Обзор: в ноябре 2021 года в России открылись 11 новых производств
В ноябре 2021 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 11 новых производств с затратами на строительство более 100 млн рублей, из них 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.
Общий известный объём инвестиций в запущенные в ноябре предприятия оценивается в 15 млрд рублей (ещё по 4 производствам объём вложений неизвестен).
Автомобильный завод в Челябинской области открыл новый цех
На заводе компании «Гирд» в Миассе был открыт новый цех по производству спецавтомобилей площадью более 2000 м2, что позволило в два раза увеличить общую площадь предприятия.
В Челябинской области запустили производство высокоточного инструмента
Компания «ПромАрсенал» организовала в Челябинске производство мелкоразмерного инструмента для различных отраслей промышленности.
Общие инвестиции в создание нового цеха составили 174 млн рублей
На созданных мощностях начат выпуск сверл, фрез и разверток под брендом Promatool диаметрами от 0,1 мм и стандартных размеров до 26 мм. Мощность производства составит 25 тысяч штук в год.
В Москве запущено производство планшетов и сканеров для считывания штрих-кодов
10 ноября компания «ВКО Символ» организовала в Москве серийный выпуск оборудования для нанесения и машинного считывания штрих-кодов на различных изделиях. Ранее подобная продукция в России не производилась.
Общие инвестиции в проект превысили 400 млн рублей. Маркирующее оборудование будет использоваться, в том числе в рамках национальной системы маркировки «Честный ЗНАК».
Предприятие наладило выпуск автоматизированных маркирующих аппаратов, сканеров, терминалов сбора данных и планшетов со считывающим модулем. Объём производства составляет 1 500 сканеров, 300 планшетов и 300 терминалов в месяц.
В Московской области открыт завод «Мистерия эко»
В городском округе Серпухов 17 ноября открыли завод по производству одноразовой посуды «Мистерия Эко».
Сейчас на заводе работает первая линия. В планах — до 2026 года открыть цех, склад и логический комплекс.
На Кубани открыли дробильно-сортировочный комплекс
18 ноября в Курганинске открыли еще один, второй по счёту мобильный дробильно-сортировочный комплекс (ДСЗ-2). Он увеличит объём производства инертных материалов завода в 1,5 раза. Теперь завод сможет перерабатывать до 9 тысяч тонн валунно-гравийно-песчаной смеси (ВГПС) в сутки.
Общий объём инвестиций в проект составил 324 млн рублей.
Компания UMATEX ввела в эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора
22 ноября компания UMATEX (предприятие Госкорпорации «Росатом») ввела в эксплуатацию завод по производству сырья для получения углеродного волокна. Запуск завода состоялся в татарской ОЭЗ «Алабуга».
Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Мощность завода достигает 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест.
Новое предприятиие обеспечит потребности российского рынка в углеродном волокне, произведённом из отечественного сырья, и закрепить импортонезависимость России в сфере композитных материалов.
В Нижегородской области запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков, планшетов
26 ноября российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор Электроникс» открыл в Арзамасе Нижегородской области производственный комплекс по серийному выпуску серверов, серверных платформ, систем хранения данных и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов.
Мощность предприятия составит около 1 млн единиц продукции в год.
Инвестиции в создание нового производства составили 3,2 млрд рублей.
Из них в строительство производственного комплекса, а также закупку нового высокотехнологичного оборудования инвестировано 1,2 млрд рублей, в разработку конструкторской документации и программного обеспечения — 2 млрд рублей.
В г. Рассказово Тамбовской области открыта новая линия производства обуви
26 ноября в Рассказово Тамбовской области запущена новая автоматическая линия по производству спецобуви для силовых структур.
Новая роботизированная линия позволяет создавать обувь на подошве с многослойной, комбинированной, многокомпонентной конструкцией.
Вместе с автоматизированной линией «Фарадей» ввёл в эксплуатацию четыре раскройных комплекса. Закуплено и оборудование для производство кожи. При реализации проекта будет дополнительно создано 175 новых рабочих мест.
В Вологодской области открылся новый пеллетный завод
26 ноября цех по изготовлению топливных гранул запущен на Сокольском деревообрабатывающем комбинате.
Проектная мощность пеллетного завода позволит изготавливать до 65 тысяч тонн готовой продукции в год.
Появление в периметре промышленного кластера «Сегажа Групп» в г. Сокол пеллетных мощностей не только расширит продуктовую линейку, но и повысит экологичность комбината, став важным звеном создаваемого здесь замкнутого производственного цикла. При этом общие мощности компании по выпуску пеллет увеличиваются примерно на 38%, до 236 тыс. тонн продукции в год.
Объём инвестиций составил более 1 млрд рублей.
Производство латексных перчаток открыли в Тамбовской области
На Тамбовском пороховом заводе в Котовске запущено производство нитриловых перчаток. 16 производственных линий позволят производить латексные, нитриловые и неопреновые перчатки с тактильными свойствами.
На первом этапе реализации проекта на заводе разместят восемь производственных линий. Две из них уже установили, третья находится в стадии монтажа. Производственный цикл рассчитан на круглосуточную работу.
На предприятии будут выпускать до 750 тыс. единиц продукции в сутки или 255 млн пар в год.
Как сообщалось ранее, инвестиции в проект должны составить 1,5 млрд рублей.
Будет создано 500 новых рабочих мест.
Установка по производству серной кислоты мощностью 1,1 млн тонн построена российскими строителями
29 ноября в Череповце Вологодской области запущена новая установка СК-3300 по производству серной кислоты. По своей производительности (1,1 млн тонн серной кислоты в год) установка является мощнейшей в стране. Это завершающий этап масштабной инвест программы развития Череповецкого комплекса ФосАгро общей стоимостью 120 млрд рублей.
Практически всё оборудование было спроектировано и изготовлено российскими производителями.
СК-3300 стала самой мощной установкой в стране. При её создании применялись наилучшие доступные технологии, разработанные ведущими научными центрами страны. Они позволили кардинально повысить энергоэффективность агрегата и минимизировать эмиссии. Вырабатываемый в процессе производства серной кислоты водяной пар используется при производстве электроэнергии на заводской ТЭЦ. Это позволяет снизить потребление природного газа и сокращает выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Установка обеспечит выпуск серной кислоты улучшенного качества для увеличения производства удобрений «ФосАгро».
К сожалению, инвестиции в этот проект не раскрываются.
Итого за ноябрь 2021 года открыто:
11 новых производств:
— из них 4 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 14,2 млрд рублей)
— общий объём объявленных инвестиций около 15,1 млрд рублей
— по 4 производствам объём инвестиций не сообщается
По отраслям:
— Машиностроение, металлообработка и металлургия — 2
— Химическая промышленность — 3
— Электроника — 2
— Стройматериалы и строительные изделия — 1
— Деревообрабатывающая промышленность — 1
— Лёгкая промышленность — 2
По источникам инвестиций:
— российский капитал — 11 (15,1 млрд рублей, по 4 предприятиям инвестиции не раскрыты),
— иностранный — 0.