Обзор: в сентябре 2022 года в России открылись 12 новых производств

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В сентябре 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 12 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается более чем в 21,4 млрд рублей (по 2 объектам объём вложенных средств не озвучен).

В Томске открыли новый завод по выпуску ориентированно-стружечных плит

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2 сентября в Томске компания «Монолит-строй» открыла завод по производству ориентированно-стружечных плит.

Компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 млрд рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объёём глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год.

Годовой объём готовой продукции составит 250 тысяч кубометров плиты.

В Башкирии запустили новый завод железобетонных конструкций

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В Башкирии состоялось открытие нового завода МЖБК. Предприятие расположено в Благовещенске и является резидентом ТОСЭР.

Сейчас республика активно занимается развитием дорожной инфраструктуры и возведением мостов, поэтому продукция нового завода позволит только ускорить темпы работ. На базе нового предприятия было создано почти 260 рабочих мест.

В предприятие было вложено 305 млн рублей.

«Доброфлот» запустил завод по изготовлению картонной гофротары в Приморье

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Компания «Доброфлот» запустила завод по изготовлению картонной гофротары на территории опережающего развития «Большой Камень». Новая фабрика даст 100 новых рабочих мест.

В год здесь будет производиться более 6 млн кв. м. гофротары, что позволит обеспечить не только группы компаний, но и другие предприятия страны.

Объем инвестиций в создание предприятия составил около 500 млн рублей. Для изготовления используется только российское сырье, которое поставляется из Иркутской области целлюлозно-бумажными комбинатами.

В Подмосковье открыт новый корпус по производству композитных изделий к МС-21 и SSJ-NEW

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Авиационная корпорация «Рубин» открыла в подмосковной Балашихе новый производственный корпус по выпуску композиционных изделий для отечественных гражданских самолетов, в том числе МС-21 и SSJ-NEW.

Инвестиции в создание нового производства составили 1 млрд рублей.

Изделия завода предназначены для гражданских самолетов конструкторских бюро имени Туполева, Илюшина и Яковлева. Запуск нового корпуса позволит предприятию увеличить выпуск изделий из углеродных композитов в 2,3 раза — до 7 тысяч единиц в год.

Производство синтетических смол открыто в Ярославле

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Инвестиционный проект по созданию новой производственной площадки был реализован в течение четырех лет. Вложения в новое производство составили порядка 1,5 млрд рублей. Создано более 70 новых рабочих мест.

В ближайшее время этот цех будет производить 24 тысячи тонн полиэфира и 30 тысяч тонн конечного продукта.

В Калужской области запустили цех по производству бумажных пакетов из вторсырья

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«Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» из Калужской области открыла новый цех по производству бумажных пакетов из вторсырья. Ранее для этой цели Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 132,5 млн рублей по программе «Производительсность труда».

Общие инвестиции превысили 168 млн рублей.

Мощность нового цеха составляет 59 млн бумажных пакетов в год. Они будут выпускаться преимущественно из макулатурного тарного картона.

Автозавод «Урал» запустил новый цех

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Автомобильный завод «УРАЛ» направил более 630 млн рублей на создание нового централизованного производства, предполагающего полный цикл изготовления надстроек автомобилей. Увеличение объёмов производства будет осуществляться за счёт автоматизации процессов и внедрения роботизированных установок.

Новый цех расположился на 9000 квадратных метрах и включает в себя несколько участков, а также окрасочную линию из шести камер.

Производство сварочной проволоки для судостроения запущено в Санкт-Петербуре

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Турецкая «Магмавэлд» в партнёрстве с российской компанией запустила в Петербурге завод по выпуску проволоки для судостроения.

Предприятие расположено в индустриальном парке «Марьино», в Петродворцовом районе. Предприятие производит сварочную порошковую проволоку, которая широко применяется в судостроении и в судоремонте. Производство на этом заводе запущено в начале августа. До этого работали на арендных площадях в Колпино.

Завод выпускает в месяц 50-55 тонн продукции, работая в две смены.

В Хабаровском крае запущен в работу Кутынский горно-обогатительный комплекс

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Запустили в работу новый горно-обогатительный комплекс на Кутынском золоторудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Первая продукция ГОКа, полученная на старте, — золотосеребряный цементат.

Ожидается, что средний объем производства на новом предприятии составит более 3 тонн золота в год.

На сегодняшний день на предприятии трудится более 700 специалистов и 300 сотрудников подрядных организаций.

Капитальные затраты на строительство и оборудование комплекса составили более 6 млрд. рублей.

Сибур запустил производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья

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СИБУР запустил производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Новый продукт — гранула Vivilen rPET — содержит до 25-30% повторно используемого полимера и теперь будет выпускаться на предприятии «ПОЛИЭФ».

Общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей.

После выхода на проектную мощность «ПОЛИЭФ» сможет ежегодно выпускать до 144 тысяч тонн уже содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen. Объём повторно вовлекаемого полимера при этом составит до 34 тысяч тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых бутылок.

В Пензе открыт новый корпус НПП «МедИнж»

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29 сентября открыт новый корпус производственного предприятия «МедИнж».

В корпусе будет расширено производство как широко применяемых в России и за рубежом протезов клапанов сердца «МедИнж-2», так и клапанов нового поколения из биологического и полимерного материала. Для этих клапанов будут производиться системы доставки, позволяющие в разы снизить время хирургической операции по имплантации клапанов, устанавливать клапаны на работающем сердце. Так же будут производиться уникальные протезы для хирургического лечения патологий аорты и сосудов, позволяющие спасти жизнь тысячам пациентов.

Новомосковский «Азот» открыл цех по производству углекислоты

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29 сентября состоялось открытие цеха по производству углекислоты в НАК «Азот» в Новомосковске Тульской области. Это позволит заместить импорт углекислоты, которая широко используется в пищевой промышленности.

Проектная мощность новой установки составляет 4 т/ч, а это 32 тысячи тонн продукции в год. Технология производства жидкой двуокиси углерода позволяет получать продукцию с чистотой 99,99%.

Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Итого за сентябрь 2022 года открыто 12 новых производств:

— из них 6 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (всего более 20 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций 21,4 млрд рублей

— по 2 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Химическая промышленность — 4

— Машиностроение и металлообработка — 2

— Производство стройматериалов — 2

— Бумажная промышленность — 2

— Фармацевтика и медицинская промышленность — 1

— Горнодобывающая промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 11

— иностранный и смешанный — 2