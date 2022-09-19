Четыре новые дизель-солнечные станции запущены в Якутии

© teknoblog.ru

В Якутии запущены четыре новые гибридные электрические станции. Их построила компания «Арктик Пауэр Кэпитал».

Станции расположились в поселках Мома (Хонуу), Сасыр, Кулун-Елбют, Тебюлях (Чумпу-Кытыл). При этом СЭС в населенном пункте Мома (Хонуу) является самой крупной солнечной электростанцией в мире, расположенной за Полярным кругом.

Энергокомплексы состоят из солнечных электростанций суммарной мощностью 1944 кВт, дизельных электростанций суммарной мощностью 4400 кВт и систем накопления энергии суммарной энергоемкостью 784,2 кВт.ч. Отмечается, что станции будут обеспечивать надёжное энергоснабжение четырёх заполярных населенных пунктов населением более 4 тыс человек. Электростанции построены на основе энергосервисных договоров с «Сахаэнерго» (входит в «Русгидро»).

"Четыре современных мобильных автоматизированных энергетических комплекса в Момском улусе Республики Саха (Якутия). Эти станции позволят снизить от 31% до 48% потребления дизельного топлива за счет генерации солнечных модулей и накопителей электроэнергии. Объекты построены с существенным запасом по мощности, и мы готовы обеспечивать увеличение потребления электроэнергии", — заявил гендиректор «Арктик Пауэр Кэпитал» Владимир Тощенко.