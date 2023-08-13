Су-57 получил новый комплекс цифровой связи

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 оснастили новым комплексом бортовых средств цифровой связи. Решение разработано специалистами НПП «Полёт» (входит в Росэлектронику).

Применение нового комплекса повысит качество передачи информации. В дальнейшем комплекс планируется использовать и на других летательных аппаратах, в том числе предыдущих поколений.

Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищённостью. Решение состоит из устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, приёмника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и шины цифровой обработки сигналов и синхронизации.

Достоверность передачи информации обеспечивается за счёт помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам.

Ранее сообщалось, что для истребителя создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2.

Су-57 (проектный индекс Т-50) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА». Самолёт разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27 и предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Летом 2019 года запущено серийное производство истребителя. Сейчас Су-57 используют в спецоперации на Украине.