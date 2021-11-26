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Новые заводы и цеха

В Нижегородской области запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков, планшетов

 © frprf.ru

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор Электроникс» открыл в Арзамасе Нижегородской области производственный комплекс по серийному выпуску серверов, серверных платформ, систем хранения данных и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов. Мощность производства составит около 1 млн единиц продукции в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 3,2 млрд рублей. Из них в строительство производственного комплекса, а также закупку нового высокотехнологичного оборудования инвестировано 1,2 млрд рублей, в разработку конструкторской документации и программного обеспечения — 2 млрд рублей.

В обновленном производственном комплексе предприятие будет выпускать серверы и серверные платформы с зарубежными процессорами Intel, AMD, а также отечественными «Байкал» и «Эльбрус». Кроме того, ноутбуки на базе процессоров Intel и планшеты на базе отечественного процессора «Скиф» от другого заемщика ФРП — зеленоградского научно-производственного центра «Элвис».

 © frprf.ru

"Сегодня мы открыли серийное производство отечественной вычислительной техники и комплектующих. С выходом на плановые производственные мощности мы обеспечим часть потребностей отечественного ИТ-рынка в серверах, ноутбуках и планшетах", — прокомментировал генеральный директор ОАО «Рикор Электроникс» Андрей Шперлинг.

 © frprf.ru

Большинство комплектующих, включая материнские платы, корпусы и блоки питания, компания производит самостоятельно. Уровень локализации составляет 50-70% в зависимости от вида изделия.

Заказчиками продукции на основе отечественного процессора станут крупные системные интеграторы. Они будут поставлять продукцию «Рикор» на госпредприятия, в основном подведомственные учреждения МВД, Минобрнауки и Минздрава. Заказчиками электроники на процессорах Intel и AMD станут компании коммерческого сектора.
Источник: https://frprf.ru/press-tsentr/novos...-proizvodstvu-serverov-noutbukov-i/

  • POLO
  • 6
Нижегородская область, электроника, импортозамещение,
  • Нет аватара termometrix
    26.11.2116:51:28

    Уровень локализации составляет 50-70% в зависимости от вида изделия.

    Конечно плюс!    

    Отредактировано: termometrix~16:51 26.11.21
    #1243687
  • запчасти ТВЭКС запчасти ТВЭКС
    26.11.2116:53:47

    Мы так скоро забудем как называются иностранные процессоры

    #1243688
  • Нет аватара tumanov79
    26.11.2118:25:12

    Это только начало!!!   

    #1243698
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      26.11.2119:11:53

      И еще хорошо что в Арзамасе, а не в Москве, Питере, Mособласти или даже Нижнем !!!

      Нужно развивать глубинку.

      Кстати я узнал что главные ВЦ Яндекса размещены в городах Сасов рязаньской области и Владимире. Это тоже плюс для Яндекса.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:12 26.11.21
      #1243707
      • Нет аватара tumanov79
        26.11.2119:17:18

        И в Шуе Ивановской области! Надо развивать глубинку, абсолютно согласен!!!   

        #1243709
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