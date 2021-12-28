Успешный запуск «Ангары»

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Тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту разгонный блок «Персей» с макетом тяжёлого спутника.

Ракета стартовала штатно. Через три минуты после запуска в расчётное время «Ангара-А5» была принята на сопровождение наземными станциями Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС Российской Федерации.

Спустя расчётное время после старта орбитальный блок отделился от третьей ступени ракеты. Потом начался процесс выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту с помощью разгонного блока «Персей». Эта процедура проходила по типовой девятичасовой трёхимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

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Базовый модуль разгонного блока 14С48 (ОКР «Персей-КВ»), предназначенный для использования с космическим ракетным комплексом «Ангара-5» при запусках на целевые высокоэнергетические орбиты, изготовлен на Красноярском машиностроительном заводе.

Это третий испытательный полёт «Ангары-А5». Предыдущий тестирование состоялось чуть более года назад. Первый пуск тяжёлой «Ангары-А5» состоялся 23 декабря 2014 года.

Основным заказчиком «Ангары» является Минобороны Российской Федерации. Её разработали специалисты Центра им. Хруничева. В настоящее время производство «Ангары» переносится из Москвы на омский завод «Полёт». Роскосмос планирует в 2022 году выпустить в Омске четыре ракеты «Ангара-А5», а с 2024 года поставить производство на поток и создать ещё не менее восьми тяжёлых и двух лёгких ракет.

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