминске (Московская область) в октябре 2022 года с уставным капиталом 1,9 млрд руб. По данным КРУО, ульяновский завод станет первым в России, который Ball Corporation строит самостоятельно с нуля. До этого корпорация не строила в России ни одного завода, она просто покупала уже существующие.

Правительство Ульяновской области присвоило инвестпроекту статус «особо значимого».

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https://www.kommersant.ru/doc/5038265