Импортозамещение. Сентябрь 2023 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1924 проекта импортозамещения!

1. Роторный замок РТ3-ЗМК1-5-1СЛВ-0-31 создан в рамках программы по импортозамещению как прямой аналог замка Southco R4-20-20-501-10. Одновременно является высококачественной альтернативой капотным замкам отечественного производства типа ВАЗ и МТЗ. Применяется на транспорте ПТЗ (Кировец, замок капота К-744) ЛИАЗ, НЕФАЗ.

2. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех начало серийный выпуск импортозамещенных комплектующих для самолетов SJ-100 — остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования. Оно полностью состоит из российских материалов, оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло все наземные проверки, в том числе на птицестойкость. Ранее эта продукция поставлялась для «Суперджета» из-за рубежа. Конструкционная оптика установлена на опытный образец SJ-100, который в настоящее время проходит летные испытания.

3. Компания «Стандарт-Старвуд» запустила в Нижегородской области серийное производство импортозамещающей пленки для ламинирования фанеры, которая используется в строительстве, мебельном производстве, автомобиле-, вагоно- и судостроении. Ранее ее в основном поставляли из-за рубежа.

4. В Тындинском округе официально открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов.

Проект позволит возродить стратегические как для Дальнего Востока, так и в масштабах всей страны производства титаномагнетитового и ильменитового концентратов, последний к тому же позволит замещать в России импорт этого сырья. В свою очередь экспорт титаномагнетитового концентрата увеличит объемы внешнеэкономической деятельности страны, усилит деловые связи России и КНР, откроет пути для наращивания взаимодействия.

5. На предприятии СИБУРа в Нижнекамске освоен выпуск пропиленгликоля марки А. Выпущена опытно-промышленная партия продукта, который широко востребован в фармацевтической промышленности, в строительной, косметической и пищевой отраслях.

Потребность российских переработчиков в пропиленгликоле сегодня составляет около 40 тысяч тонн в год, до сих пор практически весь этот продукт импортировался. Предполагается, что запуск производства на «Нижнекамскнефтехиме» позволит обеспечить не менее 20% потребностей российского рынка.

6. В Новороссийске, на мощностях предприятия «Росспласт», приступили к выпуску популярных детских развивающих конструкторов, ранее поставляемых только из-за рубежа. Внедрение импортозамещающего производства позволит насытить детскими товарами данной категории не только насытить краевой рынок, но и поставлять продукцию по всей стране.

7. Счетчики-расходомера газа РПК-ВР, разработанные на основе сенсора расхода AERO-РПК типа «Трубка Пито» и изготовленные российской компанией ООО «КОНВЕЛС Автоматизация», успешно прошли испытания в целях утверждения типа. Сенсоры AERO-РПК предназначены для измерения расхода воздуха и газов (с температурой до 900°С) в газоходах круглого или прямоугольного сечений больших размеров (до 1000 мм и более). Оригинальная конструкция сенсора позволяет производить измерение с точностью 1% даже при отсутствии необходимой длины прямого участка в месте измерения.

8. В ВОМЗ освоили высокопроизводительную технологию литья под давлением.

Специалисты Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех освоили технологию литья под давлением, отличающуюся высокой производительностью и позволяющую получать тонкостенную продукцию из стали, цветных металлов или пластмассы.

Изготовление корпусов радиаторов для модулей ближнего и дальнего света стало новым видом гражданской продукции ВОМЗ. Производство запущено по заказу российского производителя внедорожных транспортных средств в рамках реализации программы импортозамещения.

9. В Москве разработали универсальный процессорный модуль.

Модуль, разработанный столичной компанией «АТБ Электроника», представляет собой одноплатный компьютер на базе четырехъядерного процессора. Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием.

«Архитектура подобных модулей давно стандартизирована, поэтому переход на устройства российской разработки для пользователей станет безболезненным. Это особенно актуально в ситуации, когда иностранные аналоги ушли с рынка», — отметил основатель компании Роман Дементьев.

10. В Москве изготовили комплектующие для самолета Superjet 100.

Высокоточные платиновые датчики температуры для самолета изготовила и поставила компания «Термико», резидент ОЭЗ «Технополис Москва».

11. Ивановский «Профессионал» увеличил выпуск навесного оборудования для спецтехники на 40%.

Ивановский завод «Профессионал» расширил производство навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. Объем выпуска вырос на 40%…

С помощью займа ФРП завод приобрел современное оборудование и увеличил выпуск ковшей, стрел, рукоятей, грейферного оборудования, рыхлителей, шарнирных соединений, а также кузовов самосвалов. Они изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и комплектующих.

В настоящее время, по данным компании, на российском рынке навесного и рабочего оборудования около 20% продукции представлено зарубежными производителями. После выхода на полную мощность «Профессионал» планирует снизить долю импорта на рынке России в среднем до 10%, а по отдельным направлениям — до 5%.

12. Пользователи Белоярской АЭС практически полностью перешли на отечественную импортозамещенную операционную систему.

За три года специалисты атомной станции и Консист-ОС перевели 2000 служебных компьютеров на Astra Linux.

На новой системе сотрудники могут выполнять большинство привычных задач: распланировать материальные потоки, организовать будущие модернизации и строительные работы, вести документооборот.

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