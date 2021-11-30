ОАК завершила постройку первого МС-21-300 с российским композитным крылом

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Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации завершила постройку первого самолёта МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства.

30 ноября 2021 года самолёт переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в лётно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолёта и его систем и подготовят воздушное судно к первому полёту.

Крыло устанавливалось на самолет поэтапно: были установлены правая консоль, центроплан и в июле этого года — левая консоль. С того момента шел монтаж систем самолета.

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Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 начались после введения США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% - это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии учёных МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолёта МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России, сообщает пресс-служба Ростеха.

До конца года Иркутский авиазавод пополнит линию сборки воздушного судна ещё несколькими станциями. Лайнер намерены выпускать в четырёх модификациях. Планируется, что в ближайшие 10 лет заказчиками будет закуплено около 600 самолетов МС-21.