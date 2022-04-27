Научный институт «Росатома» запустил производство термопластичных лент

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Специалисты АО «НИИграфит», входящего в научный дивизион госкорпорации «Росатом», АО «Наука и инновации», запустили производство термопластичных лент (препрегов, композиционных материалов-полуфабрикатов). Они широко востребованы в нефтегазовой отрасли, в строительстве, в авиастроении и других отраслях промышленности.

Линия полностью собрана из отечественных комплектующих. Для изготовления продукции использованы углеродные волокна производства компании UMATEX (входит в контур госкорпорации «Росатом»). Для запуска производства специалисты института разработали универсальный способ нанесения термопластов на армирующие волокнистые наполнители.

Сейчас, на начальном этапе, мощность производственной линии составляет одну тонну термопластичных лент в год. В планах — уже к 2024 году выйти на производство 100 тонн нового материала в год.

Новый способ нанесения полимера на различные армирующие наполнители позволяет получать препреги с высоким уровнем физико-механических свойств. Среди ключевых преимуществ перед традиционными материалами, используемыми в настоящее время в промышленности, — повышенная трещиностойкость и устойчивость к высоким температурам. По сравнению с классическими термореактивными препрегами термопластичные ленты не обязательно хранить при отрицательных температурах. Благодаря улучшенным свойствам изделий их ресурс эксплуатации может быть увеличен как минимум в полтора раза.

Заместитель директора по науке и инновациям «НИИграфит» Артур Гареев рассказал о преимуществах термопластов, а также о серийном производстве этого материала в России.

«Преимущества термопластичных композиционных материалов перед металлами и традиционными композитами способствовали всплеску развития технологий изготовления этого типа материалов. Несмотря на большое число патентов, в России серийное производство термопластичных лент, пригодных для изготовления ответственных конструкций и соответствующих изделий, не может удовлетворить потенциальные потребности промышленности. Особенно это касается материалов со стеклянными и базальтовыми наполнителями. Разработанный нами уникальный способ получения термопластичных лент является одной из ключевых задач современной технологии композитов, которая позволит значительно расширить возможности при проектировании высокоответственных изделий и области их применения, начиная от производства водородных баллонов и заканчивая крыльями самолета», — прокомментировал он.