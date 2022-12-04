Импортозамещение. Ноябрь 2022 года.

© sdelanounas.ru

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1801 проектов импортозамещения!

1. В Удмуртии стартовало производство универсальной платформы электрокара для ЖКХ, строительной отрасли, сельского хозяйства и других нужд. Подготовили ее к серии в инжиниринговом центре «ИжСпецТех» на базе Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова, а заказчиком выступил Сарапульский электрогенераторный завод. Отечественная машина, призванная импортозаместить зарубежную технику, получилась экономичнее Nissan Leaf, утверждают ее создатели.

2. «Если жизнь преподносит тебе лимоны — сделай из них лимонад».

Не знаю, кто именно придумал этот афоризм, но это первое, что приходит на ум в сложившейся ситуации. Усложнение торговых путей и отношений между странами стали такой вот сеткой лимонов и для нас. Опыт и заработанная партнёрская репутация смягчили кислоту, как могли, но нейтрализовать её совсем, конечно, не смогли. И мы, засучив рукава и наняв отличных специалистов, взялись за производство упомянутого «лимонада». Точнее замков, тяг, приводов и всего, что столько лет поставляли российским заводам из-за границы.

3. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал программно-аппаратный комплекс «Вибротекс» для защиты, мониторинга и диагностики приборов с повышенными вибронагрузками. Система может применяться на агрегатах газоперекачки, конвейерном, насосном, крановом и других типах тяжелого промышленного оборудования. Новое ПО обеспечивает высокую точность измерений — погрешность составляет всего 2%. Это выгодно отличает отечественный софт от аналогичных зарубежных систем.

4. «Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ), входящий в структуру Торгово-производственного холдинга «Русклимат», изготовил прототип и начал лабораторные испытания нового теплового прибора — подвесного газового обогревателя, который будет выпускаться под брендом KALASHNIKOV.

Подвесной газовый обогреватель является импортозамещающей продукцией, которая позволит исключить потребность в аналогичном оборудовании иностранного производства (Голландия, Италия). Отечественные материалы и комплектующие при его производстве составляют более 45%, что позволяет говорить о высокой степени локализации производства. В частности, при изготовлении будет использоваться нержавеющая и оцинкованная сталь, кабельно-проводниковая продукция и поликарбонатный корпус российских поставщиков.

5. Новокузнецкая компания «АТЕКС» запустила предсерийное производство пневматических талей для промышленности. Ранее такую продукцию закупали в Японии, США, Германии. Первая партия оборудования уже поступила на одну из кузбасских шахт.

Такая техника производится и в России, но при ее создании используются в большей степени комплектующие, произведенные за рубежом. Новокузнецкая продукция полностью отечественная.

6. ООО ПКФ «СтанкоАртель». Импортозамещение. Штамп перфорации структурированной массообменной насадки.

Данный штамп разработан, изготовлен и введен в эксплуатацию эксклюзивно для наших партнеров, применяется на автоматической линии по производству регулярной массообменной насадки и является одним из ключевых шагов по импортозамещению в данной компании.

Насадка используется на нефтеперерабатывающих и нефтехимичеких предприятиях и до недавнего времени импортировалась в РФ следующими западными производителями: Sulzer Chemtech (Швейцария), Koch-Glitsch (США).

В настоящее время производство внутренних устройств колонного оборудования (в т.ч. регулярная насадка) успешно запущено в г. Рязань.

7. В АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации») изготовили образец высоковольтного кабеля и приступили к разработке отечественного рентгеновского излучателя для медицинских рентгенодиагностических аппаратов. Изделия института не будут уступать по качеству зарубежным аналогам и смогут полностью заместить их на рынке медицинского оборудования.

Работы ведутся с привлечением грантовой поддержки АНО «Агентство по технологическому развитию» — оператора программы грантов, реализуемой Минпромторгом России. Эта мера государственной поддержки направлена на ускорение локализации производства критически важной продукции и повышение технологической независимости России.

8. Министерство экономического развития региона сообщает о том, что в Рязани состоялся запуск производства осветительного оборудования для поставок судостроительной отрасли Российской Федерации и подписание Соглашения о сотрудничестве между ООО «МГК «Световые Технологии» и АО «СПО «Арктика».

