Свердловский кооператив «Пламя» построил ферму на 200 голов

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Современная молочная ферма на 200 голов построена в селе Невьянское Алапаевского района Свердловской области на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Пламя». В коровнике установлено современное оборудование: доильные аппараты, молокопровод и танк-охладитель для молока. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования фермерам возвращена из регионального бюджета.

Инвестиции в проект по строительству молочной фермы в сельхозкооперативе «Пламя» составили 57,2 миллиона рублей, из них 19,8 миллиона рублей возвращены кооперативу в виде субсидии из областного бюджета.

© midural.ru

Сегодня в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Пламя» общее поголовье крупного рогатого скота составляет почти полторы тысячи голов, из них коров — более 600. Часть дойного стада переведут в новое помещение, а старый коровник будет полностью реконструирован.

«Условия нового двора отвечают всем современным требованиям: построены более длинные стойла, стало больше света, обеспечен удобный доступ животных к воде», — говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Пламя» Елена Стафеева.

Благодаря строительству нового помещения на ферме будет создано три новых рабочих места.