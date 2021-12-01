Обзор: в ноябре 2021 года в России открылись 11 новых производств

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В ноябре 2021 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 11 новых производств с затратами на строительство более 100 млн рублей, из них 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.

Общий известный объём инвестиций в запущенные в ноябре предприятия оценивается в 15 млрд рублей (ещё по 4 производствам объём вложений неизвестен).

Автомобильный завод в Челябинской области открыл новый цех

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На заводе компании «Гирд» в Миассе был открыт новый цех по производству спецавтомобилей площадью более 2000 м2, что позволило в два раза увеличить общую площадь предприятия.

В Челябинской области запустили производство высокоточного инструмента

Компания «ПромАрсенал» организовала в Челябинске производство мелкоразмерного инструмента для различных отраслей промышленности.

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Общие инвестиции в создание нового цеха составили 174 млн рублей

На созданных мощностях начат выпуск сверл, фрез и разверток под брендом Promatool диаметрами от 0,1 мм и стандартных размеров до 26 мм. Мощность производства составит 25 тысяч штук в год.

В Москве запущено производство планшетов и сканеров для считывания штрих-кодов

10 ноября компания «ВКО Символ» организовала в Москве серийный выпуск оборудования для нанесения и машинного считывания штрих-кодов на различных изделиях. Ранее подобная продукция в России не производилась.

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Общие инвестиции в проект превысили 400 млн рублей. Маркирующее оборудование будет использоваться, в том числе в рамках национальной системы маркировки «Честный ЗНАК».

Предприятие наладило выпуск автоматизированных маркирующих аппаратов, сканеров, терминалов сбора данных и планшетов со считывающим модулем. Объём производства составляет 1 500 сканеров, 300 планшетов и 300 терминалов в месяц.

В Московской области открыт завод «Мистерия эко»

В городском округе Серпухов 17 ноября открыли завод по производству одноразовой посуды «Мистерия Эко».

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Сейчас на заводе работает первая линия. В планах — до 2026 года открыть цех, склад и логический комплекс.

На Кубани открыли дробильно-сортировочный комплекс

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18 ноября в Курганинске открыли еще один, второй по счёту мобильный дробильно-сортировочный комплекс (ДСЗ-2). Он увеличит объём производства инертных материалов завода в 1,5 раза. Теперь завод сможет перерабатывать до 9 тысяч тонн валунно-гравийно-песчаной смеси (ВГПС) в сутки.

Общий объём инвестиций в проект составил 324 млн рублей.

Компания UMATEX ввела в эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора

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22 ноября компания UMATEX (предприятие Госкорпорации «Росатом») ввела в эксплуатацию завод по производству сырья для получения углеродного волокна. Запуск завода состоялся в татарской ОЭЗ «Алабуга».

Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Мощность завода достигает 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест.

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Новое предприятиие обеспечит потребности российского рынка в углеродном волокне, произведённом из отечественного сырья, и закрепить импортонезависимость России в сфере композитных материалов.

В Нижегородской области запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков, планшетов

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26 ноября российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор Электроникс» открыл в Арзамасе Нижегородской области производственный комплекс по серийному выпуску серверов, серверных платформ, систем хранения данных и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов.

Мощность предприятия составит около 1 млн единиц продукции в год.

© Фото из открытых источников

Инвестиции в создание нового производства составили 3,2 млрд рублей.

Из них в строительство производственного комплекса, а также закупку нового высокотехнологичного оборудования инвестировано 1,2 млрд рублей, в разработку конструкторской документации и программного обеспечения — 2 млрд рублей.

В г. Рассказово Тамбовской области открыта новая линия производства обуви

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26 ноября в Рассказово Тамбовской области запущена новая автоматическая линия по производству спецобуви для силовых структур.

Новая роботизированная линия позволяет создавать обувь на подошве с многослойной, комбинированной, многокомпонентной конструкцией.

Вместе с автоматизированной линией «Фарадей» ввёл в эксплуатацию четыре раскройных комплекса. Закуплено и оборудование для производство кожи. При реализации проекта будет дополнительно создано 175 новых рабочих мест.

В Вологодской области открылся новый пеллетный завод

26 ноября цех по изготовлению топливных гранул запущен на Сокольском деревообрабатывающем комбинате.

Проектная мощность пеллетного завода позволит изготавливать до 65 тысяч тонн готовой продукции в год.

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Появление в периметре промышленного кластера «Сегажа Групп» в г. Сокол пеллетных мощностей не только расширит продуктовую линейку, но и повысит экологичность комбината, став важным звеном создаваемого здесь замкнутого производственного цикла. При этом общие мощности компании по выпуску пеллет увеличиваются примерно на 38%, до 236 тыс. тонн продукции в год.

Объём инвестиций составил более 1 млрд рублей.

Производство латексных перчаток открыли в Тамбовской области

На Тамбовском пороховом заводе в Котовске запущено производство нитриловых перчаток. 16 производственных линий позволят производить латексные, нитриловые и неопреновые перчатки с тактильными свойствами.

На первом этапе реализации проекта на заводе разместят восемь производственных линий. Две из них уже установили, третья находится в стадии монтажа. Производственный цикл рассчитан на круглосуточную работу.

На предприятии будут выпускать до 750 тыс. единиц продукции в сутки или 255 млн пар в год.

Как сообщалось ранее, инвестиции в проект должны составить 1,5 млрд рублей.

Будет создано 500 новых рабочих мест.

Установка по производству серной кислоты мощностью 1,1 млн тонн построена российскими строителями

29 ноября в Череповце Вологодской области запущена новая установка СК-3300 по производству серной кислоты. По своей производительности (1,1 млн тонн серной кислоты в год) установка является мощнейшей в стране. Это завершающий этап масштабной инвест программы развития Череповецкого комплекса ФосАгро общей стоимостью 120 млрд рублей.

Практически всё оборудование было спроектировано и изготовлено российскими производителями.

© sz-fo.ru

СК-3300 стала самой мощной установкой в стране. При её создании применялись наилучшие доступные технологии, разработанные ведущими научными центрами страны. Они позволили кардинально повысить энергоэффективность агрегата и минимизировать эмиссии. Вырабатываемый в процессе производства серной кислоты водяной пар используется при производстве электроэнергии на заводской ТЭЦ. Это позволяет снизить потребление природного газа и сокращает выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Установка обеспечит выпуск серной кислоты улучшенного качества для увеличения производства удобрений «ФосАгро».

К сожалению, инвестиции в этот проект не раскрываются.

Итого за ноябрь 2021 года открыто:

11 новых производств:

— из них 4 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 14,2 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций около 15,1 млрд рублей

— по 4 производствам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка и металлургия — 2

— Химическая промышленность — 3

— Электроника — 2

— Стройматериалы и строительные изделия — 1

— Деревообрабатывающая промышленность — 1

— Лёгкая промышленность — 2

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 11 (15,1 млрд рублей, по 4 предприятиям инвестиции не раскрыты),

— иностранный — 0.