ООО «Первый Май» в Удмуртии открыло роботизированную ферму на 140 голов

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Предприятие ООО «Первый Май» расположенное на территории сельской управы «Баграш-Бигринское» в Удмуртии после реконструкции открыло ещё одну роботизированную ферму на 140 голов.

В настоящее время в хозяйстве содержится 1802 головы крупного рогатого скота, включая 900 голов коров. За прошедший год было произведено 6953,2 тонн молока.

Целью предприятия является увеличение производства и достижение более высоких показателей. Благодаря использованию роботизированных ферм, рутинный труд становится проще, поголовье увеличивается, а количество работников остается неизменным, что позволяет наращивать объемы производства. На данном предприятии, используя две установки роботизированной системы доения, увеличилась продуктивность от 1 головы с 21 до 28 литров молока, отметили в министерстве.

«Ранее мы использовали систему доения „Елочка“, установленную в 2006 году, но она устарела и мы решили использовать новые технологии в своей работе. Для этого были приобретены роботы от российского производителя „Волшебник“ г. Нижний Новгород. Они обеспечивают оптимальную продуктивность коров, качество молока и пропускную способность. На приобретение роботов и систему управления, молокоохладитель, систему навозоудаления, вентиляцию и подрядные работы ушло порядка 42 млн. рублей. Мы взяли кредит под 5% на 31 млн. рублей сроком на 10 лет. В планах предприятия окупить все прямые затраты через год» — поделилась в своей речи руководитель предприятия Сергеева Людмила Николаевна.