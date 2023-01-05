Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в декабре 2022 года

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Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе — ноябре 2022 года по предварительной оценке составило 104,7%, говорится в материалах Росстата.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в декабре 2022 года было открыто 11 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено и модернизировано 5 новых крупных объектов с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет почти 15,4 млрд рублей (по 1 объекту инвестиции не озвучены).

В обзор вошли:

— пищевая промышленность — 4

— тепличные комплексы — 3

— хранение и переработка зерна — 2

— молочные комплексы — 1

— переработка отходов — 1

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева запустил вторую линию розлива молока в ПЭТ-бутылку

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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край) продолжил модернизацию линий розлива молочной продукции на перерабатывающем предприятии «Молоко-2». На заводе была запущена вторая линия розлива в ПЭТ-бутылку. Новые мощности удвоили объемы производства готовой молочной продукции, фасуемой в ПЭТ.

Инвестиции в проект комплексной модернизации линии розлива на предприятии «Молоко — 2″ составил 150 млн рублей.

Цех технических полуфабрикатов открыли на мясокмбинате „Велес“ в Курганской области

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9 декабря в курганском селе Частоозерье открыли новое производство — современный цех технических полуфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии „Велес“.

Новый цех предназначен для переработки побочных продуктов животноводства — перерабатывать отходы с бойни — в ценные и безопасные ингредиенты для улучшения кормов животных: белки, минералы и жиры. Производство полностью автоматизировано, технология экологически безопасна для окружающей среды. Открытие этого цеха — последнее звено в создании замкнутого цикла производства в холдинге.

Ожидается, что в сутки цех будет производить 3,2 тонны кормовой муки и 2,1 тонны технического жира.

Общая стоимость проекта составила более 225 млн рублей

„Сибагро“ построил новый комбикормовый завод в Новосибирской области

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Крупнейший агрокомплекс Новосибирской области построил новый комбикормовый завод. Мощность завода позволит увеличить выработку комбикормов в области в 1,5 раза.

Новый завод оборудован только отечественными машинами. Он способен вырабатывать до 15 тысяч тонн комбикорма в месяц, что увеличит производство комбикормов в 1,5 раза — с 23 до 38 тысяч тонн в месяц.

В проект инвестировали 800 млн рублей — помимо завода, построили и всю необходимую для него инфраструктуру, современный комплекс по приемке и сушке зерна и склад готовой продукции.

В Подмосковье введен в эксплуатацию тепличный комплекс площадью в 16,3 га

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13 декабря в городском округе Луховицы в д.Астапово введена в эксплуатацию третья очередь современного тепличного комплекса, который будет ежегодно производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысяч тонн томатов.

Только в этот этап строительства вложено более 4,8 млрд рублей инвестиций.

Старт третьей очереди проекта позволил организовать более 200 дополнительных рабочих мест.

В Астраханской области открылся новый тепличный комплекс

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В Астраханской области открылся современный тепличный комплекс „Кедр“ по выращиванию огурцов и помидоров». Он находится недалеко от посёлка Красные Баррикады Икрянского района.

В нём будут круглый год выращивать огурцы и томаты на общей площади 10 га.

На территории «Кедра» расположены две теплицы общей площадью 10 гектаров, производственный склад, котельная и здание водоподготовки. Почти все помещения автоматизированы. В них налажены системы освещения и вентилирования, что позволит избежать ошибок во время посадки семян, внесения удобрений и полива.

В Липецкой области готовится к запуску вторая очередь завода по переработке топинамбура

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Компания «ИстАгро Дон» в конце прошлого года запустила первую очередь завода по комплексной переработке топинамбура мощностью 500 т сырья в сутки. Выпуск готовой продукции составляет 10 тыс. т в год.

Объём инвестиций в проект, построенный с нуля, составил 2,5 млрд руб. Это первый и пока единственный российский завод по переработке топинамбура.

Сейчас компания делает из топинамбура несколько видов пищевых ингредиентов. Во-первых, это сушеный нарезанный топинамбур — клетчатка, которую можно использовать в широком спектре продуктов питания. Также завод производит муку из топинамбура, которая может использоваться для выпечки хлеба.

В Московской области введён в эксплуатацию производственный комплекс для хранения и сушки зерна

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ООО «Шульгино» ввело в эксплуатацию в Волоколамском районе Московской области комплекс, в состав которого вошли зернохранилище с отделением очистки, сушки и хранения зерна общим объёмом 11 тысяч кубических метров.

«Частью производственного комплекса, помимо зернохранилища, стал также новый кормовой цех и ферма на 200 голов крупного рогатого скота. Сейчас предприятие выращивает 2 мясные породы коров: абердин-ангус и герефордскую и планирует разводить их для продажи.

Объём инвестиций в проект нового производственного комплекса составил 170 млн рублей.

ПАО «Магнит» запустило на Кубани центр по выращиванию вешенок за 1 млрд рублей

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Первая партия вешенок под брендом «Магнит Свежесть» уже начала поступать к Новому году в магазины розничной сети в 67 регионов России.

Производительность нового предприятия составит более 1 000 тонн продукции в год, а объём инвестиций — около 1 млрд руб.

В камерах выращивают два вида вешенок (обыкновенную и лимонную), опята и шиитаке. В ближайшее время будет собран первый урожай опят и шиитаке. Ритейлер запустил производство новой продукции на базе действующего шампиньонного комплекса в Краснодарском крае. Для жителей региона создано более 80 новых рабочих мест.

В Алтайском крае открылся новый молочный комплекс

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В посёлке Кировский Смоленского района Алтайского края запустили в работу современный животноводческий комплекс.

Хозяйство «Агро-Сибирь» Смоленского района реализует проект по строительству животноводческого комплекса на 1200 коров с доильным залом типа европараллель. Его общая стоимость составила 550 миллионов рублей, из которых 300 миллионов — кредитные средства, остальное — собственные вложения.

Комплекс состоит из трёх зданий: доильно-молочного блока и двух коровников.

«Макфа» ввела в строй новые макаронные линии

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Российская компания «Макфа», входящая в пятерку крупнейших в мире производителей макаронных изделий, продолжает реконструкцию производства

Два года назад «Макфа» заявила о начале масштабной инвестиционной программы технического перевооружения. На сегодняшний день введены в эксплуатацию макаронная мельница по переработке твердых сортов пшеницы Ocrim, макаронные линии Fava и Buhler, линия по упаковке круп, котельная.

В перевооружение предприятия вложено 2,2 млрд рублей.

Стерлитамакский молочный комбинат завершил реконструкцию производства

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Стерлитамакский молочный комбинат (филиал ГК «РосМол») в Башкирии завершил реконструкцию линии по производству кальяты — полуфабриката для изготовления сыра, а также запустил новую линию по розливу молока и молочных продуктов в ПЭТ-бутылку.

Инвестиции составили более 3 млрд рублей.

Это позволило предприятию разнообразить ассортимент продукции, снизить зависимость от импортных составляющих и, в конечном итоге, взять курс на увеличение объёмов производства.