В Тульской области запустили завод по производству глюкозы и лизина

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В Ефремове запустили завод глубокой переработки фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других добавок. Предприятие будет третьим в России производителем лизина сульфата и вторым — кристаллической глюкозы. Часть продукции компании будет поставляться на экспорт.

Сейчас на предприятии ООО «ПромБиТ» трудятся больше 70 человек, но это только первая очередь завода. После запуска второй очереди компания будет сама производить крахмальное молочко, которое пока покупают у партнёров по бизнесу — местного завода.

В реализацию проекта в общей сложности инвестор вложит 2,7 млрд рублей. Отметим, что новое предприятие стало первым запущенным в новом биотехнологическом кластере Ефремова. Всего в него планируют войти 10 разных компаний, которые специализируются на биотехнологиях и глубокой переработке. Соглашение о создании биотехнологического кластера было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

По соглашению с Фондом развития моногородов для реализации проекта в Ефремове построили двухполосную дорогу протяженностью более 3 км. На эти цели выделили 160 млн рублей.