Международная группа компаний «Световые Технологии» (ООО «МГК «Световые Технологии») стала первым российским производителем, который начинает разработку и массовый выпуск продукции для судостроительной отрасли.

9. Компания «Амилко» запустила в Миллерово Ростовской области новую производственную линию цеха сушки крахмала. Оборудование позволит увеличить суточное производство до 300 тонн сухого товарного кукурузного крахмала.

Также завод «Амилко» наладил выпуск глюкозного сиропа. Продукт используется для производства кондитерских изделий и замещает на рынке импортный аналог.

Сироп выпускается в новом цехе мелкой фасовки, который позволяет фасовать сиропы в тару для розничных потребителей.

К реализации крупного инвестиционного проекта по модернизации действующего производства по переработке кукурузы компания приступила в 2015 году. В результате мощность действующего крахмалопаточного комбината должна вырасти в 2026 году до переработки 500 тысяч тонн сырья в год.

Общий объём инвестиций по проекту составляет 7,5 млрд рублей, из которых за 7 лет уже инвестировано 4 млрд.

10. В Исетском районе Тюменской области построено 10 птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет производить до 12 млн штук инкубационного яйца в год. Стоимость проекта около 5 млрд рублей. Предприятие сократит импорт продукции в Россию в 10 раз. Выход репродуктора на проектную мощность состоится в IV квартале 2023 года.

11. Гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» впервые в России освоил производство длинномерных немагнитных бурильных труб для нефтегазовой отрасли из стали собственной выплавки. Они созданы в рамках программы импортозамещения и полностью соответствуют международным стандартам качества. На месторождениях будет начата эксплуатация опытной партии изделий, а с началом серийного производства предприятие сможет закрыть до 30% потребностей российских заказчиков в такой продукции.

Немагнитные трубы используются в системах телеметрии, без них невозможно проводить геологоразведочные работы и бурить горизонтальные и наклонно направленные скважины. Раньше такие трубы закупались за рубежом или изготавливались из импортных заготовок производства стран ЕС и КНР, однако после ужесточения санкций в 2022 году поставки из ЕС были остановлены.

Специалистам ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ) удалось в кратчайшие сроки получить длинномерные немагнитные 9,5-метровые трубы диаметром 176-178 мм из стали собственной выплавки, которые по своим характеристикам ничем не уступают иностранным аналогам.

12. В марте этого года главный конструктор Кирилл Кузнецов рассказал о том, что на замену импортного оборудования самолета Sukhoi Superjet New встает оборудование российского производства. Что, по его мнению, значительно улучшит характеристики самого самолета.

До этого времени такое оборудование поставляли из США, Франции и Израиля. Совсем недавно научно-производственное предприятие «Полет» передало разработчику самолета радиостанцию «Иркут» для приема и передачи данных, а также антенны ближней связи и программное обеспечение для управления и маршрутизации радиосвязи.

Кроме того, была передана аппаратура внутренней связи АВСА-21, с помощью которой осуществляется связь между членами экипажа, а также оповещение пассажиров.

В ближайшее будущее будет передано оборудование и на другой опытный SSJ-NEW.

13. Объем потребления субстратов из минеральной ваты для тепличных хозяйств в 2022 году составил 3,2 млрд руб. Это на 28% больше, чем в прошлом году, когда рынок оценивался в 2,5 млрд руб. При этом аграрии испытывают перебои с импортными поставками и активно переходят на отечественную продукцию.

Одна из основных тенденций в сегменте субстратов из минеральной ваты — переориентация тепличных хозяйств, ранее работавших на импортных материалах, на отечественные. Это связано с перебоями в поставках, усложнением и удорожанием логистики иностранной продукции. В целом, доля применяемых сегодня отечественных субстратов достигает 90-92%.

14. «Северсталь» завершила разработку и освоение производства криогенного толстолистового проката, легированного никелем. Продукт получил свидетельство о квалификации на соответствие требованиям евронормы EN 10028:4.

«Металлопрокат марки X7Ni9 предназначен для применения в строительстве резервуаров сжиженного природного газа. Его освоение и признание соответствия на уровне мировых стандартов отвечает задачам импортозамещения поставок зарубежных производителей для изготовления такого высокотехнологичного оборудования в рамках отечественных проектов», — отмечает директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» Петр Мишнев.